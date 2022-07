Hellfire heet de nieuwe plaat van Black Midi en zo klinkt het ook. Overdonderend en uitputtend ★★★☆☆

Black Midi - Hellfire

In de Britse post-punkgolf van de laatste jaren is de rolverdeling duidelijk: Fontaines D.C. heeft de frontman en de songs om een groot publiek aan te spreken. Dry Cleaning en Yard Act vertegenwoordigen de lichtvoetige, goedgehumeurde kant. Wie meer uitdaging en provocatie zoekt, stuit al snel op Squid, verderop op Black Country, New Road en uiteindelijk, in het gevaarlijke donker, op Black Midi uit Londen.

Kijk naar de hoesafbeelding van hun derde album: alsof Jheronimus Bosch naar 2022 is gehaald om ons tijdsgewricht op canvas te verbeelden. Hellfire is de titel en zo klinkt het ook.

Anarchie? Toch niet, want de messcherpe breaks in Welcome to Hell tonen onomstotelijk aan: dit is geen chaos, dit is minutieuze compositie op het snijvlak van punk, jazz en prog.

Nieuw is de vorm: Hellfire is een soort opera (Still), compleet met irritante pauzejingle (Half Time), een omroeper, gesproken tekst en hoorspelelementen.

Het is zo overdonderend en uitputtend dat de vraag is: waar haak je af? Halverwege The Race Is About to Begin zullen velen zeggen: ongeveer hier. Wie durft te gaan kijken in november, in Rotterdam of Utrecht?

Black Midi Hellfire Pop ★★★☆☆ Rough Trade/Konkurrent