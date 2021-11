Helemaal geen gek idee dat de filmindustrie interesse heeft voor de onvoorspelbare cryptomarkt

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Ik zal eerlijk zijn: ik dacht eerst dat het een lolletje was. Tijdens een producentenpanel bij het filmfestival in Reykjavik een maand geleden stak een filmstudent, een twintiger met een baardje en muts, zijn hand op. Hoe dachten de producenten over blockchain en de mogelijkheden voor filmfinanciering? Hoe bekeken ze de implementatie van cryptocurrency in Hollywood?

Niemand fronste een wenkbrauw. Blijkbaar helemaal geen gek idee, een conservatieve, financieel behoedzame industrie met interesse voor de uiterst onvoorspelbare cryptomarkt.

Sindsdien valt het me op: het ene na het andere – onbegrijpelijke – filmnieuwsbericht kwam voorbij. ‘Elijah Woods nieuwe NFT leidt tot racismeschandaal’, bijvoorbeeld. ‘Sf-film met Anthony Hopkins wordt als eerste verkocht als NFT.’ En deze week: ‘Miramax klaagt Quentin Tarantino aan vanwege Pulp Fiction-NFT’s.’

Toch maar eens serieus in verdiepen dan maar.

NFT’s zijn ‘Non-fungible tokens’, unieke digitale bestandjes die je kunt kopen. De eerste tweet, een iconisch gifje van een vliegende kat met een regenboogspoor – daar ben je dan de eigenaar van. Wat dat dan concreet inhoudt, verschilt per NFT.

In de kunstwereld is dit al een poosje een hype – in maart veilde Christie’s een virtueel kunstwerk voor 50,84 miljoen euro. Hollywood volgt gretig. Tarantino wil digitale stukjes handgeschreven Pulp Fiction-script veilen. Filmmaatschappij Miramax boos: die noemen het een ‘opzettelijke, voorbedachte, kortetermijngeldklopperij.’ Ze vinden dat zij eigenaar zijn van het script en willen zélf NFT’s gaan verkopen rondom de cultklassieker.

Logisch, dat gekibbel, want de Pulp Fiction-aanhang is de ideale doelgroep voor NFT’s: fans/verzamelaars die iets unieks van een film willen bezitten, die daar veel geld in willen en kunnen investeren, met de gok dat dit alles níet een complete bubbel is, of dat er in ieder geval op de korte termijn geld mee te verdienen valt. Mannen doorgaans, met geld (of bitcoins), rond de veertig, beetje geeky. Voilà: de Pulp Fiction-fan. Of de Star Wars-fan. Of de James Bond-fan. Of de Marvel-fan.

Dat verschillende beroemdheden zeggen in NFT’s te investeren, is goed voor het vertrouwen. En daar is dit systeem uiteindelijk op gebaseerd. Het is een wereld die bestaat bij de gratie van make-believe. En als ze érgens weten hoe je daar veel geld aan kunt verdienen is het Hollywood wel. Nee, hoelang deze trend gaat duren valt niet te voorspellen, maar in de basis lijken die NFT’s en de filmwereld wél voor elkaar gemaakt.