Hele opera’s bewerken voor piano en viool: gekkenwerk, maar Mathieu van Bellen en Mathias Halvorsen doen het

Violist Mathieu van Bellen in MuziekHaven in Zaandam, waar de nieuwe versie van ‘La bohème’ vorig jaar is opgenomen. Beeld Rebecca Fertinel

Het idee is even geweldig als gewaagd. Violist Mathieu van Bellen en pianist Mathias Halvorsen (beiden 34) vatten zes jaar geleden het plan op om opera’s te bewerken voor piano en viool. Het moesten niet gewoon een paar bekende aria’s zijn, maar echt hele opera’s, en dan zonder zang. Vorig jaar namen ze Giacomo Puccini’s La bohème (1896) op.

Gekkenwerk, zo’n arrangement maken. Maar het resultaat, nu te beluisteren op de streamingdiensten, is indrukwekkend. ‘Mathias is iemand die je altijd uitdaagt en bijzondere ideeën heeft’, zegt Van Bellen, bekend van het Busch Trio en sinds kort concertmeester van Phion. ‘Om het opera-arrangeren uit te proberen, kozen we voor een eenakter, Sophie Arnould van Gabriel Pierné. We speelden voor een man of tien. Dat was zo leuk dat we dachten: moeten we niet een grotere opera doen?’

Maar welke kies je dan, waar let je op? ‘De opera moest niet te lang zijn, er moest veel variatie in tempo en kleur in zitten, maar er moesten niet te veel rollen zijn. Bij Verdi zijn de aria’s vaak wat langer en zit er iets minder verscheidenheid in de begeleiding. La bohème duurt een uur en drie kwartier en was met zijn sterke melodieën heel geschikt.’

Met hun bewerking staan Van Bellen en Halvorsen in een traditie: voor de opkomst van de geluidsdrager waren muziekliefhebbers vaak aangewezen op piano- of kamermuziekbewerkingen voor huiselijk gebruik. Maar knappe amateurs die dit arrangement even naspelen.

‘We hebben ons laten inspireren door componerende uitvoerders zoals Pablo de Sarasate, Fritz Kreisler en Leopold Godowski, die aan het eind van de 19de en begin 20ste eeuw heel virtuoze bewerkingen maakten van bekende stukken’, zegt Van Bellen. ‘Het arrangeren duurde een jaar, we kwamen steeds drie à vijf dagen bijeen om een sectie te doen en uit te proberen wat werkte. We wilden ervoor waken dat het vooral viool met pianobegeleiding zou worden. We hebben de rollen per instrument verdeeld. Ik heb de hoge hoofdrollen van Mimì (sopraan, red.) en Rodolfo (tenor, red.), de andere hoor je in de piano. We hebben La bohème een keer of twintig voor publiek gespeeld, steeds met boventiteling zodat het verhaal te volgen was voor wie het stuk nog niet kent. Na elke uitvoering pasten we ons arrangement dan weer wat aan.’

Ze voerden de opera al uit in de Elbphilharmonie in Hamburg. Wie de bewerking live wil horen, moet naar Noorwegen of IJsland. ‘De Nederlandse programmeurs lijken nog wat huiverig’, zegt Van Bellen. ‘We hopen dat ze het door deze opname wel aandurven ons te boeken.’ Hoewel de cd in de klassieke muziek anders dan in de pop nog altijd een grote rol van betekenis speelt, wordt aan de hand van de luistercijfers op de streamingdiensten besloten of het album, verschenen bij Backlash Music, straks ook in fysieke vorm wordt verkocht. ‘Dus we hopen dat-ie veel wordt aangeklikt.’

Het zal hoe dan ook niet bij La bohème blijven. ‘In coronatijd hebben we Tosca aangepakt en we zijn nog volop bezig met Richard Strauss’ Salome. We gaan zeker door met deze verkenningstocht.’