BRIEFWISSELING

Hein Janssen en Florian Myjer over ‘gaymancipation’

Theatercriticus Hein Janssen (72) werd bij Brideshead Revisted geraakt door de persoonlijke ontboezemingen van theatermaker Florian Myjer (31), die in de voorstelling de schaamte over zijn homoseksualiteit besprak. Janssen besloot Myjer te schrijven. In deel 3 van hun correspondentie: ‘Naar de middelbare school gaan zag ik als een schone lei. Flamboyante Florian verdween, grijze-muis-Florian verscheen.’