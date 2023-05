Heil Hitler, zegt het magere joch bij de slagboom

Virginia Woolf, begin jaren dertig. Beeld Bettmann Archive

Duitsland, 9 mei 1935

In de zon bij de Duitse douane. Een auto met een swastika op de achterruit is net de grens overgestoken, Duitsland in. L. is binnen bij de douane. Moet ik gaan kijken wat er aan de hand is? De Nederlandse douane kostte ons 10 seconden. Hier duurt het al 10 minuten. De ramen zijn geblindeerd.

Nu komen ze naar buiten en de norse man lacht tegen Mitz. Maar volgens L. zei de man toen een boer met een pet op binnenkwam ‘Dit kantoor is als een kerk’, en moest hij zijn hoofd ontbloten. ‘Heil Hitler’, zei het magere joch bij de slagboom dat zijn tas openmaakte, waar misschien een appel in zat. We worden kruiperig vriendelijk, al blij als een politieman naar Mitz lacht. Onze eerste vernedering.

Langs de Rijn, zittend aan het raam. We werden naar de overkant van de rivier gedreven toen Hitler (of Göring) door rijen kinderen met rode vlaggetjes kwam gereden. Spandoeken boven de straten: ‘Er is geen plaats voor ­Joden in....’ We reden snel door om die makke hysterische massa achter ons te laten.

Onze kruiperigheid veranderde geleidelijk in woede. Zenuwen strak gespannen. De indruk van een stupide, massale verdwazing, gemaskeerd door vrolijkheid.

Verder de Rijn af. Lelijk, aanstellerig landschap, opera-achtig. Hoge, maar onbeduidende heuvels, bedekt met zwarte en groene sparren, keurige torens en ruïnes.

Virginia Woolf (1882-1941). Ingekort fragment uit Travels with Virginia Woolf, red. Jan Morris. Pimlico, 1997.