Heerlijke gids over vogelgeluiden in muziek, van Mahler tot Pink Floyd

Dat voor sommige componisten (Olivier Messiaen!) de vogelzang een rijke bron van inspiratie was, is voor veel muziekliefhebbers geen nieuws. Dat vogels (nachtegaal en leeuwerik voorop) veel vaker klinken in muziek, bewijst de Vlaamse psycholoog, natuurkenner en amateurmusicus Fernand Rochette in De vogel en de componist.

Soort voor soort behandelt hij alfabetisch 47 vogels, en de 100 muziekstukken waarin die klinken. QR-codes linken naar webpagina’s (over de vogel) of YouTube-fragmenten (met de muziek). Hoor maar: een koekoek in de Eerste symfonie van Mahler, een ijsvogel bij Ravel, maar evengoed een nachtegaal bij Pink Floyd of een zanglijster bij The Kinks. Rochette is de ervaren vogelaar die je meeneemt in het muziekveld en je wijst op soorten die je zelf niet direct had herkend. Een heerlijk boek voor de vogelaar die door regen niet naar buiten kan, of de muziekminnaar die niet naar buiten wil.

Fernand Rochette: De vogel en de componist – Vogelzang als inspiratiebron. Sterck & de Vreese; € 24,90.