Heerlijke brieven van een gruwelijke betweter

Hoogachtend, Eliza Peabody (Queen of the Tambourine) is alweer het negende vertaalde boek van Jane Gardam (1928), een auteur die met name dankzij haar prachtige ‘Old Filth’-trilogie (Een onberispelijke man en zijn vervolgdelen) terecht voor de vergetelheid werd behoed. Het is een brievenroman – en nee, dat is niet synoniem met ‘saai’. De brieven zijn afkomstig van het personage uit de titel, een laat-middelbare vrouw uit Zuid-Londen, en gericht aan haar buurvrouw Joan. Al na een paar bladzijden wordt het de lezer duidelijk dat Eliza en Joan elkaar nauwelijks kennen, maar dat weerhoudt Eliza er niet van haar buurvrouw met allerlei welgemeende adviezen te overstelpen. Dat Joan last heeft van haar been is hoogstwaarschijnlijk psychosomatisch. Beseft Joan wel dat ze daarmee zowel zichzelf als haar man voor schut zet? In de (immer onbeantwoorde) brieven die volgen ontpopt Eliza zich niet alleen tot een gruwelijke betweter wier adviezen evenzovele reprimandes zijn, maar betoont ze zich bovendien een intrigerend-onbetrouwbare verteller, van wie steeds duidelijker wordt dat ze zelf in (geestelijke) nood verkeert. Humoristisch, malicieus en toch ontroerend.

Jane Gardam: Hoogachtend, Eliza Peabody. Uit het Engels vertaald door Gerda Baardman en Kitty Pauwels. Cossee; € 24,99.