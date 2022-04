Heerlijk en ongemakkelijk boek over de Twentse multimiljonair die zich liet piepelen ★★★☆☆

Angelique Kunst Beeld Emiel Muijderman

Bij zijn glaasje fris ’s avonds knabbelt hij graag op een melbatoastje, ‘van die dreuge dingen, zonder datte d’r wat op hef smeerd’. AC is het favoriete restaurant van de extreem zuinige zakenman; daar krijg je namelijk het tweede kopje koffie gratis. En jarenlang rijdt de excentrieke Twent in een afgeragde Audi 80, waarmee hij na zijn werk naar zijn moeder rijdt. Een relatie krijgt de in slechte pakken gestoken man pas op latere leeftijd. Hij is ‘nogal een aparte’ en is absoluut niet in staat voor zichzelf te zorgen.

We hebben het over de 73-jarige ondernemer en boerenzoon Gerard Sanderink uit het Twentse gehucht Lemselo, die met een geschat vermogen van 550 miljoen euro op plek 82 in de Quote 500 staat. Met de levensstijl van veel van zijn medemultimiljonairs in de lijst heeft hij niets gemeen. Met hard werken, doorzettingsvermogen, een neus voor kansen, maar ook door zijn meedogenloze karakter bouwt hij een indrukwekkend imperium op, met ict-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton als uithangborden.

‘Een paar jaar geleden zou een boek over het leven van Gerard Sanderink beslist een happy ending hebben gekregen’, schrijft journalist Angelique Kunst van het Twentse dagblad Tubantia in de epiloog van haar boek over de zakenman. ‘Met een miljoenenerfenis, een impuls voor zijn geboorteregio Twente, en heel veel mooie foto’s. En een naam die nog lang na zijn dood met respect zou worden uitgesproken.’ Dat zou best een saai boek zijn geworden. Dat is het nu niet, met dank aan de vrouw die eind 2018 in zijn leven kwam: Rian van Rijbroek. Ofwel: de cybercharlatan.

Gedetailleerd verslag

Vanaf april 2019 volgt Kunst de gangen van Sanderink, Van Rijbroek en Sanderinks ex-partner Brigitte van Egten, met wie hij sinds de komst van Van Rijbroek constant in de clinch ligt. In een lange serie artikelen in Tubantia doet de journalist daarvan nauwgezet verslag. In haar boek beschrijft ze gedetailleerd hoe Sanderink zijn ict-imperium opbouwt, deels door de failliete inboedel van concurrenten op te kopen en die bedrijven via hard saneren te revitaliseren.

Een ander deel van haar verhaal is de beschrijving van de achtergrond van de rare Twent die zo aan zijn moeder hangt. Sanderink noch Van Rijbroek heeft met Kunst willen praten voor haar boek, waardoor vooral het karakter van Sanderink in nevelen gehuld blijft. De man die zo lief voor zijn moeder is en geen idee heeft hoe hij met andere vrouwen moet omgaan, kan tegelijkertijd verschrikkelijk bot zijn. Kunst schrijft het niet op, maar je hoeft als lezer geen psychiater te zijn om ‘iets in het autistische spectrum’ te vermoeden.

Van Rijbroek is een ander geval. Ze is geheim agent, werkt voor buitenlandse mogendheden en grote bedrijven als Apple. Ze is een superhacker die onder collega’s bekendstaat als Wonder Woman. En dat niet alleen: ze weet alles van financiën, fraude, internationale criminaliteit, de geheime uraniumvoorraden van Iran en de geheime broncodes van softwarebeveiligingsbedrijf Kaspersky. Althans: in haar eigen fantasie.

Maar ze weet ook telkens weer invloedrijke mensen te overtuigen van haar capaciteiten, zoals oud-PvdA-politicus Willem Vermeend, die met haar een bij elkaar gejat boekje schrijft dat later uit de handel wordt genomen. Van Rijbroek kreeg landelijke bekendheid door een ontluisterend, onsamenhangend en warrig optreden bij Nieuwsuur, maar kreeg het daarna toch voor elkaar om Sanderink voor zich te winnen. Hij viel blind voor haar en vertrouwde haar volledig.

Bizarre e-mails

Veel van wat Kunst beschrijft is de laatste jaren al bekend geworden, maar het is heerlijk (en ook nogal ongemakkelijk) om nog eens uitgebreid te lezen hoe Van Rijbroek zich toegang tot de top van Sanderinks imperium heeft weten te verschaffen en daarmee de ooit zo stabiele bedrijven in gevaar heeft gebracht. Sanderink mag dan een ict-imperium hebben opgebouwd, van ‘moderne’ communicatiemiddelen als smartphones snapt hij helemaal niets. Zelfs e-mailen kan hij niet. Van Rijbroek heeft dat feilloos door en beheert al zijn accounts. Uit Sanderinks naam stuurt ze de bizarste mails naar media, maar ook naar ministers.

Een deel van Sanderinks getrouwen zien dit alles met lede ogen aan, maar wie het waagt vraagtekens te zetten bij de Veghelse Van Rijbroek, vliegt de laan uit. Er blijft slechts een klein clubje jaknikkers over, onder wie nepprofessor Ben van Lier, die Van Rijbroek helpt met het schrijven van haar onbedoeld hilarische boek Hacked, die haar reputatie van charlatan definitief vestigt. Een flink gedeelte van Kunsts boek handelt over de surrealistische hoeveelheid rechtszaken die Sanderink niet alleen voert met zijn ex-vriendin Van Egten, maar ook met alle gevallen topmannen van zijn bedrijven. Dit had wel wat korter gekund; het leest als een Dostojevski-roman met te veel hoofdpersonen, maar dan zonder interessant te zijn.

De enigmatische Van Rijbroek is de onbetwiste ster van het boek en had meer ruimte verdiend. Maar misschien komt dat nog in een vervolg. Eind vorig jaar nam de deurwaarder namelijk computers, telefoons en usb-sticks van Van Rijbroek in beslag, die ‘waarschijnlijk een nog veel explosievere inhoud’ hebben, belooft Kunst.

Angelique Kunst: Er is er hier maar één de baas! Business Contact; 256 pagina’s; € 22,99.