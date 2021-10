Heel veel onbestemde onzin is bij Zoutmus een vervullende, unieke theaterervaring op zich

Zoutmus Beeld Hans Boddeke

Het valt niet mee om uit te leggen wat er nu precies zo grappig is als een van de vijf mannen van Zoutmus ‘Mijn anus is mijn alles’ zegt. Als ze allemaal tegelijk het decor droogneuken, ‘de oester der wijsheid’ aanroepen of beginnen aan het verhaal van een maffiaslak die al duizenden jaren op zoek is naar zijn vader.

In hun tweede show Jungleprinter laten Colin Linnekamp, Houk van Warmerdam, Jules Timmers, Mees van Warmerdam en Thijs Felperlaan golfjes van meligheid door de zaal rollen door in koor wat raars te roepen. Hun absurdistische muziektheater is grotesk, fantasierijk en superenergiek, met bezitterigheid ten aanzien van bananen als een soort van flauwe rode draad.

Snel-snel schakelen ze van een aanzet tot een scène naar... niet eens een aanzet tot een scène, kleren aan, kleren uit, en dan is daar weer een serieus lekker rocknummer. Lekker serieus. Het zijn soms beweginkjes die hilarisch zijn, het eigen taaltje, zinnen als ‘Ik lijk wel een koekoeksklok, maar dan helemaal anders’. Wat chaotisch lijkt, is strak en precies getimed.

‘Met hun nieuwe voorstelling gaat Zoutmus precies verder waar ze gebleven zijn’, is de belofte. In kapitalen: ‘WAAR DAN? HELEMAAL NERGENS!’ En helemaal nergens gaat het heen, of het moet een aromatische feestband-apotheose zijn. Het is meer van het overweldigende zelfde – niks subtiels aan. Nou en? Nou en.

Nou ja, alleen richting het einde begint de voorstelling een klein beetje te slepen. Dan kun je wel even benieuwd raken naar meer variaties op de volle vaart. Zoeken naar zin of betekenis is en blijft onzinnig; bij Zoutmus is heel veel onbestemde onzin een vervullende, unieke theaterervaring op zich.