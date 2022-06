‘Heel Europa lijkt op de youngadult-reeks Heartstopper te azen’

Evelijn de Jong van Boekhandel Dominicanen: ‘Duitse jongelui komen speciaal bij ons voor de Engelstalige afdeling.’ Beeld Eva Faché

Hoe lopen de zaken?

‘Goed, ondanks het mooie weer. De uitdrukking ‘vrouwen bloot, handel dood’ gaat niet altijd op. Wat ook hielp, is dat er een Duitse feestdag was vorige week, Sacramentsdag. Dan zijn de winkels daar dicht en komen Duitsers massaal de grens over naar Maastricht.’

Wat kopen ze bij u?

‘Muziek, en de Duitse jongelui zitten ook op de Engelse afdeling. In Aken is een grote boekhandel met zes verdiepingen, maar hun Engelstalige afdeling komt er bekaaid van af. Duitse jongeren komen dus vaker naar ons. Nu massaal voor onze nummer 10, Nick and Charlie, van de youngadult Heartstopper-reeks, een hit op Netflix. We komen het steeds tekort. Heel Europa lijkt op deze boekenserie te azen!’

Waar zetten jullie verder op in deze zomer?

‘Bij deze tijd van het jaar horen traditiegetrouw thrillers. De nieuwe Karin Slaughter, onze nummer 5, is nog maar net uit, maar loopt heel goed. Landelijk staat Gewetenloos deze week zelfs op 1. Vroeger had je de maand van het spannende boek, dat is nu ingekort tot tien dagen in juni. Dat vind ik persoonlijk jammer want thrillers worden goed gelezen in de zomer, door vrouwen en mannen. In de winter is dat echt minder. Zet dat genre dus juist nu in de schijnwerpers. Je moet niet morrelen aan een goed concept.’

Waarom lezen mensen juist in de zomer graag thrillers?

‘Het leest redelijk makkelijk weg, je komt er gemakkelijk in, het verzet je zinnen. Het is fijne lectuur voor onder je parasol.’

Wat is uw boekentip van de week?

‘De dag voordat het geluk kwam van Erri de Luca. Een ontroerend verhaal, van nog geen 140 bladzijden, over een man in Napels die wees is en een jongetje onder zijn hoede neemt dat ook wees is. Mooie zinnen en prachtig taalgebruik, hulde ook voor de vertaalster. Je wilt deze jongen echt gekend hebben. Een boek dat je lang bijblijft.’

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel Dominicanen in Maastricht:

1. Frank Bokern: Crapuul; Van Oorschot

2. Thomas Erikson: Omringd door idioten; HarperCollins

3. Eva García Sáenz de Urturi: De stilte van de witte stad; Bruna/Speciale Libris uitgave

4. Lucinda Riley: De geheimen van de kostschool; Xander

5. Karin Slaughter: Gewetenloos; HarperCollins

6. Colleen Hoover: It Ends With Us; Simon & Schuster

7. Paul van der Steen en Joep Dohmen: De vriendenreünie – Limburgse praktijken; Alfabet

8. Taylor Jenkins Reid: The Seven Husbands of Evelyn Hugo; Simon & Schuster

9. Ehsan Natour: Als het leven stilstaat – De arts die het hart van zijn patiënten raakt; eigen beheer

10. Alice Oseman: Nick and Charlie; HarperCollins