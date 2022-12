Heel eerlijk gezegd had ik meer verwacht van ‘Een magisch kerstverhaal’ dan een veredelde reclame

Hollands kerstverhaal in 2 minuten. Sandra heeft vier kinderen, van wie eentje speciale zorg nodig heeft. Om daaraan te voldoen heeft ze dit jaar haar baan opgezegd – wat volgens haar man Boas aantoont hoezeer ze ‘een topteam’ vormen. Om Sandra te bedanken voor haar onbetaalde werk, bereiden Boas en de kids een kerstdiner voor in een landhuis waar Robert ten Brink in voice-over te horen blijkt. De stem van Ten Brink ‘tovert een feestmaal op tafel’ in de vorm van garnalencocktails en carpacciobonbons, alles aangeleverd door Albert Heijn. Sandra vindt het allemaal ‘superleuk’ want haar familie is ‘haar alles’. Ze hebben genoten van het diner en van elkaar, zegt Ten Brink. Einde.

Heel eerlijk gezegd had ik meer verwacht van Een magisch kerstverhaal. Ik heb All You Need Is Love elk jaar moeten missen, en omdat dit ‘programma’ deze week dagelijks tien minuten aangekondigd werd tussen Boulevard en het RTL Nieuws, hoopte ik op een prequel bij de grote kerstshow; een adventskalender in tv-variant. Wat ik kreeg, was een veredelde reclame, die vervolgens – heel vervreemdend – overging in een echte, onomfloerste reclame voor dezelfde supermarkt. Weer met die bonbons van broodbeleg en zuivel – zalm en roomkaas dit keer; een persoonlijk culinair angstbeeld.

Robert ten Brink presenteert ‘Een magisch kerstverhaal’. Beeld RTL 4

Tamelijk ontroerend – serieus – was de reclame daarna. Een zoon van een jaar of 40 – type sympathieke schoolpleinvader in een net wat sneue jas – neemt zijn vader ‘nog één keer’ mee naar Lapland. Vader stribbelt tegen – dat is toch veel te duur? Nee hoor, zegt de zoon: hij heeft de loterij gewonnen. Na een minuut hondensleeën, ijsvissen en zweefvliegen kijkt de zoon toe hoe zijn vader alles navertelt in het bejaardentehuis. ‘Nog gefeliciteerd hè’, zegt een verpleegkundige. Dan onthult hij zijn geheim: hij heeft de loterij niet gewonnen. Nog niet, althans. Slogan: ‘Wacht niet tot geluk je overkomt.’ Met vriendelijke groeten, de Staatsloterij.

Ik vroeg me af wat mijn buurtgenoten, elke dag rijendik voor de tabakszaak om een staatslot te kopen, van die slogan zouden vinden. Maar voor ik daar te lang over kon nadenken was daar alweer Een magisch kerstverhaal. Dana en haar kinderen verrasten vader Julien, omdat hij zo druk is met zijn werk en daardoor nauwelijks thuis is. ‘We willen laten zien hoe trots wij op jou zijn’, zei Dana met een brok in haar keel. Haar dochtertje: ‘Je bent de allerliefste papa.’

Vader Julien gaf vervolgens de enig mogelijke reactie op dit alles, op Een magisch kerstverhaal; op reclames die in tijden van oorlog en inflatie aanraden vooral niet te wachten op geluk, maar het gewoon te kopen; op supermarkten die dwars door de energiearmoede en naderende recessie heen hameren op Kerst als kakafonie aan amuses, cocktails en meerdere desserts. Julien deed de deur open, keek rond, en zei: ‘Huh?’

Gelukkig toverde de stem van Van den Brink toen snel een kerstdiner op tafel, en werd het alsnog een magische Kerst.