‘Heeft mama nou weer nieuwe ouwe zooi?’, bromden mijn zoons. ‘We hébben al zo veel’

Ik heb een erfenis gekregen. Yvonne, een mij onbekende vrouw, bepaalde dat ik na haar dood in haar verzameling boeken mocht grasduinen en meenemen wat ik maar wilde. ‘Ik heb veel lievelingsboeken’, stond er op de kaart die ik postuum van haar kreeg. ‘Ook boeken die je afkraakte. Dan moest ik altijd lachen.’

Yvonnes huisje bleek bij mij om de hoek. Het stond er vol met boeken. Van mij maakte zich een onbeschaafde hebzucht meester, maar Yvonnes nabestaanden verzekerden me dat ik echt alles van mijn gading mocht, ja moest! meenemen.

Mijn literaire gading is groot en gevarieerd, dus ik zette alle schroom opzij en begon onbekrompen te graaien. Daar was een oude druk van Kees de jongen en, ook van Thijssen, Het taaie ongerief met oranje-gouden kaft, daar een vroeg 20ste-eeuwse Negerhut van oom Tom met een prachtige linoleumsnede voorop.

Een boek van Cissy van Marxveldt dat ik nota bene niet eens kende, haar debuutroman uit 1917, Game-and set!, met art deco-tennisrackets erop, zowat alles van de naturalistische bestsellerschrijfsters Cornélie Noordwal en Jeanne Reyneke van Stuwe (de vrouw van dichter Willem Kloos, over wie collega Boutens eens zei dat ze Kloos zowel van de drank als van de poëzie had afgeholpen).

Knut Hamsuns Hoe het groeide, een titel die mij altijd afkeer inboezemde, maar het boek bleek (hoewel nogal Blut und Boden-achtig avant la lettre) prachtig. Hamsun kreeg er in 1920 trouwens de Nobelprijs voor Literatuur voor. Hoe de katjangs op de kostschool van Buikie kwamen uit de jaren dertig, maar nog steeds heerlijk…

Mijn boodschappentassen kraakten in hun voegen. ‘Weten jullie het zeker?’, vroeg ik nog eens aan de nabestaanden, maar ja, ze wisten het écht zeker, want wat er overbleef moest toch weg en de antiquariaten hadden gek genoeg geen belangstelling.

Het lijkt vreemd, maar dat laatste is waar. Juist voor bekende, indertijd goed verkopende boeken, hoe mooi (en schitterend vormgegeven) ook, krijg je zowat niks. Ze zijn in grote oplages verschenen en zo vaak herdrukt dat er gewoon te veel exemplaren van in omloop zijn.

Mensen die de complete 19de- en 20ste-eeuwse bibliotheek van hun dode overgrootvader laten taxeren, verwachten er vaak duizenden euro’s voor te krijgen, maar meestal mogen ze al blij zijn als ze de boel gratis kunnen achterlaten. Een eerste druk van een beroemde roman kan nog weleens wat waard zijn, liefst met opdracht, of een historisch curiosum, maar ook dan gaat het meestal maar om een paar tientjes.

‘Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan’, ronkte een oude reclameslogan door mijn hoofd, terwijl ik Het beugeljong in mijn tas vlijde, een verrassend moderne titel voor een bijna honderd jaar oud kinderboek, maar de beugel in kwestie zat dan ook niet om het gebit van een 21ste-eeuwse snotneus, maar om het door polio misvormde beentje van een ‘ongelukkig’ kind, zoals dat toen heette.

Thuis stalde ik mijn buit trots op tafel uit, maar Het beugeljong nam ik mee naar mijn woman cave, en spoedig was ik geheel verzonken: ‘Misschien is het wel een voorrecht om een beugeljong te zijn’, zei Paps. ‘Dat zei vrouw van Vechten, Wiesjes moeder laatst ook tegen me’, peinsde Beugeltje. Dokter ten Hemert knikte weemoedig. Wiesje had een ongeneeslijk hartgebrek en vrouw van Vechten wist wel, dat de dagen van haar dochtertje geteld waren.’

Beneden hoorde ik de bromstemmen van mijn zoons. ‘Heeft mama nou weer nieuwe ouwe zooi? We hébben al zo veel…’

Ja, zo veel, maar nooit genoeg. Niets waard voor een ander, maar voor mij een grote schat: misschien is dat wel een definitie van geluk.