Hedendaagse muziek afstandelijk en onbegrijpelijk? Niet bij Het Noord Nederlands Orkest ★★★★☆

Violist Julia Philippens soleert met het Noord Nederlands Orkest. Beeld Marleen de Bakker

In de Grote Zaal van TivoliVredenburg gaat eerst Superman dood. Hedendaagse muziek afstandelijk en onbegrijpelijk? Vanavond niet. Het Noord Nederlands Orkest speelt vrijdag een groot bezet, kleurrijk programma dat aftrapt met Red Cape Tango uit Metropolis Symphony van Michael Daugherty. Hij liet zich inspireren door de Supermanverhalen.

In dit tango-requiem voor de gevelde stripheld (hij zou nadien herrijzen) baant het middeleeuwse Dies irae-motief zich een weg door het hele orkest. Nu eens klinkt het breed en ernstig, dan weer frenetiek een oneerbiedig. Plechtige buisklokken worden afgewisseld met frivole castagnetten. De Britse dirigent Clark Rundell zorgt voor strakke ritmepatronen en soepele tempowisselingen.

Steeds afwisselend qua tempo en stemming is ook Concerto in Technicolor, dat vanavond in première gaat. Pianist en componist Thomas Beijer schreef dit extraverte jazzvioolconcert voor violist Julia Philippens, die de deels geïmproviseerde solopartij lenig en virtuoos speelt. Met overduidelijk plezier voert ze tijdens een bluesy adagio een gesprek met een solo-saxofoon of gaat ze een dansend duet aan met de percussie.

De orkestratie is werkelijk in technicolor en onvoorspelbaar. Tussen de bigband-tutti’s met de schetterende koperblazers klinken een elektrische gitaar, een eenzame piano, een drumsolo en mysterieuze cello’s. Uitbundigheid overheerst, maar wordt af een toe verstoord door felle stompende staccato’s. De energieke vioolsolo’s rijgen alles aaneen tot een swingend, gedurfd geheel.

Daarna volgen drie contrasterende delen uit Benjamin Yusupovs Altvioolconcert. Na een weemoedige passage met bandoneon, akoestische gitaar en fluit klinkt een opzwepende tango. Het adrenalinegehalte bereikt een hoogtepunt wanneer Philippens losgaat op de elektrische viool in een gierende progrockfantasie.