Hebben de zwartkijkers van deze wereld vaker gelijk dan de rasoptimisten?

Beeld Paul Faassen

Op een snikhete julidag zitten mijn moeder en ik op een terras midden op de Amsterdamse Wallen te nippen aan onze Aperol Spritz, als ze vertelt dat ze een skipak in legerkleuren heeft gekocht, en een bungalowtent. ‘Die zet ik in de kamer op als het moet. En ik heb elektrische kussens besteld. Die moet jij ook snel kopen, want hier zijn ze al overal uitverkocht.’

Het skipak, de tent, de kussens: het zijn allemaal voorbereidingen op ‘de hel van 2022’, de winter waarin de energieprijzen hoog zullen oplopen. Mijn moeder gaat ervan uit dat ze met haar variabele contract straks helemaal niet meer kan stoken en wapent zich met alternatieve middelen tegen de geanticipeerde kou. Een tent houdt warmte vast in haar slecht geïsoleerde woonkamer, het skipak is voor op haar atelier, zo kan ze deze winter vlijtig doorschilderen bij barre temperaturen.

Ik werp tegen dat de verwarming heus niet helemaal uit hoeft, hoogstens een paar graden lager, dat ze ook in één kamer kan stoken, ik begin over compensatieprogramma’s vanuit de overheid, dat ze heus niet in de kou komt te staan. Maar ze wil niets weten van mijn optimisme: mijn moeder heeft een bescheiden lerarenpensioen en wil coûte que coûte een torenhoge energierekening voorkomen.

Ik ken weinig mensen die zich zo grondig voorbereiden op rampspoed als mijn moeder. Ze is niet alleen een vernuftige prepper, ze ziet de ramp ook al van ver op zich af komen, en is anderen altijd een paar stappen voor. Soms schiet ze door. Ik weet nog hoe een gewelddadige jeugdvriend een paar jaar geleden vanuit het niets contact met haar zocht. Ze bestelde meteen pepperspray en liet haar deur barricaderen met een dikke houten balk (hij is nooit langs geweest). Rusland was Oekraïne nog niet binnengevallen, of mijn moeder had zich al voorbereid op een nucleaire ramp door tien doosjes jodiumpillen te bestellen en vluchtroutes te bedenken.

Debbie Downer

In het sociale verkeer doet mijn moeder me soms denken aan ‘Debbie Downer’, het doemdenkerige typetje uit het Amerikaanse satirische programma Saturday Night Live dat elk feestje of bruiloft weet te bederven met zwartgallige toekomstvoorspellingen. Op Debbies deprimerende opmerkingen volgt steevast een ‘sad trombone’, het teleurstelling uitdrukkende weeh-weeh-weeh-geluid uit spelshows en animatieseries. Dat geluidseffect misstaat ook niet in gesprekken met mijn moeder, als ik foto’s laat zien van een huis dat ik op het oog heb, en zij zeker weet dat de hele huizenmarkt zal instorten, of als ze me vraagt of ik wel genoeg flos, omdat ik haar slechte gebit heb geërfd.

Ik denk graag over mijzelf dat ik optimistischer ben dan mijn moeder, dat ik meer vertrouwen heb in de goede afloop van de zaak. Ik kan gestresst raken door haar alarmistische preken en negatieve voorspellingen, maar zoals dat gaat met het illustere krachtenspel van nature en nurture: ik lijk ook op haar. Volgens mijn vriend ben ik zelf een Debbie Downer, omdat ik altijd vlak voor het slapengaan over klimaatverandering of oorlogsgeweld begin, en ik me altijd schrap zet voor tandartsbezoeken en brieven van de Belastingdienst.

En ergens, diep van binnen, ben ik ervan overtuigd dat de Debbie Downers van deze wereld vaker gelijk hebben. Neem de korzelige New York Times-verslaggever Donald G. McNeil jr., die in het eerste jaar van de coronapandemie het hoogtepunt van zijn carrière beleefde. McNeil jr., niet bepaald een feestnummer, was van meet af aan heel somber over corona. Toen Nederlandse bestuurders nog de illusie koesterden dat het virus beheersbaar was, maakte hij de vergelijking met de Spaanse griep, waarbij miljoenen mensen omkwamen.

Zelf had hij voor een maand aan eten in huis gehaald, vertelde hij eind februari 2020 in een aflevering van de podcast The Daily. Hij had mondmaskers aangeschaft, we zouden ons moeten isoleren. Het klonk allemaal overdreven en belachelijk, wat McNeil jr. voorspelde in de begindagen van corona, maar zijn woorden bleken vaak profetisch. Alsof hij dankzij zijn zwartgallige blik rechtstreeks de toekomst in kon kijken, terwijl wij gewone stervelingen verblind waren door overmoed. (Later kantelde dat beeld ietwat, toen bleek dat McNeil jr. het n-woord had gebruikt, en daarvoor weigerde zijn excuses aan te bieden. Wellicht had McNeil jr. een scherpe blik op de toekomst, maar niet op zijn eigen gedrag en op de tijdsgeest).

Doemdenken

Maar hebben zwartkijkers meer grip op de realiteit? Doemdenken, dat prachtige woord dat Van Kooten en De Bie in 1980 bedachten om het toen populaire somberen over de toekomst te persifleren, levert in elk geval bijzondere, creatieve en geestige beelden op. Voor dit magazine, dat in het teken staat van doemdenken, selecteerden we de grappigste en zwartgalligste tekeningen van het jaarlijkse tekenfestival A Perfect Day. Ook vroegen we drie auteurs hun meest dystopische blik te richten op de toekomst, naar hun zwartgallige korte verhalen wordt hieronder verwezen.

In de sociale wetenschappen zijn de meningen ondertussen verdeeld over wie er nou een beter beeld heeft van de toekomst. De voorlopige tussenstand is in het voordeel van de pessimisten. En dat komt vooral omdat die geen last hebben van een ‘optimismebias’, een te hoge verwachting van geluk, en een te lage verwachting van tegenspoed. ‘Mensen met een optimismebias denken dat zij minder risico lopen op kanker, of op een auto-ongeluk’, vertelt de Israëlisch-Amerikaanse neurowetenschapper Tali Sharot in een Ted-talk uit 2012. Volgens Sharot hebben mensen met een optimismebias een verwrongen idee van de werkelijkheid. ‘Maar mensen met hoge verwachtingen voelen zich altijd beter.’ Ze verheugen zich volgens Sharot op een rooskleurige toekomst en zijn beter in staat positieve gebeurtenissen aan zichzelf toe te schrijven dan pessimisten. Ze zijn simpelweg gelukkiger.

Barrières

Maar kunnen die shiny happy people wel goed anticiperen op gevaar? De optimism bias leidt er volgens verschillende studies toe dat mensen zich niet goed voorbereiden op een natuurramp als een tornado of een aardbeving. De Canadese hoogleraar psychologie en milieustudies Robert Gifford typeerde in 2011 ruim dertig psychologische barrières die mensen ervan weerhouden in actie te komen tegen klimaatverandering. Een belangrijke barrière: die vermaledijde optimismebias. Die leidt er volgens Gifford toe dat mensen een te optimistisch beeld hebben van technologische oplossingen of de veerkracht van de planeet, waardoor ze achteroverleunen.

Optimisme is nutteloos in tijden van crisis, stelt emeritus hoogleraar wijsbegeerte en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren. ‘Als mensen sterk het gevoel koesteren dat alles wel goedkomt, hebben ze minder oog voor de realiteit, ze keren zich ervan af’, zegt hij aan de telefoon. ‘Dat soort optimisme heeft het risico dat we niet doen wat we zouden moeten doen. Dat zie je vooral bij een grote crisis als klimaatverandering. Ik hoor VVD-politici vrolijk praten over technische oplossingen die ons gaan redden, en de CO2-uitstoot oplossen. Maar zo wordt de ernst van het probleem niet ingezien. Ik denk dat het een morele plicht is om realistisch te zijn, en om te doen wat binnen je macht ligt om bij te dragen, hoe bescheiden ook, aan een oplossing.’ Daarom is volgens hem een overdreven vorm van pessimisme ook niet goed. ‘Wie denkt: dit valt toch allemaal niet op te lossen, vervalt in gevoelens van machteloosheid, en komt eveneens niet in actie. Het gaat erom de juiste balans te slaan tussen enerzijds vertrouwen hebben in een betere toekomst, maar anderzijds je genoeg kwaad maken om in beweging te komen.’

Optimisten

Hoogleraar experimentele gezondheidspsychologie Madelon Peters is een stuk enthousiaster over optimisme, ook in tijden van crisis. Optimisten zijn volgens haar niet naïef, en kunnen zich wel degelijk ernstig zorgen maken over de wereld. ‘Kijk naar mij, ik ben behoorlijk optimistisch’, vertelt ze aan de telefoon vanuit haar huis in de Franse Jura. ‘Maar ik ben deze week (eind augustus, red.) druk bezig met de druivenoogst van onze wijngaard. Die oogst komt veel te vroeg, en dat heeft alles te maken met de enorme droogte deze zomer. Ik maak me enorme zorgen over klimaatverandering. In de psychologie gaat optimisme echter vooral over het idee dat het allemaal wel goedkomt met jou persoonlijk. Daarbij denken optimisten dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun leven. Vanuit die overtuiging zijn ze vaker geneigd dingen te doen om de situatie te verbeteren.’

Peters raakte gefascineerd door optimisme toen ze onderzoek deed naar pijnbestrijding. Ze merkte dat patiënten die een positief toekomstbeeld hadden, beter met pijn konden omgaan. ‘Omgekeerd gold dat patiënten die ‘catastroferen’, die bijvoorbeeld dachten dat ze in een rolstoel terechtkwamen, vaak meer pijn ervoeren en ook langzamer herstelden.’ Een optimistische instelling heeft volgens Peters een grote invloed op je mentale en fysieke gezondheid. ‘Optimisten hebben gemiddeld een langere levensduur. Dat is op verschillende manieren te verklaren. Mensen die optimistisch zijn, leven vaak gezonder omdat ze denken dat dit zinvol is: ze sporten meer, en letten op wat ze eten. Optimistische mensen kunnen ook beter met stress omgaan. Zo produceren ze in stressvolle situaties minder van het stresshormoon cortisol.’

Helaas is het talent voor optimisme niet gelijk verdeeld onder ons stervelingen. Het alles-komt-goed-met-mij-gevoel is voor zo’n 25 procent genetisch bepaald en correleert negatief met andere persoonlijkheidstrekken, met name neuroticisme: hoe angstiger iemand is, hoe minder geneigd hij of zij is om positief toekomstgericht te denken. Maar iedereen kan zichzelf via oefeningen aanleren optimistischer te denken, ontdekte Peters. Zij vroeg een groep studenten om zich een toekomst voor te stellen waarin ze kerngezond waren en alle tijd hadden om hun talenten te ontwikkelen. Vervolgens moesten ze dat beeld twee weken lang elke dag visualiseren. De studenten bleken daarna een stuk optimistischer. Peters: ‘Een andere oefening is de driegoededingen-methode, waarbij je je dag afsluit door stil te staan bij drie goede dingen die die dag zijn gebeurd, en waar jij een aandeel in hebt gehad. Er zijn geen makkelijke oplossingen, maar je kunt jezelf wel trainen meer stil te staan bij positieve gevoelens.’

Negatieve gedachten

Een tegenpool van de optimisme-koesterende Madelon Peters is de Koreaans-Amerikaanse hoogleraar psychologie Edward Chang. Je zou het niet denken als je zijn vrolijke stem hoort, maar Chang hecht juist veel waarde aan negatieve gedachten. Aan de universiteit van Michigan leidt hij het ‘optimism-pessimism lab’, waar hij onderzoeken begeleidt over positieve en negatieve mindsets. Via een Zoom-verbinding midden in de nacht – Chang heeft een drukke agenda – beklaagt hij zich over de slechte reputatie van pessimisme. ‘Er is in de psychologie een sterk idee ontstaan dat optimisme altijd voordelig is, en pessimisme altijd nadelig, maar uit mijn onderzoek blijkt dat het van de situatie afhangt, en dat mensen vaak schakelen tussen optimisme en pessimisme.’

Pessimisme wordt daarbij vaak verkeerd begrepen, vindt Chang. Zo leiden negatieve verwachtingen lang niet altijd tot fatalisme of machteloosheid, en kan pessimisme heel handig beschermen tegen teleurstelling. ‘Ik heb onderzoek gedaan naar pessimisme als copingstrategie. Mensen die zogenoemd ‘defensief pessimistisch’ zijn, maken zich zorgen over zaken in de toekomst, en proberen die zorgen het hoofd te bieden door een worstcasescenario scherp voor zich te zien, en er vervolgens alles aan te doen om dat te voorkomen. Zo hebben ze in de praktijk vaak meer succes bij een examen of tijdens een presentatie. Het is wel belangrijk dat mensen concrete zorgen hebben die ze in hun voorbereiding kunnen tackelen. Als je een algeheel gevoel hebt dat alles zal misgaan, dan werkt pessimisme niet als copingstrategie.’

Realistisch

Volgens Chang is verdedigend pessimisme, oftewel expect the worst, prepare for the worst, een levenshouding die veel voorkomt onder Amerikaanse Aziaten. ‘In de Amerikaanse cultuur wordt veel waarde gehecht aan optimisme, dat kan soms toxische vormen aannemen. Er zijn nogal wat internetgoeroes die het idee van ‘manifesteren’ verkopen: je moet de best mogelijke uitkomst voor je zien, en dan gebeurt het vanzelf! Negatieve gevoelens en gedachten mogen er niet zijn. Het draait allemaal om gelukkig zijn, terwijl Aziaten meer gericht zijn op een balans tussen de belangen van het individu en de groep, en streven naar een realistische mate van tevredenheid.’

Hij onderkent dat optimisme helend kan zijn, en dat oefeningen zoals hoogleraar Madelon Peters beschrijft mensen kunnen helpen om uit een negatieve spiraal te komen. ‘Maar een geforceerde hang naar optimisme kan gevaarlijk zijn. Uit mijn onderzoek blijkt dat mensen die onrealistisch optimistisch zijn, vaak in een dieper dal vallen, en sneller depressief worden bij tegenslag. Ze hebben feitelijk geen strategieën om de teleurstelling te verwerken.’ Ook denkt Chang dat als het gaat om grote maatschappelijke uitdagingen, zogenoemde defensieve pessimisten eerder zullen strijden voor sociale verandering. ‘Ze zijn zich zeer bewust van de ernst van de situatie, en ze dragen tegelijkertijd het optimisme in zich dat ze iets kunnen doen aan de situatie.’

De belangrijkste eigenschap die wereldverbeteraars delen, concludeer ik uit de gesprekken met Peters en Chang, is het geloof in eigen invloed. Dat is misschien ook de sleutel tot een (redelijk) gelukkig leven: het idee dat je lot in (deels) je eigen handen ligt, of je de toekomst nou zonnig of zwaarbewolkt inziet. Ondertussen herken ik in de ‘defensieve pessimist’ mijn moeder, die wellicht iets te veel beren op de weg ziet, maar altijd vol ingenieuze plannen zit om die beren af te schieten. ‘Mensen vinden mij altijd een pessimist’, zegt ze als ik mijn diagnose deel aan de telefoon. ‘Maar ik bereid me gewoon graag voor. Toen ik die tent kocht, gaf me dat een goed gevoel, en nu scrol ik het internet af naar het ideale petroleumkacheltje. Ik ga de televisie ook in die tent zetten, en er kleden in leggen. Ik denk dat het zo best wel gezellig kan worden deze winter.’