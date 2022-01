Heavyweight begint met een praktisch probleem, maar in een half uur wordt een aangrijpend verhaal verteld ★★★★★

Je kunt natuurlijk naar podcasts luisteren om geïnformeerd te worden, of om de tijd door professionele praters sneller te laten verglijden. Maar je kunt af en toe ook behoefte hebben aan een therapeutisch moment, waarbij een zoektocht in het leven van een ander tot een inzicht in je eigen leven leidt. En dan stelt Heavyweight van Jonathan Goldstein nooit teleur. We schreven er eerder over. Slagzin van de Gimlet-show (exclusief op Spotify) is: Jonathan Goldstein gaat terug naar het moment dat alles veranderde.

Heavyweight is inmiddels aan zijn zesde seizoen toe en het uitgangspunt is nog steeds de vraag van een luisteraar over een moeilijke, raadselachtige of traumatische gebeurtenis in het verleden. Goldstein etaleert zijn eigen neurosen met veel zelfspot, maar Heavyweight neemt het onderzoek en de therapeutische catharsis van elk onderwerp uiterst serieus, al lijkt de kwestie soms triviaal.

In de meeste recente episode (aflevering 43: Maura) staat Maura centraal, een jonge vrouw die nooit haar rijbewijs heeft gehaald, iets wat in een Amerikaanse context op een sociale handicap neerkomt. In de week dat ze zou afrijden kwam Shannon, haar lievelingsnicht, bij een auto-ongeluk om het leven. Sindsdien is de kwestie van dat rijbewijs onlosmakelijk verbonden aan de rouw om haar beste vriendin. Maar het leek ook de relatie met haar ouders in de weg te staan, die maar bleven doorgaan over dat rijbewijs, alsof ze het verdriet van hun dochter niet erkenden.

Goldstein gaat met Maura proberen haar rijbewijs te halen, en als dat is gelukt (na een emotionele ontlading als ze voor de eerste keer zelf op een snelweg heeft gereden) bezoeken ze samen haar ouders. Het gesprek gaat al snel over die dag, meer dan tien jaar geleden, toen ze hoorden dat Shannon was verongelukt. En waar Maura het gevoel had dat ze op die dag ook een ander spoor dan haar ouders terecht was gekomen, gesymboliseerd door dat vervloekte rijbewijs, blijkt dat ze toch veel dichter bij elkaar stonden in hun verdriet dan ze van elkaar wisten.

Het begint met een praktisch probleem, maar in ruim een half uur wordt een aangrijpend verhaal verteld. Aan het slot, waarbij tranen vloeien, vraagt Goldstein of Maura haar rijbewijs kan laten zien, want daar begon het mee. En hij zegt: ‘Het rijbewijs is nu niet meer dan een plastic kaartje met een portret, waarmee je je van A naar B kunt bewegen.’ Maar ook zoveel meer.