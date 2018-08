Haruki Murakami, Kim Thúy, Maryse Condé en Neil Gaiman op shortlist Alternatieve Nobelprijs voor de Literatuur

Een vakjury maakt in oktober de winnaar bekend van de Alternatieve Nobelprijs voor de Literatuur, die in het leven is geroepen omdat de echte prestigieuze literaire prijs dit jaar niet zal worden uitgereikt door de Zweedse Academie.

Schrijvers Maryse Condé , Kim Thúy, Neil Gaiman en Haruki Murakami strijden om de Alternatieve Nobelprijs voor de Literatuur. Foto AP, Reuters

Aanleiding daarvoor is een seksueel misbruikschandaal binnen de Zweedse Academie, dat sinds 1901 de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur aanwijst. Begin mei maakte de organisatie in Stockholm bekend niet genoeg juryleden te hebben om een besluit te kunnen nemen over de toekenning van de Nobelprijs voor de Literatuur. Diverse leden van de Academie waren opgestapt nadat de echtgenoot van jurylid Katarina Frostenson was beschuldigd van seksueel misbruik en ook nog eens bleek dat hij jarenlang de namen van winnaars van de literaire prijs had gelekt aan bekenden, zodat die daarvan konden profiteren bij gokkantoren.

30 duizend stemmen

Het misbruikschandaal, de interne crisis binnen de Academie en het besluit om dit jaar geen Nobelprijs voor de Literatuur uit te reiken, leidden tot de nodige beroering. Een groep Zweedse schrijvers, journalisten en acteurs verenigden zich daarop in de Nieuwe Academie en besloten een alternatieve, meer democratische Nobelprijs voor de Literatuur toe te kennen. Uit de meer dan 30 duizend stemmen die de afgelopen weken werden uitgebracht is nu dus een shortlist gekomen met daarop twee mannelijke en twee vrouwelijke schrijvers.

Murakami

De bekendste naam is Haruki Murakami, de 69-jarige Japanse auteur van romans als Norwegian Wood, Kafka op het strand, 1q84 en Killing Commendatore wordt al jaren gezien als een grote kanshebber voor de echte Nobelprijs voor de Literatuur. Diverse keren stond Murakami ook bovenaan de lijstjes van wedkantoren. Zo ook vorig jaar, toen de prestigieuste literaire prijs tot ieders verrassing niet naar Murakami ging maar naar de Japans-Engelse schrijver Kazuo Ishiguro, auteur van onder meer The Remains of the Day en Never Let Me Go.

Naast Murakami zijn ook Kim Thúy en Maryse Condé op de shortlist voor de Alternatieve Nobelprijs voor de Literatuur terechtgekomen. Kim Thúy werd geboren in Saigon tijdens de Vietnamoorlog en vluchtte als 10-jarige met haar ouders op een overvolle boot naar Canada. In haar veelgeprezen boek Ru rijgt Thuy reflecties en herinneringen aaneen.

Kolonialisme

Maryse Condé, afkomstig uit het Caribische Guadeloupe, geldt als een van de belangrijkste Franstalige auteurs die een grote invloed hebben gehad in het Caribisch gebied en Afrika. Condé benadrukt in haar werken vaak hoe het kolonialisme de wereld heeft veranderd en hoe degenen die eronder hebben geleden hun erfgoed terughalen. Over haar beroemde roman Ségou schreef de Volkskrant ooit dat het ‘een nieuwe standaard heeft gevestigd voor de historische roman over Afrika’.

Ten slotte maakt ook de schrijvende superster Neil Gaiman kans om in oktober door een vijfkoppige jury als winnaar te worden uitgeroepen van de Alternatieve Nobelprijs voor de Literatuur. De Britse auteur van bestsellers als American Gods, Anansi Boys en The Sandman: Book of Dreams is vooral onder liefhebbers van sciencefiction en en fantasyboeken razend populair.