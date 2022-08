Harry Styles, Big Thief en Kendrick Lamar: de tien beste albums van 2022 (tot nu toe)

Beeld Nastia Cistakova

In de livesector was het de eerste helft van 2022 nog even aanmodderen voor de popmuziek. De zalen gingen pas na maart weer op een kier, en de festivals werden aarzelend en een tikje angstig in de steigers gezet. Maar gelukkig: de nieuwe platen vlogen ons om de oren. En de lockdowns blijken het creatieve proces bepaald niet in de weg te hebben gezeten. Het jaar duurt nog even, maar kan wat betreft albumoogst nu al niet meer stuk. Luister zelf.

Harry’s House

Harry Styles

Pop is gelukkig ook nog gewoon muziek om blij van te worden, om de ramen bij open te zetten en een partij mee te brullen. Harry Styles ontpopt zich in 2022 tot een van de grootste mondiale popsterren met een album dat het vrijgevochten en liefst wat onaangepaste leven viert – waarvoor de mens dezer dagen helaas steeds harder moet knokken. Dertien briljante popliedjes, met gevoel voor traditie en de zegeningen van de rijk geproduceerde pop van de jaren zeventig tot nu.

Painless

Nilüfer Yanya

Haar stem klinkt ingetogen, soms wat onderkoeld, maar wat een indruk maakt de Engelse Nilüfer Yanya op haar album Painless. Vooral haar soms roffelende, dan weer hoekige maar altijd uit duizenden herkenbare gitaarwerk is aangrijpend, en maakt dat liedjes als The Dealer juichend uit de speaker springen. Wie Painless op repeat zet, hoort bloedmooie details in haar strakke en frisse indietracks, en kan ook de goudeerlijke teksten op zich in laten werken. ‘Muziek is de enige plek waar ik eerlijk durf te zeggen hoe ik mij voel’, zei de zangeres in de Volkskrant. We moeten luisteren.

Skinty Fia

Fontaines D.C.

De (geo)politieke omstandigheden zullen er iets mee te maken hebben, maar de zwartgallige postpunk, groot in de jaren tachtig, blijft ook in de revivalmodus rauw en indringend. Maar vooral ook opwindend, bewijst de Ierse band Fontaines D.C. Hun Skinty Fia kruipt dreigend tussen de oren en daarna onder de huid. Op festival Best Kept Secret bleek al dat Jackie Down the Line en Big Shot kunnen worden bijgeschreven in de canon van tijdloze punkanthems, die we bij een volgende revival als nieuwe klassiekers van het genre mogen beschouwen.

Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Big Thief

Big Thief hield al even huis in de pop, maar 2022 is echt het grote doorbraakjaar. Dankzij de fenomenale, lijvige plaat met de al net zo forse titel Dragon New Warm Mountain I Believe in You, maar ook vanwege de vijfsterrenshows die de Amerikaanse band speelde in het club- en festivalcircuit. Wat een band. De gitaarpartijen en zanglijnen van Adrianne Lenker en Buck Meek zijn zo hemeltergend mooi, en de dwarrelende liedjes krijgen na meerdere draaibeurten een toch zo stevige grond onder de voeten, dat het bijna niet anders kan of je plaatst Big Thief in het rijtje met de allergrootste bands uit vijftig jaar muziekgeschiedenis. Waar eindigt dit?

Mr. Morale & the Big Steppers

Kendrick Lamar

Geen makkelijk album, maar wel een groots muziekwerk, waarvoor je al een halfjaar nodig hebt om het helemaal te doorgronden. Lamar komt niet met een handvol nieuwe hiphophits, maar met een persoonlijk meesterstuk, waarin hij zichzelf en het land waarin hij woont niet spaart. Mr. Morale & the Big Steppers klinkt soms als een hoorspel, wat het leven ook voor de luisteraar best moeilijk maakt, maar Lamar laat vooral horen dat hij zich niets laat voorschrijven door muziekwetten of stijlafspraken, en dat hij is uitgegroeid tot de belangrijkste muzikale geschiedschrijver van het Amerika van nu.

Motomami

Rosalía

De Spaanse ster blijft presteren, ondanks een moordend tourschema en een net zo moordende media-aanwezigheid. Na de doorbraakplaat El Mal Querer uit 2018 overtreft de Barcelonese zangeres zichzelf met een verbluffend album, waarin zij opnieuw hiphop en flamenco mengt, maar nog veel verder uit de rails van de gangbare pop vliegt. Op Motomami scheurt ‘La Rosalía’ op haar achterwiel door de reggaeton en avantgardistische pop, langs brute dance, Zuid-Amerikaanse folk en nachtclubjazz. En toch blijft Motomami een samenhangend album vol stampende hits, waarin niet wordt getreurd, maar vooral veel vrouwelijke slagkracht wordt gevierd.

Ants from Up There

Black Country, New Road

Die postpunkrevival, daar komen we dus nooit meer vanaf. Gelukkig maar, want ook het Londense gezelschap Black Country, New Road, een band van zeven personen sterk, maakte een juweel van een album. Waarop de grenzen van die goede oude postpunk overigens ver worden overschreden. Het gitaarorkest stort zich op poëtische mijmering en muzikaal experiment waarin saxen, violen en piano’s om elkaar heen cirkelen in draaikolkjes van folk en minimal music. De voordrachtskunst van zanger Isaac Wood grijpt je bij de keel, in het prachtlied The Place Where He Inserted the Blade. Vlak voor dit album verscheen, maakte hij bekend uit de band te stappen. Nog een reden om Ants from Up There kapot te knuffelen.

The Sea Drift

The Delines

De roots- en soulband The Delines, waarin schrijver Willy Vlautin zich laat vertolken door de prachtige soulstem van Amy Boone, reist op The Sea Drift langs de Amerikaanse Golfstaten, langs de aftandse stadswijken en vervallen pretparken aan het strand. De observaties van Vlautin zijn pijnlijk mooi en trekken een spoor door ieders gevoelsleven, bij goed gedoseerde strijkers en blazers en af en toe een beschonken barpiano. Wie het droog houdt bij het hartverscheurend melancholieke All Along the Ride, heeft een hart van steen.

It’s Almost Dry

Pusha T

Niet bepaald een nieuwkomer in de hiphop, deze Terrence LeVarr Thornton alias Pusha T. Met zijn broer Gene vormde hij midden jaren negentig het duo Clipse en daarmee – én met de hulp van vriend, mentor en producerend popgenie Pharrell Williams – knalde Pusha T er rond de jaren nul de ene na de andere hiphophit uit. Op zijn nieuwe solo-album It’s Almost Dry klinkt dezelfde opwinding van zijn oudere muziekwerk, bij pakkende hooks, dikke soulsamples en teksten over de worstelingen van het leven, die je ook niet meer loslaten. Zo veel indrukwekkende en gewoon puur lekkere tracks op één hiphopalbum: dat we dat ook in 2022 weer mogen meemaken. Met dank aan Kanye West, en ook weer die verdraaide Pharrell Williams aan de knoppen.

Wet Leg

Wet Leg

Het scheppingsverhaal van het Britse duo Wet Leg is prachtig, ook daarom houden we zo van dit bandje. De vriendinnen Rhian Teasdale en Hester Chambers uit Isle of Wight zagen de band Idles spelen op een festival, vanuit een reuzenrad, en zeiden tegen elkaar, op 20 meter boven zeeniveau: ‘Dat zou gaaf zijn, ook in een band spelen.’ Ze pakten een notitieblok en gingen liedjes schrijven. Op de titelloze debuutplaat vliegen de knisperende gitaarpunkpoptracks ons om de oren, van de ongenaakbare indiehit Chaise Longue tot het meezingspektakel Wet Dream. Humor, hitkracht, onversneden popplezier.