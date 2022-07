Harry Styles bezorgt een elektrisch geladen Ziggo Dome een hartverwarmende avond ★★★★☆

Harry Styles in het Sportpaleis in Antwerpen. Beeld Anthony Pham

Soms gebeurt tijdens een popconcert iets waarvan je als recensent direct weet dat vermoedelijk álle recensenten ermee zullen openen en dat je dat, desondanks, zelf ook zult doen, omdat het de avond samenvat, veel zegt over de artiest, domweg te mooi is om er níét je openingsscène van te maken.

Vanaf het podium van de uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam kijkt het Britse popidool Harry Styles (28) al een uur uit over een zee van kleurige vlaggen, zelfgemaakte bordjes met lieve teksten, opblaasregenbogen, felgekleurde boa’s en opgewonden meisjesgezichten, als hij het bord van Lena ziet: ‘Please out me to my dad.’ Vrij vertaald: help me uit de kast te komen tegenover mijn vader.

‘Is je vader hier?’, vraagt Styles. Nee, hij zit thuis. ‘Zal ik hem bellen? Wil je dat ik dat doe?’ Daar komt Lena’s telefoon. Styles belt.

‘Ik heb Peter aan de lijn’, zegt hij. Lena kijkt verschrikt: ze weet dat het raak is. Styles spreekt even met haar vader, discreet, zonder het toestel op de luidspreker te zetten. Die empathie en integriteit typeren hem. Dan rapporteert hij. ‘Je vader houdt van je. Hij kijkt ernaar uit je snel te zien.’ Even stilte. ‘Volgens mij heb je een fantastische vader.’

Styles’ plek in het popaanbod doet denken aan die van Robbie Williams, twintig jaar geleden. Hij is de jongen uit een hysterisch populaire boyband (One Direction, die van Williams was Take That) die écht iets kan en als soloartiest is doorgestoten naar nog grotere glorie.

Williams beleefde zijn zenit in 2003 aan de overkant, in de huidige Johan Cruijff Arena. Styles had die misschien ook wel kunnen vullen, maar staat nog in de Ziggo Dome, elektrisch geladen met adoratie en opwinding.

Hij wil weleens in een jurk ten tonele verschijnen, androgyn, met make-up. Vanavond draagt hij een cowboy-overall in roze en lila. Hij is prachtig, innemend naturel, al kijkt hij er soms wat streng bij. Hij lijkt zich ervan bewust dat hij tien jaar ouder is dan veel van zijn fans.

En ja, hij kan veel. Zo’n krachtige, herkenbare zangstem als Robbie Williams heeft hij niet, maar hij zingt wel zuiver en goed, en hij heeft een natuurlijk charisma: soms serieus, soms guitig, maar nooit bot als Williams, die soms een jonge vrouw in het publiek ongevraagd een indringende tongzoen gaf.

Dat zou Styles nooit doen. 2022 is anders dan 2002.

De nadruk in het optreden ligt zwaar op Harry’s House, zijn in mei verschenen derde album. In de funky elektronische opener Music for a Sushi Restaurant wordt Styles nog overstemd door duizenden meisjesstemmen, maar dat is hij gewend: hij vindt snel het evenwicht, heeft een solide band achter zich die, met wat elektronisch stutwerk, laat horen waar Styles muzikaal de mosterd haalt.

Boyfriends had een Fleetwood Mac-song kunnen zijn en de enorme hit As It Was (voor de toegift bewaard) een vergeten synthesizerjuweel van A-ha. Naar synthpopgroepen als Phoenix en Zoot Woman heeft hij vermoedelijk ook veel geluisterd.

De voorstelling is strak geregisseerd, de setlijst elke avond dezelfde, maar te gelikt wordt het nooit. Als de zaal spontaan een oer-Hollands ‘Lang zal ze leven!’ voor een jarige bezoekster inzet, reageert Styles uit de losse pols: ‘Wat is dat? Een Nederlands verjaardagslied? Veel leuker dan dat saaie Happy Birthday!’

Treat People with Kindness is zowat zijn lijflied, het enige One Direction-liedje van de avond (What Makes You Beautiful) heeft een fijne gitaarriff. In de toegift zit, behalve As It Was, ook de vrolijke wereldhit Watermelon Sugar, waarna hij een levendige, afwisselende en hartverwarmende avond popmuziek hard rockend afsluit met Kiwi.

Uitstekend gedaan. Elke toeschouwer krijgt een klein pakketje liefde mee naar huis dat wonderlijk persoonlijk aanvoelt.

‘Pak de hand van de persoon naast je,’ zei hij ergens halverwege. ‘Kijk elkaar aan en zeg tegen de ander: ik hou van je.’ Zo kreeg de collegiale verstandhouding van uw recensent met Jasper van Vugt (Trouw) een onvoorziene impuls. Dankzij Harry.

Harry’s hits Harry Styles is alomtegenwoordig in de Nederlandse hit- en albumlijsten. De single As It Was staat op 1 in de Top 40, terwijl vorige single Late Night Talking nog op 14 staat. Sinds april 2017 haalden zes singles van Harry Styles hier de Top 40. Watermelon Sugar haalde in Nederland plaats 2, maar werd nummer 1 in de VS en is nu 1,8 miljard keer gestreamd op Spotify. Hoe immens populair álle Styles-liedjes zijn, blijkt uit zijn albumsucces: zijn drie albums haalden alle drie op de eerste plaats in Nederland en verdwenen daarna niet meer uit de Album Top 100. Harry Styles (2017) staat nog altijd op 40, Fine Line (2019) op 10 en het nieuwe Harry’s House, na weken bovenaan, nu op 2.