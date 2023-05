Harry en Micha de Winter gingen op zoek naar het oorlogsverleden van hun ouders. ‘Ze wilden ons er niet mee belasten’

Micha (links) en Harry de Winter in ‘Broertje’ van Natascha van Weezel.

Vorig jaar vatte de onlangs overleden televisiemaker en ondernemer Harry de Winter (73) samen met zijn broer Micha, emeritus hoogleraar pedagogiek, het plan op om een bijzondere voettocht te maken. Ze zouden voor het eerst de 100 kilometer lange route afleggen die hun vader Max – verzwakt en vermagerd – had gemaakt in mei 1945: van concentratiekamp Sachsenhausen in Oranienburg, vlakbij Berlijn, richting Havelberg aan de Elbe. Veilig gebied, daar zaten de Amerikanen.

De broers wilden een eerbetoon brengen aan hun ouders, Max en Bertine de Winter. De twee, van Joodse afkomst, overleefden de oorlog, maar verloren allebei hun eerste geliefde. De foto’s stonden de rest van hun leven op hun nachtkastjes. Ondanks dat loodzware verleden wisten ze hun kinderen liefdevol op te voeden. ‘Ze zijn erin geslaagd om hun leven weer op de rails te krijgen’, blikt Micha terug. ‘En dat hebben wij altijd razend knap gevonden.’ Vader Max was chemicus en stond met zijn onderzoek naar hormonen aan de basis van de eerste Nederlandse anticonceptiepil.

De gezamenlijke tocht van de twee broers kon niet worden volbracht – Harry moest halverwege met een longontsteking afhaken. De rest van de route deed Micha alleen; telefonisch hield hij Harry op de hoogte. Ze voerden nog een aantal ingrijpende gesprekken. Daarmee is de door Natascha van Weezel geregisseerde documentaire Broertje, aanvankelijk bedoeld als zoektocht naar hun familiegeschiedenis, ook in het licht komen te staan van het naderende einde van Harry’s leven.

Het idee om de familiegeschiedenis nader te onderzoeken ontstond na het overlijden van hun ouders (in 2012 en 2015). ‘Tijdens het opruimen van het huis vond ik in het nachtkastje van mijn vader een doosje met de gebruiksaanwijzing van een Samsung-wekkerradio. Ik wilde het al bijna weggooien toen er een envelop uitviel. Daarin zat een gele ster. Ze wilden ons niet belasten met hun verleden, maar het blijkbaar toch dicht bij zich houden.’

In de kelderbox vonden ze tal van andere documenten. Een brief van iemand die in Auschwitz had gezeten met Chelly Francken, de zwangere eerste vrouw van vader Max. Zij schreef in de brief dat het meisje, een halfzusje van Harry en Micha, niet lang na de geboorte was vermoord.

Ook vonden ze een oude kaart. Micha: ‘Mijn vader had op de achterkant geschreven dat hij en een aantal anderen met behulp van die kaart in mei 1945 de voettocht hebben gemaakt. Hij ging vanuit het concentratiekamp zijn vrijheid tegemoet en wilde achterhalen of zijn vrouw Chelly nog in leven was.’

Dat Harry, bijna tachtig jaar later, bereid bleek om met Micha mee te lopen, is geen vanzelfsprekendheid. Micha wilde ‘begrijpen hoe mensen tot zulke enorme wandaden kunnen komen en in welke omstandigheden dat gebeurt.’ Maar Harry wilde tegen het einde van zijn leven het verleden juist zo veel mogelijk laten rusten, zoals hun ouders hadden geprobeerd.

De broers worstelden eveneens met het heden. Het antisemitisme leefde de afgelopen jaren op, ook in Nederland, terwijl Israël verder weg dreef van zijn democratische beginselen. ‘Mijn idealen zijn niet uitgekomen’, zegt Harry in de documentaire. ‘Als ik vooruitkijk, zie ik niets.’

‘Tragisch’, vindt Micha. ‘Hij voelde, denk ik, het einde komen en zag geen perspectief meer. Tegelijkertijd herinner ik me hem ook op een andere manier. Hij heeft altijd met enorm veel positieve energie geprobeerd om veranderingen te realiseren. Hij begon de stichting Een Ander Joods Geluid om discussies over Israël verder te brengen. Hij kreeg daarop uit de Joodse hoek veel kritiek, maar hij deed het juist omdát Israël en de democratie hem aan het hart gingen.’

Harry heeft de documentaire niet meer kunnen zien. ‘Maar we hebben vlak voor zijn dood nog urenlange gesprekken gevoerd’, zegt Micha. ‘Dat geeft mij rust. Ik ben trots op hem: hij heeft iets van zijn leven gemaakt. Hij heeft op zakelijk vlak iets neergezet en – belangrijker nog – goed voor zijn kinderen gezorgd.’

Dat Harry het beheer over zijn nalatenschap aan Micha overhandigde, ziet hij als ‘een ultieme blijk van vertrouwen’. Door hun drukke carrières hadden ze niet in alle fases van hun leven even intensief contact, de laatste jaren nam dat weer toe.

De familiegeschiedenis reist door de familie via een koffer. Eens per jaar houdt een familielid een voordracht over een specifieke episode of een onderwerp uit die geschiedenis. Komende week, op 4 mei, is Micha aan zet, ditmaal voor een groter publiek. Hij is uitgenodigd om in Sachsenhausen een herdenkingslezing te houden. Zijn kinderen gaan mee. ‘Eigenlijk kan ik mij het niet mooier voorstellen’, zegt hij. ‘Met zijn allen willen we dit verhaal doorgeven.’

Broertje (EO) is op woensdag 3/5 om 22.50 te zien op NPO 2 en is vanaf dat moment te streamen op NPO Start.