Harry de Winter (1949-2023) heeft altijd alles gedaan wat hij wilde

Ondernemer, programmamaker, kunstenaar – Harry de Winter was buitengewoon succesvol, en altijd op zoek naar wrijving. Dinsdag overleed hij aan de gevolgen van asbestkanker.

In Oss, de stad waar hij opgroeide en bar weinig te beleven viel, ervaarde Harry de Winter op een winterdag in 1963 een groot gevoel van opluchting. Dat was te danken aan The Beatles. In de platenzaak van het echtpaar Arons bemachtigde hij een exemplaar van een nieuwe single van de band, I Want to Hold Your Hand.

Vijftig jaar later keek de programmamaker, tv-producent en muziekliefhebber er in de Volkskrant met een bijna gelukzalig gevoel op terug. Het was de eerste mijlpaal in zijn leven, zei hij, een kantelpunt zelfs.

‘Als er één haar over mijn oren groeide, moest ik naar de kapper. En toen, plotseling, was daar I Want to Hold Your Hand. Het was stoer, het was breken met het getut van burgers in een benauwde vijftigerjarenomgeving. Het voelde als de vrijheid.’

De Winter overleed dinsdag aan de gevolgen van asbestkanker. De onheilstijding van zijn ziekte bereikte hem begin 2020 al. ‘Ik heb gelukkig altijd alles gedaan wat ik wilde’, zei hij eind vorig jaar tijdens een van zijn laatste publieke optredens, de opening van zijn eerste expositie als kunstenaar.

Ondernemer pur sang

Een zondagskind, werd De Winter genoemd, ook door hemzelf, maar hij werd het op eigen kracht. Hij was een ondernemer pur sang, een inventieve maker in de creatieve sector. Na een studie economie in Amsterdam begon hij aan een loopbaan waarin hij uitermate succesvol was, ook in financieel opzicht.

Zijn fortuin dankte hij aan de verkoop van het bedrijf dat hij in 1977 oprichtte, IDTV. Het productiebedrijf groeide uit tot een van de grootste spelers in het metier, ‘een vriendenclub die elk jaar groter en mooier werd’. IDTV maakte tv-registraties van concerten van Madonna, Prince, U2 en Tina Turner en produceerde programma’s als Pleidooi, Oud geld en Taxi, grote en hooggewaardeerde tv-hits. Ook Lingo, nog steeds op tv, kwam uit zijn koker.

Als het dieptepunt in zijn carrière beschouwde hij, vooral vanwege de vriendschappen, de ontslaggolf bij IDTV die hij in 1997 moest regisseren. ‘Als er dan ineens mensen moeten worden ontslagen, komt dat tien keer zo hard aan. Het was vreselijk.’ Het snelle einde van een tv-zender die hij in 2010 oprichtte, Het gesprek, viel daarbij vergeleken volgens hem totaal in het niet.

Voor het voetlicht trad hij zelf ook, als presentator van een charmant tv-programma waarin hij zijn liefde voor muziek toonde: Wintertijd. Tussen 1999 en 2022 nam De Winter het leven van bekende Nederlanders door aan de hand van muziekfragmenten.

In de laatste aflevering, in april 2022, was De Winter zelf de gast. Het werd een ontroerend document, met Jeroen Pauw als presentator. Het is een beetje jong, 72 is gewoon niet oud genoeg, zei De Winter over zijn naderende einde. De soundtrack van zijn leven bevatte nummers van onder meer Bob Dylan, Johnny Cash, Alex Roeka, Canned Heat en, natuurlijk, The Beatles.

Schilderen in Frankrijk

Zijn leven lang hield hij zich verre van ‘getut van burgers’. In wat hij zijn derde leven noemde, vervulde hij een oude wens. In zijn huis in Frankrijk bouwde hij een kamer om tot atelier en begon hij te schilderen. Als 16-jarige in Oss was hij, zei hij in Het Parool, geobsedeerd door Marcel Duchamp en Andy Warhol. ‘Ik wilde per se kunstenaar worden’. Door een gebrek aan tekentalent was een studie aan de kunstacademie onbereikbaar geweest.

Met de inhaalslag, ruim een halve eeuw later, bereikte De Winter de schijnwerpers. In Bonaire en Miami en aansluitend Rotterdam en Amsterdam toonde hij zijn diorama’s, absurdistisch en politiek getint en opgetuigd met voorwerpen uit zijn eigen verzamelingen. De titel van de expositie, Out of the Box, sloeg zowel op hemzelf als op zijn werk.

Ook de kop boven het stuk dat Het Parool schreef over zijn kunstenaarschap, typeerde hem in hoge mate: ‘Ik ben altijd op zoek naar wrijving’. Het pregnantste voorbeeld was zijn opstelling in het debat over Israël.

Kritiek op Israël

De Winter was in 2001 een van de oprichters van een Een Ander Joods Geluid, een stichting die het Israëlische regeringsbeleid kritisch volgt en daarmee veel reacties losmaakt. Schrijver Leon de Winter, geen familie, noemde hem ooit een collaborateur. Het weerhield Harry de Winter er niet van om zich uit te spreken, in klinkklare bewoordingen.

‘Ik denk dat het experiment Israël totaal is mislukt’, zei hij in 2013 in de Volkskrant. ‘Voor mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, mensen voor wie Israël het enige licht aan het einde van de tunnel was, is dit dramatisch.’ Daartoe behoorden ook zijn eigen ouders.

Thuis in Oss waren de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog dichtbij geweest. In Brabant begonnen zijn ouders aan een tweede leven. Zijn vader had Auschwitz overleefd, diens zwangere vrouw werd er vermoord. De geliefde van zijn moeder trof hetzelfde lot. Foto’s van de slachtoffers stonden op de nachtkastjes van zijn ouders. De Winter werd vernoemd naar de verloofde van zijn moeder.

‘Natuurlijk hebben mijn broer en ik die ellende meegekregen, maar niet op een manier die ons heeft gekraakt’, zei hij vorig jaar in Libelle, in een dubbelinterview met zijn tweede vrouw, actrice en regisseur Yvonne van den Hurk. ‘Mijn ouders wilden hun kinderen een gelukkig leven geven. Dat is ze gelukt.’