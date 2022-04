Harpist Lavinia Meijer omringt zich met kunstenaars uit allerlei disciplines voor haar nieuwe album en voorstelling

Lavinia Meijer Beeld Robin de Puy

‘Het arrangeren van andermans werk’, zegt harpist Lavinia Meijer (39), ‘is een beetje alsof je kookt met een maaltijdbox. Iemand anders levert de ingrediënten en het recept, allemaal goed. Tijdens de bereiding ga je spelen met de smaaknuances door meer of minder kruiden toe te voegen.’

Op haar tiende, net verschenen solo-album Are you still Somewhere? heeft ze niet alleen muziek van andere componisten naar haar hand gezet. Zes van de twaalf titels zijn honderd procent eigen werk. ‘Dit album is daardoor nog persoonlijker dan het vorige. Als ik componeer, ga ik naar verborgen kastjes in mijn eigen muzikale keuken. Een intuïtief proces – ik kan me er helemaal in verliezen.’

Verdieping

Zowel het album als haar nieuwe voorstelling Untitled 2, die vanavond in première gaat, zijn een voorzetting van haar artistieke en persoonlijke zoektocht naar verdieping. Meijer stapt graag over de hekjes die muziekgenres en kunstvormen afbakenen. Ze deelde het podium met onder anderen Philip Glass, Patti Smith, Ludovico Einaudi en Iggy Pop, en brengt kunstenaars uit allerlei disciplines bij elkaar rondom haar muziek. Voor het albumhoesje liet ze zich fotograferen in een 3D-creatie van modeontwerper Iris van Herpen.

Een aantal van haar nieuwe stukken speelt ze tijdens haar tournee Untitled 2. Daarin koppelt de harpist haar muziek aan een collage van andere kunstvormen zoals spoken word, animatie, literatuur, videoclips en beeldende kunst, zichtbaar gemaakt op een groot scherm. De centrale vraag: hoe kijken we over pakweg honderd jaar naar onze tijd en welk -isme zal er dan op deze periode zijn geplakt?

‘Vijf, zes jaar geleden ben ik begonnen met de Untitled-reeks. Ik wil er mijn levenswerk van maken. In de voorstellingen probeer ik de essentie van onze tijd te vatten. Kunnen we er al greep op krijgen?’ Kleine spoiler: eenzaamheid, de massa versus het individu, digitalisering, sociale media en de zoektocht naar innerlijke rust zijn enkele van de thema’s die voorbijkomen. En een geruststelling: muziek blijft de boventoon voeren. Meijer verweefde onder meer korte statements van wetenschappers en kunstenaars met een eigen compositie en zette een portretserie van fotograaf Robin de Puy op muziek.

Prestatiedruk

‘Tijdens het componeren word ik sterk geïnspireerd door beelden’, zegt ze. ‘Ik heb iets visueels in gedachten en daar zoek ik emoties bij. Het nummer DAMnation bijvoorbeeld is geïnspireerd op beelden van het grote Damprotest van 2020 in het kader van Black Lives Matter – de massa’s die hun stem verhieven als reactie op een stem die wegviel, die van George Floyd. Dat contrast heb ik geprobeerd in muziek te vatten.’ Ze vroeg beeldend kunstenaar Farida Sedoc of ze enkele van haar Black Lives Matter-kunstwerken mocht gebruiken voor Untitled 2.

Een andere eigen compositie is ‘een vrij simpel stuk gebaseerd op twee akkoorden. Het kwam tot stand toen het tot me doordrong hoe hoog het aantal zelfmoorden is in Zuid-Korea.’ Meijer is geboren in dat land en kwam op tweejarige leeftijd naar Nederland als adoptiekind. ‘De prestatiedruk van maatschappij en familie is enorm daar. Veel mensen, ook jongeren, maken een einde aan hun leven door van een gebouw af te springen. Toen ik dat hoorde, stelde ik me voor hoe het is als je dan de trap oploopt, de dood tegemoet. Dat heb ik geprobeerd in muziek uit te drukken.’

Voor Are you still Somewhere? is ze opnieuw een samenwerking aangegaan met Iggy Pop. De Amerikaanse punkrocker draagt een door hemzelf geschreven gedicht voor, Mom & Dad, over zijn overleden ouders. ‘Hij vraagt zich af of hij hen niet heeft teleurgesteld omdat hij te veel met zichzelf bezig was. Mom and dad are gone and I will not get used to it. Als je ouders er niet meer zijn, ga je terugkijken: wat waren de plussen en minnen van je relatie met hen, en wat staat er onder de eindstreep? Ik ben zelf vaak bezig met de relatie met mijn ouders, ik heb zowel adoptie-ouders als biologische ouders – hoe verhoud ik me tot hen?’

In de videoclip van het nummer, gemaakt door Robin de Puy, zien we een jongetje met lang haar dat zo maar een kinderversie van Iggy Pop zou kunnen zijn. Wat vond Pop er zelf van? Meijer laat op haar telefoon een berichtje zien van het vroegere punk-idool. This is really brilliant. Super great work. The music is superb. Thanks kid. Meijer: ‘Hij noemt mij kid. Leuk hè.’

Untitled 2, 13/4 DeLaMar Theater Amsterdam, daarna tournee.