Hardcoreband Converge en folkzangeres Chelsea Wolfe blijven zoekende in hun verrassende samenwerking ★★★☆☆

Het festival Roadburn in Tilburg is meer dan een jaarlijks muziekfeest voor heavy muziek. Roadburn is ook een broedplaats van de harde kunsten: het festival vraagt artiesten vaak samenwerkingen aan te gaan en al doende uit hun comfortzone te treden. En dat levert altijd spektakel op.

Zo ook vijf jaar geleden, toen de Amerikaanse hardcoreband Converge aantrad met de landgenoot en folkzangeres Chelsea Wolfe. De versmelting van stijlen beviel de deelnemers zo goed, dat er de afgelopen jaren op werd voortborduurd. Bloodmoon: 1 is een debuut van Converge in een nieuwe samenstelling, dus met Chelsea Wolfe als medezangeres en met nog enkele gasten.

Het album begint wat zoekend en roept aanvankelijk lastige vragen op. De agressieve maar altijd erg muzikale en diep gemeende hardcore van Converge laat zich maar moeilijk mengen met de gothic-achtige, sombere gitaarbespiegelingen van Chelsea Wolfe. In een briesende track als Viscera of Men detoneert de zachte stem van Wolfe, en andersom vraag je je in het duister tokkelende Coil af wat de wezensvreemde, schreeuwende zang van Converge-boegbeeld Jacob Bannon daar te zoeken hoeft. De deelnemers aan het project halen niet het beste in elkaar naar boven maar doen eerder concessies om elkaar ergens in het midden te kunnen vinden, denk je dan. Waarom eigenlijk?

Maar geduld wordt beloond. Het lijkt of er gaandeweg het opnameproces werkelijk iets van chemie is ontstaan, want de slotakkoorden Crimson Stone en Blood Dawn klinken als evenwichtige, mooi bombastisch rockende tracks van een nieuwe band met best wat potentie. Mede omdat hier ook meer aandacht lijkt besteed aan het pure liedwerk, ten faveure van iets als een origineel menggeluid.

Toch lijkt Bloodmoon: 1 eerder een wat maniëristisch manifest dan een spontane uitbarsting van muzikale verstrengeling rond het speelveld van de wat somberder levensvisies.

Converge Bloodmoon: 1 Heavy ★★★☆☆ Epitaph