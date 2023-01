‘Happy in Holland’ is een voorbeeldige voorstelling over een moeder en dochter in een Chinees restaurant ★★★★★

Mei Ling Wan-Im (links) en Charlotte Ha in ‘Happy in Holland’. Beeld Bas de Brouwer

De afhaalbalie. Bloemen gemaakt van een winterpeen. Draken in de vloerbedekking. Sambal bij? Dat alles komt voorbij in de beschrijving van wat intussen immaterieel cultureel erfgoed is geworden: het Chinees-Indisch restaurant. In de jaren zestig waren het de eerste horecagelegenheden waar Nederlanders massaal uit eten gingen: je kreeg er veel voor weinig. De voorstelling Happy in Holland gaat kort in op de geschiedenis daarvan, maar vooral op het leven achter de toonbank en in de keuken, waar zeven dagen per week keihard werd gewerkt door Chinese gezinnen.

De binnen- en de buitenwereld van dit culinaire fenomeen komen in de toneeltekst van het schrijversduo Sun Li en Tjyying Liu buitengewoon slim samen. De voorstelling koppelt de lotgevallen van een traditionele moeder en moderne dochter, die beiden in het familierestaurant werken, aan de veranderende tijd. Hun smulpaleis is een spookhuis geworden, sushi en pizza’s hebben de babi pangang en foeyonghai verdrongen.

Moeder en dochter Happy worden gespeeld door Mei Ling Wan-Im (intrigerend en ingetogen) en Charlotte Ha (fris, toegankelijk, meeslepend). Behalve over het harde horecabestaan gaat het ook over heimwee, en de vraag waar je je thuis voelt. Happy werd op school uitgemaakt voor lelijk aapje, maar ontworstelde zich majestueus aan de schaamte over haar afkomst. Haar moeder bloeit pas op als ze terug is in haar vaderland. Knap ook, hoe in vrij kort bestek dat leven van toen en nu nader wordt toegelicht.

De regie van Char Li Chung is doordacht en effectief, met snelle scènewisselingen, hier en daar een grap, en aandoenlijke karaoke. Mede bepalend voor deze voorbeeldige voorstelling is het decor vol lichtbalken van al die intussen zieltogende restaurants, van Happy Garden tot Lotus.

Na afloop kregen we een mandarijntje mee. Die brengen geluk. Happy in Holland ook.