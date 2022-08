Hanya Yanagihara, Michel Houellebecq of Frans de Waal: de tien beste boeken van 2022 (tot nu toe)

Beeld Nastia Cistakova

Het cliché wil dat september voor boeken de beste maand van het jaar is maar de eerste helft van dit jaar leverde al opvallend veel prachtigs op. En dat terwijl 2022 wat boeken betreft in tegenstelling tot andere kunstdisciplines helemaal niet het jaar van de wederopstanding is; schrijvers schreven zich tijdens corona het schompes, en lezers lazen meer dan de jaren ervoor. Kortom: het gaat goed met het boek.

Naar het paradijs (fictie)

Hanya Yanagihara

Het literaire jaar 2022 begon meteen lekker met de nieuwe romans van Hanya Yanagihara en Michel Houellebecq, twee auteurs die (kort door de bocht) de stand van hun land ter discussie stellen. Yanagihara brak in 2015 internationaal door met Een klein leven en Naar het paradijs werd eveneens juichend ontvangen, ook in onze Volkskrant Leesclub. Dat Naar het paradijs eindigt in een door epidemieën geteisterd Amerika heeft niets met covid-19 te maken: Yanagihara’s vader was oncoloog, zelf was ze als kind ernstig ziek, ziekten interesseren haar nu eenmaal. Het belangrijkste punt dat ze met haar boek wilde maken is dat vooruitgang geen garantie voor verlichting is: ‘Een zekere staat van verlichting kan gemakkelijk omslaan en teniet worden gedaan.’

Anéantir (fictie)

Michel Houellebecq

As we speak zit in het snoezige Bourgondische stadje Autun Martin de Haan te zwoegen op de Nederlandse vertaling van misschien wel Houellebecqs meest liefdevolle, ontroerende en intieme roman tot dusver, al zou je dat van een boek met deze titel (anéantir betekent ‘vernietigen’) misschien niet verwachten. Tegen Le Monde zei Houellebecq in januari dat ‘mensen aan het lachen en huilen maken’ altijd zijn onderliggende doel is: ‘Als ik dat niet kan, ben ik niet gelukkig.’ Nog vier maandjes geduld.

Wormmaan (fictie)

Mariken Heitman

‘We categoriseren ogen als blauw of bruin, een grove indeling, want we weten dat ieder paar ogen uniek is. Blauw is een benadering, zoals vrouw dat zou moeten zijn.’ Twee sleutelzinnen in Wormmaan, dat weliswaar dateert uit 2021, maar waarvoor aan bioloog en schrijver Mariken Heitman dit voorjaar de Libris Literatuurprijs 2022 werd toegekend. De verteller is een vrouw wier identiteit door de buitenwereld voortdurend ter discussie wordt gesteld omdat ze zich niet kleedt of gedraagt zoals ‘men’ van vrouwen verwacht. Intelligente, actuele en prachtig geschreven roman over wie wij zijn, en over de denkfout onder de antwoorden die doorgaans op die vraag worden gegeven.

Geluksvogels (fictie)

Luigi Pirandello

Nieuwe bloemlezing van de verhalen van de Italiaanse Nobelprijswinnaar Luigi Pirandello(1867-1936), die ons een eeuw nadat ze werden geschreven nog veel leren over het menselijk getob, op een manier die je humoristisch zou noemen als dat niet zo’n ontoereikend woord was. Eerste zin van het eerste verhaal: ‘Het is een oude gewoonte van me om de personages van mijn toekomstige verhalen elke zondagochtend audiëntie te verlenen.’ Geweldig vertaald door Yond Boeke en Patty Krone, dat ook nog.

Het begin van alles. Een nieuwe geschiedenis van de mensheid (non-fictie)

David Graeber en David Wengrow

Het begin van alles van antropoloog en anarchist David Graeber en archeoloog David Wengrow begon als zoektocht naar de oorsprong van maatschappelijke ongelijkheid. In de tien jaren waarin Graeber en Wengrow eraan werkten – Graeber overleed drie weken na voltooiing – werden ze ambitieuzer en besloten ze maar meteen de hele geschiedenis van de mensheid te herschrijven. Dat is niet helemaal gelukt; wel haalt het duo talloze mythen over ons verre verleden onderuit en alleen al daarom is Het begin van alles een feest. Yuval Noah Harari, maar beter.

Het lied van ooievaar en dromedaris (fictie)

Anjet Daanje

Anjet Daanje is een echte bèta en als haar moeder niet zou hebben gezegd dat ze gevoel had voor taal, was ze misschien nooit gaan schrijven – leve de moeders! Een paar jaar geleden brak ze door met De herinnerde soldaat, uitgekomen bij de kleine, in Groningen gevestigde uitgeverij Passage, nadat uitgever Thomas Rap haar had laten weten geen brood meer in haar werk te zien – leve Passage! Ze heeft een haat aan optredens (‘achteraf denk ik: wat heb ik voor stomme dingen gezegd?’) en ook dat maakt haar zo leuk. Leve Anjet Daanje!

Waar is het lam? (poëzie)

Mustafa Stitou

Als puber kwam Mustafa Stitou na een voetbalwedstrijd thuis met een vreemd, koortsig gevoel: de niet te onderdrukken drang om iets op te schrijven. Dus dat deed hij. Daarna kwam de poëzie in zijn leven. Zijn eerste dichtersliefde was de begin deze zomer overleden Remco Campert, en op zijn beurt verwelkomde Campert de debuterende Stitou in 1994 met een hartelijk ‘eindelijk weer een dichter!’. Op 1 april verscheen zijn nieuwe bundel Waar is het lam en die is, oordeelde onze poëzierecensent Geertjan de Vugt, niet gewoon goed maar ontstellend goed.

Anders. Gender door de ogen van een primatoloog (non-fictie)

Frans de Waal

Waarin onderscheiden mensen zich van andere dieren? Primatoloog Frans de Waal wijdt zijn leven aan het formuleren van antwoorden op die vraag. In Gender buigt hij zich over man-vrouwverschillen bij mensapen, en die zijn lang niet zo groot als vaak wordt gedacht. Voorts kennen bonobo’s en chimpansees ook queers, maar anders dan bij mensen worden deze dieren niet van etiketten voorzien, niet gepest en al helemaal niet buitengesloten.

De politiek van het kleinste kwaad. Een geschiedenis van de Joodse Raad voor Amsterdam 1941-1943 (non-fictie)

Bart van der Boom

In januari veegde de Leidse historicus Bart van der Boom de vloer aan met het veelbesproken onderzoek, door een coldcaseteam, naar het verraad van Anne Frank. Een onzinverhaal, herhaalde hij drie maanden later nog eens in zijn boek over de Joodse Raad. Dat die Raad al jaren in een kwaad daglicht staat, is volgens Van der Boom niet terecht. Voor een juist oordeel heb je niets aan wijsheid achteraf, maar moet je terug naar de kennis van toen.

Kroniek van het vermoorde huis (fictie)

Lúcio Cardoso

Uitgebracht in 1959 en nu pas in het Nederlands vertaald, door Harrie Lemmens. Bij verschijning van Kroniek van het vermoorde huis reageerden de critici geschokt, niet in de laatste plaats vanwege de breed uitgemeten seksuele relatie tussen een moeder en haar 16-jarige zoon. Maar na zijn dood zou Cardoso’s roman uitgroeien tot een klassieker van de moderne Braziliaanse literatuur. En terecht, schreef criticus Maarten Steenmeijer: het is een verpletterende roman.