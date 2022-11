Hans Magnus Enzensberger (1929-2022), maatschappijkritisch dichter met een lenige geest

Hans Magnus Enzensberger Beeld Getty Images

Toen de op donderdag 24 november op 93-jarige leeftijd overleden Duitse schrijver Hans Magnus Enzensberger in 1963 de Georg-Büchner-Preis, de grootste literaire prijs van Duitsland, ontving, merkte hij in zijn dankrede bij de uitreiking op: ‘Wat vieren we eigenlijk? Een groot deel van Duitsland kan lekker aardappeltjes bakken. Dat is mooi. Dat is geweldig. Maar iets te vieren hebben we niet. We weten namelijk nauwelijks wat dat betekent: wij.’ Wat volgde was een vlijmscherpe analyse van de Duitse samenleving. ‘De Muur’, zei hij, scheidt niet alleen Duitsers van Duitsers, maar ons van alle andere mensen.’

Enzensberger was een veelzijdig auteur, met radio-essays, romans, essays, dichtbundels en zelfs kinderboeken op zijn naam. Hij behoorde tot de belangrijkste literaire stemmen in het Duitse taalgebied en was een van de grootste Europese intellectuelen.

Sterke metaforen

Hij werd in 1929 in het Beierse dorp Kaufbeuren geboren en groeide op in Nürnberg, waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog het gymnasium doorliep. Daarna studeerde hij literatuurwetenschap en filosofie in Erlangen, Hamburg, Freiburg en aan de Sorbonne in Parijs. In 1955 promoveerde hij op een proefschrift over de poëtica van Clemens Brentano. Bekendheid als schrijver verwierf hij al twee jaar na zijn promotie, met de dichtbundel Die Verteidigung der Wölfe. Veel van zijn bundels werden ook in het Nederlands vertaald. Hij werd geprezen om zijn sterke metaforiek. En al vrij snel kwam hij bekend te staan als een maatschappijkritisch dichter die zich graag bediende van sarcasme en ironie. Tegelijkertijd getuigt zijn werk ook van een grote speelsheid.

Zo droomde hij van een poëzie-automaat die eindeloos gedichten kon spuien. Uiteindelijk kwam die er ook. Met een enkele druk op de knop verschijnt op een scherm van twee bij vijf meter een gedicht. Zelf merkte hij daarover toch enigszins verbaasd op dat er slechts ‘een naar het middelmatige neigende Enzensberger-lyriek’ uitkwam. Maar daar voegde hij dan wel direct het volgende aan toe: ‘Wie niet beter kan dichten dan de machine, doet het beter niet.’

Telduivel

Alleen een speelse, lenige geest als die van Enzensberger kan gemakkelijk tussen hoorspel en politiek essay, tussen lyrisch gedicht en kinderboek bewegen. Dat Enzensberger ook met dat laatste wel raad wist blijkt uit het boek Der Zahlenteufel (Telduivel) dat ook in het Nederlands verscheen. Priemgetallen, imaginaire getallen, driehoeksgetallen en het getal nul komen allemaal voorbij in de dromen van Robert, dromen waarin de duivel aan de jongen elementaire wiskunde uitlegt. Het boek is door zijn speelsheid en toegankelijkheid overigens niet alleen voor kinderen geschikt.

Enzensberger was niet vies van engagement en politieke stellingname. In zijn boek Ach, Europa, dat ook in het Nederlands werd vertaald en dat oorspronkelijk in 1987 in het Duits verscheen, stelde Enzensberger zich al een vreedzaam verenigd Duitsland voor waarin echter ‘Ossies’ en ‘Wessies’ vijandig tegenover elkaar bleven staan. En zo’n twintig jaar later deed een ander werk van hem stof opwaaien, toen hij schreef over islamitische terreur. Volgens Enzensberger was het een minderwaardigheidscomplex waaraan mannen uit huidige Arabische samenlevingen leden dat tot gewelddadigheden leidt. Maar toen hij op 90-jarige leeftijd een notitieboek uitbracht, schreef hij daarin over migratie dat samenlevingen er niet zonder kunnen, omdat ze anders, ondanks alle conflicten, zouden verroesten.