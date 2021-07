Hans Klok biedt in Utrecht entertainment van hoog niveau ★★★★☆

Illusionist Hans Klok en zijn assistent in ‘Hans Klok and Friends’.

Illusionist Hans Klok heeft The Strip in Las Vegas ingeruild voor het Griftpark in Utrecht. Na zijn door corona afgebroken Amerikaanse showbizzavontuur heeft hij nu niet langer de megacasino’s als buren, maar een vredige kinderboerderij. Deze zomer is er in het Utrechtse park een circustent neergezet, waar Klok zijn kunsten vertoont met een gezelschap internationale circusvrienden.

Zoals we van Klok gewend zijn, biedt hij entertainment van hoog niveau. Het is niet zo flitsend en geperfectioneerd als in zijn Nederlandse succeshow House of Horror uit 2016, maar het ietwat rommelige karakter creëert wel een mooi circussfeertje, passend bij de buitenlocatie. Er trekt weer een hele reeks illusies voorbij met allerlei boxen en kisten, waar knappe assistenten in verdwijnen en weer uit tevoorschijn komen. Het zijn trucs die zeer vermakelijk blijven. Vooral het nummer in de stijl van Egypte, het land waar ‘de eerste magiër’ vandaan zou zijn gekomen, is erg fraai.

Illusionist Hans Klok in actie.

Naast het grote gebaar is Klok ook erg bedreven in kleinere, meer poëtische goocheltrucs. In de intieme setting van deze circustent komen die extra goed tot hun recht. Er is een tafel met een glas en een fles wijn, en Klok weet die fles zo vaak te vermenigvuldigen dat aan het slot de hele tafel volstaat. Hij laat ijzeren ringen in en uit elkaar glijden, tovert speelkaarten uit zijn mouw en presenteert een glazen ruit waar ineens doeken doorheen kunnen glijden. Het publiek zit er met de neus bovenop en snapt er toch weer helemaal niets van.

Met zijn vriendelijke uitstraling en laconieke humor is Klok ook een ideale spreekstalmeester. Hij kondigt uiteenlopende acts aan, met als uitschieter een ‘ode aan de Hollandse fiets’, waarin de Tsjechische waaghals Pavel begint met een eenwieler op een trampoline en eindigt in de nok van de tent, op een fiets waar dertien wieltjes bovenop elkaar zijn gemonteerd. Veel oooh’s en aaah’s bij het publiek, en terecht. Verder is er een mooie trapeze-act van een Oekraïens man-vrouwduo, een begenadigd diabolospeler uit Nijmegen, de moderne laseract van het Argentijns-Nederlandse duo Lugo, en ook nog een clown om de kinderen te laten lachen.

Het opvallendste onderdeel komt aan het slot: de ‘Globe of Death’, een act waarin een enorme doorzichtige bol het podium wordt opgereden. Er schieten wel vijf motorrijders uit de coulissen die in de bol rondjes beginnen te rijden. In razend tempo scheren de motoren langs elkaar heen, zonder elkaar te raken.

Aan deze recensent was het niet echt besteed, deze gigantische bak herrie waarbij alle subtiliteit verdampt. Tegelijkertijd is het zonder twijfel knap uitgevoerd en allesbehalve een inzakmoment. Je aandacht laten verslappen is sowieso lastig, in deze afwisselende 90 minuten waarin Hans Klok de magie van het circus levend houdt.

Hans Klok and Friends Circus ★★★★☆ Door Hans Klok en een divers gezelschap aan internationale circusartiesten. 17/7, Griftpark, Utrecht. Aldaar t/m 1 /8, tournee t/m 31/10.