Hans en Griet is een moderne en originele make-over van het klassieke sprookje ★★★☆☆

Heks is een beladen woord. Onlangs gebruikte politicus Geert Wilders het nog om tegenstander Sigrid Kaag onschadelijk mee te maken. Hij bedoelde er niet mee dat ze op een bezemsteel vliegt en kinderen opeet. Het was vooral een kinderachtige manier om een machtige en mondige vrouw op haar plaats te zetten.

In Hans en Griet is het onderscheid tussen die twee betekenissen moeilijker te maken. In deze doorgecomponeerde muziektheatervoorstelling van de Toneelmakerij en Silbersee krijgt het klassieke sprookje van de gebroeders Grimm een originele, moderne make-over. Niet de heks is nog langer de antagonist, maar het patriarchaat, waarin deze vrijgevochten Griet (Nienke Nasserian) moet leven.

Het begint in een armoedig appartement in een grote stad. Hans speelt heel de dag GTA V en Griet moet van hun ouders het huis schoonmaken. Vader blijkt een enge dronkenlap en een tiran en dus besluit Griet de benen te nemen. De bange en manipulatieve Hans (Jan-Paul Buijs) gaat mee.

Regisseur Paul Knieriem heeft het enge bos vervangen door de moderne stad en alle gevaren die daar loeren. De heks is hier een rockster (Genevieve Murphy). Ze probeert Griet te laten inzien dat Hans een blok aan haar been is, een man die (net als hun vader) niets ander kan dan vrouwen kleineren. De vraag is: kiest Griet voor haar broer of haar vrijheid?

Het antwoord daarop is dubbelzinnig, zoals wel meer dubbelzinnig is aan deze voorstelling. Die wordt daardoor soms ongrijpbaar of (in het geval van de muziek) ronduit lelijk, maar blijft niettemin boeien door de scherpe toon.

Hans en Griet Theater ★★★☆☆ Door de Toneelmakerij en Silbersee, regie Paul Knieriem, libretto Jibbe Willems, muzikale leiding Romain Bischoff, met o.a. Jan-Paul Buijs, Genevieve Murphy, Nienke Nasserian en Rop Verheijen. 16/10, Internationaal Theater Amsterdam. Tournee t/m 9/1.