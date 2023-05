Hans (59) stopt eerder met werken om nieuwe pensioenstelsel te begrijpen

Hans Ruesink 'snapt er de ballen van'. Beeld Getty

‘Ik was eigenlijk van plan op m’n 65ste met pensioen te gaan of misschien zelfs wel later’, zegt Ruesink. ‘Maar om dit hele stelsel echt goed te doorgronden, dat gaat mij gewoon jaren kosten. Daar kan ik niet ook nog een baan naast hebben. Ik heb in de media afgelopen tijd vernomen dat er echt veel gaat veranderen en ik wil dadelijk niet voor verrassingen komen te staan.’

Zijn collega’s keken wel gek op toen hij vanochtend zijn hele bedrijf (Ruesink is ceo van een groot bedrijf in landbouwvoertuigen, red.) bij elkaar riep om zijn beslissing bekend te maken, zegt hij. ‘Ja, dat was wel even een verrassing. Ze keken elkaar ook allemaal aan van: ja, maar ik snap óók niks van dat hele stelsel, moet ik dan ook al met pensioen? Nou, dat zoeken ze maar lekker zelf uit.’

Ruesink begint vandaag meteen met zijn studie. ‘Ik snap er nu nog de ballen van, eigenlijk. Iedereen krijgt dus z’n eigen potje, als ik het goed begrijp. Er is 1.400 miljard te verdelen. Is dat veel? Geen idee. Beleggingen worden belangrijker, wat dat ook moge betekenen. En jonge generaties hoeven niet meer mee te betalen aan het pensioen van ouderen. Dat lijkt me heel slecht, toch? Of niet? Nou zie je, daar ga je al.’