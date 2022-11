Hannes Meinkema (1943-2022) was de oermoeder van de feministische literatuur

Hannes Meinkema. Beeld ANP / ANP

Hannemieke Stamperius, die naar afgelopen weekend bekend werd op 22 november op 79-jarige leeftijd is overleden, had meer dan één naam. Ze schreef zo’n twintig romans, verhalen- en poëziebundels onder het pseudoniem Hannes Meinkema, thrillers onder de naam Justa Abbing, en kinderboeken en non-fictie als Hannemieke Stamperius. Daarnaast stelde ze twintig bloemlezingen samen, verhalen over moeders, kinderen, de Wadden, en over God. En dan was er nog haar literair-wetenschappelijke werk, zoals een boek over Louis Paul Boon, een proefschrift over de gedichten van Marsman en essays over bewonderde schrijfsters. De auteur van dat werk heette dan weer Annemieke Postma-Nelemans.

Die verschillende namen weerspiegelen fases in haar oeuvre en leven. Nelemans was haar stiefvader, Postma de man met wie ze kortstondig was getrouwd. Over beide moeizame relaties zou ze schrijven. De mannennaam Hannes Meinkema koos ze toen ze in 1974 debuteerde met De maaneter, omdat ze dacht dat ze zichzelf met een vrouwennaam in de literatuur meteen op achterstand zou zetten – daarin had ze gelijk. In 1976, met haar derde boek En dan is er koffie, brak ze door. De ‘fel realistische’ roman werd een bestseller.

Veel zuipen en ruziemaken

Niet dat de recensies zo jubelend waren. De meeste critici vonden de roman banaal en anekdotisch, rechttoe rechtaan geschreven in een korte-zinnetjesstijl, met dialogen in spreektaal en clichématige personages. Maar precies om die redenen werd het boek verslonden, vooral door jonge meiden. Kennelijk was dit óók literatuur. Het las als een trein. Het ging, ontzettend herkenbaar, over alledaagse dingen uit het rommelige leven van hippe jongeren, zoals veel zuipen, ruziemaken met benepen ouders, vervelende seks, ongesteld worden en het gênante ‘doorlekken’. De gesprekken zijn landerig, de joint gaat vaak rond en iedereen doet het met iedereen.

Met dit boek, en de verhalen en romans die snel daarna verschenen, werd Meinkema de oermoeder van de feministische literatuur. Renate Dorrestein noemde haar ‘mijn literaire petemoei’. Meinkema liet, in die zo verlichte jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zien dat mannen en vrouwen zich nog steeds onderwierpen aan ingesleten normen. Dat ‘vrije’ seks voor meisjes helemaal niet zo vrij en heerlijk was; zij deden het omdat ze anders truttig werden gevonden en niet meetelden. Ook beschreef ze de helse jaloezie die het gevolg was van verplichte promiscuïteit.

‘Zo feministisch als de pest’

Ze bleef het feminisme trouw. In een interview uit 2009 met Iris Pronk in Trouw noemt ze zich ‘nog altijd zo feministisch als de pest’. In 1978 richtte ze samen met Ethel Portnoy Chrysallis op, een tijdschrift waarin het uitsluitend ging om literatuur van vrouwen. Ze was ook dienstbaar aan haar medeschrijfsters door de eeuwen heen. Behalve vele bloemlezingen met werk van Nederlandse en Engelstalige schrijfster, verzorgde ze heruitgaven van het werk van Betje Wolff en Aagje Deken, Geertruida Bosboom-Toussaint en Vita Sackville West. Naar haar vernoemde ze haar dochter, een Braziliaans meisje dat ze in 1986 adopteerde.

In de laatste jaren van haar leven leed Stamperius aan een botziekte, die haar chronisch pijn bezorgde. Ze schreef nog steeds, maar haar werk werd niet meer uitgegeven. Ze verdiepte zich in religie; in 2011 publiceerde ze God en de Verlichting. Misschien komt iemand op het idee háár werk opnieuw te bezorgen, opdat het weer in druk verkrijgbaar is.