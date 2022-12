Han Peekel (1947-2022), een leven lang gefascineerd door de magie van televisie, theater en strips

Han Peekel met Wieteke van Dort in 2013 in de Koninklijke Schouwburg. Beeld ANP

In het populairste item van het Avro-programa Wordt Vervolgd imiteerden kinderen hun favoriete strip- of tekenfilmheld. ‘Hallo, ik ben Margot, acht jaar, en doe Miep-Miep na. Miep-Miep! Zzzzjoeff!’ Road Runner, Woody Woodpecker en Donald Duck waren in de jaren tachtig de grootste helden.

Han Peekel overleed deze week onverwachts op 75-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij was op vakantie in Bali , het eiland waar zijn dochter woont. Zijn loopbaan was veelzijdig, maar uit alles wat hij deed sprak enthousiasme en bewondering.

Hij begon in de jaren zestig als zanger van Nederlandse luisterliedjes, werkte vanaf 1962 bij Radio Veronica (voor het programma Wie in Nederland wil zingen) en kwam in 1975 in vaste dienst van de KRO. Daarnaast schreef hij een biografie over Wim Sonneveld en boeken over onder meer het Koninklijk Theater Carré, Louis Davids en Lou Bandy.

Toch zou niets Wordt Vervolgd overtreffen, het legendarische programma dat tussen 1983 en 1997 werd uitgezonden en dat hij tot 1991 zelf presenteerde, geheel in stijl met geruit colbert en vlinderdas. ‘Het leeft nog steeds. Tot mijn intense verwondering word ik nog steeds over dat programma aangesproken’, zei Han Peekel in 2011 in een interview met de Volkskrant. ‘Dat is een cadeau hè, een jeugdprogramma maken waar een generatie mee opgroeit en dat tien, twintig jaar later nog wordt herinnerd.’ Hij hield er bovendien een rolletje aan over in een strip van Jan, Jans en de Kinderen en in een album van Suske en Wiske.

Emotie en magie

Televisie en theater waren voor Han Peekel emotie en magie. Hij behoorde tot de eerste generatie die met de televisie opgroeide. In zijn ouderlijk huis stond in 1950 al een bakbeest van een tv. Hij kon zich in 2011 nog levendig herinneren dat hij drie kwartier kon kijken naar een treintje dat door het zwart-witte beeld reed met het woord ‘pauze’ erop.

Han Peekel in 2011 in Beeld en Geluid in Hilversum, waarvan hij een van de grondleggers was. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Door beeld en geluid was hij van jongs af aan gefascineerd. Zijn vader richtte in de jaren dertig in Rotterdam Klankstudio Peekel op. Je kon er lakplaten laten maken om een boodschap in te spreken, bijvoorbeeld voor familie overzee. Han Peekel kon dankzij zo’n lakplaat zijn over-overgrootvader horen vertellen over een loterij die hij in 1898 had gewonnen.

Nostalgie was hem niet vreemd. Toen hij in 1975 in dienst van de KRO kwam, vroeg hij als eerste of hij naar ‘het archief van meneer Pot’ mocht. In dat televisie-archief ging hij de programma’s herbekijken die hij zich uit zijn puberteit herinnerde. Die nostalgie is ook een van de pijlers geworden van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, waarvan Peekel een van de grondleggers is.

Sinds 1980 werkte hij als vrije producent. Vanaf 2009 maakte hij onder meer het programma TV Monument, waar hij als ‘tv-chroniqueur’ zijn idolen voor het voetlicht bracht, van Ramses Shaffy en Jos Brink tot Dieuwertje Blok. In de uitzending van dit jaar sprak hij onder met en over onder anderen Maarten van Rossem, André van Duin en Jenny Arean. Afgelopen zondag was er nog een aflevering met stand-upcomedian Roué Verveer.

De kijkbuis (en de publieke omroep in het bijzonder) zouden altijd iets magisch houden, zei Peekel in 2011 - voor hem en komende generaties. ‘Aan onze partner en aan liefde en vriendschap besteden we minder tijd dan aan televisie.’