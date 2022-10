Hamilton, das Musical: de Duitse première van de hitmusical is een grootse gebeurtenis in Hamburg

Beeld Anna Boulogne

‘Het publiek lachte op de juiste momenten en snikte op de juiste momenten; daardoor kon ik merken dat de vertaling werkte.’ In opperbeste stemming zit Lin-Manuel Miranda in de lobby van het chique Vier Jahreszeiten Hotel in het centrum van Hamburg. Het is vrijdag 7 oktober, de dag na de galapremière van de Duitse versie van zijn musical Hamilton. De 42-jarige Amerikaanse schrijver en componist is er speciaal voor naar Hamburg gekomen. Deze middag ontvangt hij één voor één een hele rij journalisten voor korte interviews. Bevlogen pratend blikt Miranda terug op de première van ‘Hamilton auf Deutsch’: ‘Het was de eerste keer dat ik Hamilton zag en niet kon verstaan wat er werd gezegd. Dat vond ik geweldig, want het heeft als effect dat je op andere elementen gaat letten. En Hamilton heeft tientallen elementen, gemaakt door mijn collega’s, waar je op kunt focussen: de ontroerende performances, de staging, de belichting, de vocale arrangementen... ik heb er veel plezier aan beleefd.’

De Duitse Hamilton is de eerste niet-Engelstalige versie van het theaterfenomeen, waarvan het succesverhaal (zie inzet) geen grenzen lijkt te kennen. Voor een hit als Hamilton zijn vertalingen een logische volgende stap, maar in dit specifieke geval is het een groot waagstuk, zowel artistiek als commercieel, voor de Duitse tak van producent Stage Entertainment. Want is de oer-Amerikaanse geschiedenisles over Founding Father van de Verenigde Staten Alexander Hamilton (1757-1804) eigenlijk wel interessant voor een Duits publiek? En zijn de vliegensvlugge rapteksten, vol binnenrijm, slimme grapjes en popculturele verwijzingen, überhaupt wel in een andere taal over te zetten? Wordt zo’n Duitse tekst van iets dat geacht wordt cool te zijn niet al snel tenenkrommend?

Hamilton, de musical. Beeld Johan Persson

Oorlog, liefde, ontrouw en verlies

Miranda blikt terug op het moment dat hij voor het eerst werd benaderd voor een Duitse vertaling, al snel na de Broadwaypremière in 2015. ‘We wisten altijd al dat we Hamilton in een andere taal wilden gaan proberen. De vraag was meer welke versie eerst zou komen: Spaans of Duits. En het antwoord daarop heeft eerlijk gezegd vooral een economisch motief. Hamburg is een echte musicalstad, waar je zulke dingen kunt proberen. In Europa zijn Londen en Hamburg de steden waar musicals kunnen neerstrijken en hopelijk voor lange tijd kunnen spelen. Daarom is deze plek opwindend voor mij. Er zit ook een persoonlijk aspect bij, want mijn vrouw Vanessa is half-Oostenrijks; een groot deel van onze familie is Duitstalig. Het was erg feestelijk om al onze ooms en tantes, neefjes en nichtjes gisteravond te begroeten op de première. Nu hebben ze Hamilton eindelijk een keer écht goed kunnen volgen.’

Hamilton-maker Lin-Manuel Miranda: ‘Hamburg is opwindend voor mij.’ Beeld Getty

In Hamburg is de Amerikaanse ondertitel An American Musical vervangen door het bredere Ein Stück Revolution. Het accent wordt hier gelegd op de universele thematiek. Dit verhaal gaat over jonge, ambitieuze mannen, over oorlogsvoering, liefde, ontrouw, verlies, de kunst van de politieke onderhandeling. De hoop is dat Hamilton net zo kan werken als andere musicalklassiekers die een specifieke historische setting hebben, maar in alle landen een succes werden. Zoals Les Misérables (over Franse revolutionairen in de 19de eeuw) of Fiddler on the Roof (over een verdreven Joodse gemeenschap in het Russische dorp Anatevka).

Wat ziet Lin-Manuel Miranda zelf als de universele waarde van Hamilton? ‘Ik denk dat de show draait om de vraag: hoe besteden we de tijd die we hebben op deze aarde? Er zijn twee, of nee eigenlijk drie personages die een fundamenteel ander antwoord op deze vraag hebben. Twee van hen, Alexander Hamilton en Aaron Burr, delen een soortgelijke jeugd die wordt gekenmerkt door trauma en verlies (Hamilton groeide in armoede op als wees, ook Burr verloor zijn ouders op jonge leeftijd, red.). De reactie van Hamilton op zijn trauma’s is: ik moet zo snel mogelijk leven, zoveel doen als mogelijk is. Burr lijdt ook onder zijn verlies, maar hij is heel bedachtzaam en bang om de verkeerde keuzen te maken.

Belangrijk Nederlands aandeel

‘Dat is de opzet: twee hoofdpersonages delen dezelfde ideologie, maar hebben een verschillend temperament. Daardoor komen ze met elkaar in botsing. En dan heb je het derde personage, Eliza Hamilton, de vrouw van Alexander, die niet zozeer de grootse daden van de mannen nastreeft, maar vooral goed wil doen. Na Alexanders vroege dood leefde Eliza nog vijftig jaar en deed zij allerlei goede dingen voor de samenleving, veel liefdadigheid. Ook dat is een antwoord op de vraag rond de zin van het leven. Ik denk dat toeschouwers met deze thematiek in hun hoofd het theater uitlopen, en dit heeft op zich niets te maken met de Amerikaanse geschiedenis of de revolutie.’

Zoals in elke versie van Hamilton is diversiteit een cruciaal aspect van de casting geweest: witte Founding Fathers worden gespeeld door acteurs van kleur en met een migratie-achtergrond. ‘Het Amerika van toen, verteld door het Amerika van nu’, luidt de slogan op Broadway. Miranda: ‘De cast in Hamburg moest dezelfde diversiteit hebben als onze Engelstalige versies in Noord-Amerika, Londen en Australië. Ik moet bekennen dat dat mijn enige aarzeling is geweest over de Duitse versie, ik wist niet of Duitsland qua bevolking wel divers genoeg is. Mijn aarzeling verdween toen ik de eerste audities zag. Ik dacht: wauw, deze acteurs zijn super! Onze co-regisseur Kurt Crowley zei zelfs dat dit de meest diverse cast van allemaal is, met acteurs die afkomstig zijn uit dertien landen. Zoals hoofdrolspeler Benét Monteiro, die is opgegroeid in Brazilië en nu hier Alexander Hamilton speelt.’

Er is ook een belangrijk Nederlands aandeel in de cast: de hoofdrol van Aaron Burr wordt gespeeld door Gino Emnes, een musicalacteur die opgroeide in Nederland, met ouders uit Aruba en Suriname. Al sinds 2001 werkt en woont Emnes vooral in Duitsland. Burr is de politieke rivaal van Alexander Hamilton en degene die hem uiteindelijk doodschiet in een pistoolduel. ‘Ik ben de slechterik in jouw geschiedenis,’ zingt Burr aan het slot.

Gino Emnes speelt Aaron Burr: ‘Ik zie hem niet als schurk.’ Beeld Bruce Glikas/FilmMagic

Voor Emnes is Aaron Burr een geweldige, gelaagde rol, vertelt hij op de dag na de première: ‘Ik houd veel van personages die een ontwikkeling doormaken, zodat ik iets heb om mijn tanden in te zetten. De rol van Burr heeft dat helemaal. De eerste akte is hij vooral de verteller, we merken dan hoeveel hij bezig is met Alexander Hamilton. In de tweede akte is er opeens die twist. Burr denkt dat zijn manier van handelen de juiste is, maar hij wordt ingehaald door Hamilton, die sneller is en komt waar Burr juist wil zijn. Burr wordt onzeker en denkt ‘Nu is het genoeg’. Natuurlijk is het fout om iemand dood te schieten, maar bepaalde gebeurtenissen in je leven halen bepaalde karaktereigenschappen naar boven. En beide mannen hebben ervoor gekozen om dat pistoolduel te houden. Ook Hamilton staat daar. Daarom zie ik Burr niet als een schurk.’

Lin-Manuel Miranda is vol lof over de performance van Emnes: ‘Gino is ongelooflijk, ik was zo ontroerd door hem. Mijn vrouw zei gisteravond dat ze de prestaties van de verschillende Burrs afmeet aan één specifiek moment in de tweede akte: wanneer Hamilton Thomas Jefferson verkiest boven Aaron Burr als presidentskandidaat bij de verkiezingen van 1800. Op dat moment breekt Burrs hart, je ziet hoe deze man, die we al een tijdje volgen, ineens een andere gedaante aanneemt. Het spelen van die ontwikkeling is de maatstaf voor een goede Burr en dat zag ik bij Gino overtuigend terug.’

Stage Entertainment heeft van de lancering van Hamilton in Hamburg een groot media-event gemaakt. Op woensdag 5 oktober, de dag voor de galapremière, is er een perspremière georganiseerd in het Stage Operettenhaus, een fraai theater met 1400 stoelen aan de Hamburgse uitgaansstraat de Reeperbahn. Maar liefst vijfhonderd journalisten zijn daar aanwezig om de kwaliteit van de vertaling en de Duitse cast te toetsen. In de recensies die volgen is er veel lof voor Gino Emnes. Dagblad Die Zeit schrijft dat Emnes ‘een grootse acteerprestatie en perfecte zang’ aflevert. De recensies zijn sowieso positief, ook al schrijven veel recensenten dat zij vooraf sceptisch waren. De Süddeutsche Zeitung schrijft dat de voorstelling ‘overweldigt’ en concludeert: ‘Soms kan iets ook gewoon perfect zijn’. ‘Experiment geslaagd,’ kopt de Berliner Zeitung. De krant Die Welt spreekt van ‘een voltreffer’. Er zijn complimenten voor de vertaling. Het Hamburger Abendblatt noemt het ‘een topprestatie’, en Die Zeit vermeldt dat ‘de flow behouden blijft, het ritme klopt, net als de beeldspraken en de woordspelingen.’

Nederlandse versie?

Die vertaling is een hels karwei geweest en heeft wel drieënhalf jaar in beslag genomen. Er werden twee vertalers aangesteld, die elkaar vooraf nog niet kenden. De ervaren musicalvertaler Kevin Schroeder werd gekoppeld aan de Berlijnse rapper Sera Finale, die eerlijk aangaf dat hij Hamilton vooraf op Wikipedia moest opzoeken. Ook Miranda, die geen Duits spreekt, was bij het proces betrokken. Hij vertelt: ‘Ze stuurden om de zoveel tijd weer vijf of zes nieuwe liedjes op. Ik had drie kolommen op mijn werkkamer hangen: de originele Engelse tekst, de Duitse tekst, en daar dan weer een letterlijke vertaling van, terug in het Engels. Zo kaatsten we de hele tijd heen en weer. Deze musical kent unieke uitdagingen. Er zit zo ontzettend veel taal in, het zijn circa 20.000 woorden. De andere uitdaging is dat er niet alleen terugkerende muzikale motieven in Hamilton zitten, maar ook tekstuele motieven. Zo hebben we elke mogelijk dubbele betekenis gewrongen uit het ‘shot’ (zijn ene kans, red.) van Alexander Hamilton. Maar ook Satisfied, The room where it happens; al die frases keren meerdere malen terug. We zochten naar Duitse equivalenten daarvan, die net zo goed resoneren door het hele stuk.’

Scènce uit Hamilton. Beeld Johan Persson

Waarop heeft Miranda de Duitse teksten beoordeeld? ‘Ik moest denken aan wat componist en tekstschrijver Stephen Sondheim tegen mij zei in 2009, toen ik gevraagd was om zijn liedteksten voor de musical West Side Story in het Spaans te vertalen. Sondheim zei: ‘Ik spreek geen Spaans, maar mijn oren willen dat het op dezelfde plekken rijmt. Dus als je dat kunt behouden, maakt het me niet uit als je de metafoor zelf verandert. Zolang de betekenis maar in de buurt zit, en ik in de vertaling dezelfde kracht van het rijmschema voel. Precies dat heb ik ook tegen Hamilton-vertalers Kevin en Sera gezegd: jullie mogen veel vrijheid nemen, maar mijn oren komen in opstand als ik de binnenrijmen niet terug hoor – en er zit nogal veel binnenrijm in de voorstelling. Een voorbeeld van wat goed werkt, vind ik het lied Washington on your side. Kevin en Sera hebben dat vertaald als ‘Mit Washington Hand in Hand’. Heel simpel en elegant, vind ik. Het is een ander idioom, maar het geeft je hetzelfde gevoel, zonder dat de taal geweld wordt aangedaan.’

De productie in Duitsland doet ook de vraag rijzen: komt er ooit ook een Nederlandstalige versie van Hamilton? Pr-manager Caroline Broeder van Stage Entertainment Nederland laat in een reactie weten: ‘We zijn benieuwd hoe de voorstelling het in Duitsland gaat doen. Als producent zijn wij ons altijd aan het oriënteren op nieuwe toekomstige titels, maar op dit moment kunnen we nog niets zeggen over een Nederlandse versie van Hamilton.’ Lin-Manuel Miranda antwoordt op diezelfde vraag: ‘Ik houd er erg van om de show in andere talen te zien. Zeker sinds gisteravond ben ik helemaal bekeerd. Dus eigenlijk sta ik open voor alle mogelijke versies. In veel opzichten is Hamburg een test hoe Hamilton zal functioneren in andere talen. Dus we gaan kijken wat voor lessen we kunnen trekken uit deze ervaring.’

Hamilton – Das Musical is dagelijks, behalve op maandag, te zien in Stage Operettenhaus, Hamburg.

Hamilton, het theaterfenomeen De Broadway-musical Hamilton uit 2015 vertelt het levensverhaal van Alexander Hamilton, een immigrant uit het Caribisch gebied die in de 18de eeuw naar New York vertrok en daar betrokken raakte bij de Onafhankelijkheidsoorlog die leidde tot de oprichting van de Verenigde Staten in 1776. Hamilton was ook betrokken bij de Grondwet in 1789 en werd de eerste minister van Financiën. Hij kwam om 1804 om het leven in een pistoolduel met zijn politieke rivaal Aaron Burr. Bijzonder aan de musical is dat de witte Hamilton en zijn mede-Founding Fathers, de grondleggers van de Verenigde Staten, worden gespeeld door acteurs van kleur. De voorstelling werd daarmee een pleidooi voor immigranten en diversiteit in de samenleving. De musical is gecomponeerd in een breed palet van eigentijdse muziekstijlen: pop, hiphop, r&b, soul, jazz en showmuziek. Vooral het vloeiende en vanzelfsprekende gebruik van rapteksten werd binnen de theaterwereld als een baanbrekende vernieuwing beschouwd. De musical ontketende een ware hype in de VS in 2015 en werd geprezen door president Barack Obama, die hem omschreef als ‘het beste kunstwerk dat ik in mijn leven heb gezien’. Theaterkaartjes waren in de eerste jaren uiterst moeilijk te krijgen, en de prijzen liepen op tot soms wel 850 dollar. In 2016 sleepte Hamilton maar liefst elf Tony Awards binnen. De musical bezorgde schrijver, componist en hoofdrolspeler Lin-Manuel Miranda in 2016 een Pulitzer Prize voor drama en een prominente positie binnen de entertainmentwereld. Na Hamilton stortte Miranda zich vooral op films: hij schreef de muziek voor animatiefilms Vaiana (2016), Vivo (2021) en Encanto (2021). Die laatste film bevat het aanstekelijke lied We don’t talk about Bruno, waarmee Miranda dit jaar een nummer 1-hit scoorde. In 2020 verscheen een theaterregistratie van Hamilton op Disney+. In 2021 kwam In the Heights uit, de verfilming van Miranda’s eerste grote musical uit 2008. Momenteel legt hij de laatst hand aan de muziek van een nieuwe versie van Disney-klassieker The Little Mermaid.