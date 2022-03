Halverwege Homesick gaan de woede en frustratie van Sea Girls een beetje bedacht klinken ★★★☆☆

Bij de eerste tonen van opener Hometown, weet je al wat je te wachten staat. Een dreigend herhaald basnootje en de ingehouden vocalen bereiden je voor op een emotionele uitbarsting die geheid zal volgen in het refrein. Als dat zich aandient bevind je je op vertrouwd terrein: het kruispunt van Bruce Springsteen-glorie en U2-bombast. En het is rete-effectief. De twintigers van de Britse indierockband Sea Girls hebben het in zich om die frustratie, de vreugde en de woede van hun generatie te vertegenwoordigen op het podium. Met zanger Henry Camamile in de glansrol van klaaglijk huilende, onbegrepen adolescent. De meebrulbare indie-lijfliederen van hun twee jaar geleden verschenen debuut werden al opgemerkt door de Engelse pers. Maar halverwege dit album, Homesick, gaat het enigszins bedacht klinken. De tekstuele letterlijkheid gaat tegenstaan. Vrienden moet je vooral heel goed vasthouden (Friends) en oh die eentonige herhaling van het uitzichtloze bestaan (Again Again). De meeste nummers lijken volgens een patroon van spanning en ontlading gebouwd en dan neigt Sea Girls een beetje naar sjabloonachtige sturm und drang.

Sea Girls

Homesick Pop ★★★☆☆ Universal