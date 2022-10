Hallucinant: Christianne van der Wal liet bij Jinek eens per minuut het woord zorgvuldigheid vallen

Zou minister Christianne van der Wal (VVD) maandag in de uren voorafgaand aan haar interview bij Jinek nog hebben geoefend met haar voorlichter? Over de woorden die wel, en per se niet genoemd moesten worden? Over de slalombochten waar ze uit kon vliegen als ze te concreet werd? Het ravijn waarin ze zou storten als ze te vaag bleef – haar imago van doorpakkend minister in een oogwenk in gruzelementen?

Minister Christianne van der Wal bij Jinek. Beeld RTL 4

Nooit meer die vervloekte woorden ‘woest en aantrekkelijk’ gebruiken, zal de voorlichter wel hebben gezegd over de regeling waarmee Van der Wal eerder vergeefs probeerde veetelers tot een koerswijziging te verleiden. Noem het maar ‘superplusregeling’, klinkt ook royaal. Juist wél zeggen dat je het proces tot stikstofhalvering met ‘zorgvuldigheid’ leidt. Strooi met ‘vrijwillig’, mijd ten koste van álles, álles de woorden ‘uitkopen’ en ‘dwang’. En als die scherpe Jinek weer over dat fucking stikstofkaartje van je begint: geef de media de schuld.

Daar zat Van der Wal, met buiten beeld de neonreclame waarop haar voorlichter ‘zorgvuldigheid’ tien minuten lang liet oplichten. Eens per minuut viel het woord, wat het studiogesprek een hallucinant karakter gaf. Wat eerst een ministeriële obsessie leek met ‘zorgvuldigheid’ raakte uitgehold, verloor alle gewicht. Het zweefde weg in de studio waar het in een hoekje bleef naklinken als mantra. Waardoor de kijker bijna zou vergeten dat zorgvuldigheid voor een minister vanzelfsprekend is en dus onuitgesproken kan blijven.

Jinek had Van der Wal uitgenodigd ook op tv het vrijdagse kabinetsbesluit uit te leggen om Johan Remkes’ advies over stikstofreductie ‘te omarmen’. Nou ja, omarmen was een groot woord, viel uit Van der Wals omtrekkende bewegingen te herleiden. De kern – vijf- tot zeshonderd ‘piekbelasters’ binnen twaalf maanden drastisch aanpakken –, daar had Van der Wal twijfels bij. Weet u al wie die piekbelasters zijn?, vroeg Jinek. ‘Nee!’, klonk het ferm. Wist de minister het over een paar weken dan wel? Dan zou er wel een definitie kunnen zijn over wat een piekbelaster is, zei ze. Ze liep over een ‘broos lijntje’, en vergeet niet: ‘We hebben het over ménsen, met bedrijven.’

Remkes’ adviezen verwerden bij Van der Wal tot ‘denklijnen’, de door hem gestelde deadline van een jaar was een mooie ‘stok achter de deur’, maar om de piekbelasters nou zó snel tot actie te pressen, nee dat ging waarschijnlijk niet lukken. Remkes zelf had die deadline zelf ook ‘genuanceerd’.

Niet getreurd over het ontmantelen van Remkes’ ferme advies, want de minister gaat ‘maximaal inzetten op vrijwilligheid. Juist die levert snelheid op.’ Over een paar weken, beloofde Van der Wal, komt ze bij Jinek terug om haar definitie van ‘piekbelasters’ te concretiseren. De boeren kunnen die tijd mooi benutten om het broze lijntje van hun vrijwilligheid te beproeven. ‘Mensen met bedrijven’, maar soms ook met trekkers, hooivorken, hooibalen en lucifers.