Hallo, jij met je drollenvanger: brasso!

Frans van Oosterhout.

Frans van Oosterhout: ‘Ik ben opgegroeid in een naoorlogs gezin met negen kinderen, waarvan zeven jongens. In de jaren vijftig en zestig droegen de jongens het hele jaar een korte broek; de al wat oudere af en toe een plusfour (‘drollenvanger’). De gulp van deze broeken beschikte in die tijd nog niet over een ritssluiting; sluiten deed je haar met knopen. Uiteraard vergaten jongens dat geregeld, zodat ze zich met open gulp in gezelschap begaven. Zodra een andere broer dat constateerde, riep hij een codewoord (dat nog altijd alleen bestaat als merknaam van een koperpoetsmiddel): brasso! Degene met de open gulp wist dan meteen wat er aan de hand was en kon zich afzonderen om de gulp te sluiten. Het woord wordt nog altijd in gezinsverband gebruikt.’

Zondagochtend eindelijk lekker een paar uur rondstrontverklonteren

Monique Kuijpers

Monique Kuijpers: ‘Het was altijd dolle pret, wanneer ik eind jaren zeventig in het weekend of tijdens vakanties met mijn vriend bij zijn ouders op bezoek ging en zijn twee eveneens studerende broers ook bij pa en ma thuis waren. Bij klussen in en om het huis en bij het werk in de moestuin was hulp altijd welkom. Ma beloonde de inzet van haar zoons met allerlei lekkers uit de keuken. Na afloop van het zware werk werden ’s avonds sterke verhalen verteld, er werd een kaartje gelegd en een potje bier gedronken. En als dan iemand vroeg: ‘Wat ga je morgen doen?’, was het antwoord meestal ‘Eerst eens een halve dag rondstrontverklonteren!’ Dat betekende niksen, luieren, lummelen. Ik zeg het niet vaak hardop, maar ik dénk het soms wel: zondagochtend lekker rondstrontverklonteren.’

Bij klunten gaat het erom hóé je het doet

Martien Wesselman.

Martien Wesselman: ‘Onze buurman in Roelofarendsveen is altijd bezig: volgens hem is dat klunten. Wat dit is, wordt niet altijd duidelijk. Het kan variëren van een stoepje leggen en de heg knippen tot timmerwerk of andere voorkomende werkzaamheden. Toch is het voor iedereen die het ‘veense’ dialect spreekt duidelijk wat er wordt bedoeld: het is niet zozeer de activiteit, maar de wijze waarop deze wordt uitgevoerd; je doet het als je tijd en zin hebt, als je niks anders te hebt doen en als je toevallig de juiste spullen bij de hand hebt. Het heeft niets met ‘klunzig’ of ‘lomp’ van doen, want het wordt vakkundig uitgevoerd. Het blijkt overigens een wijdverbreide activiteit binnen het dorp. Mijn zwager Paul heeft het destijds vastgelegd in het familiewoordenboek: ‘Klunten (onoverg.; kluntte, h. geklunt), ongeordend en zonder vooropgezet plan herstelwerkzaamheden verrichten. Voorbeeld: Na wat klunten aan die radio deed-ie het opeens weer.’’

Niet alle klompen zijn voor in de modder

Don van Grunsven.

Don van Grunsven: ‘Wij woonden met ons gezin op het platteland, met veel modder en buitenleven. Onze dochter had net haar eerste pony. We hadden allemaal Zweedse klompen om lekker buiten rond te stampen. Makkelijk aan en eenmaal binnen weer uit. Moeder ging regelmatig naar de stad om te winkelen. Op een goede dag kwam ze thuis met mooie zwarte muiltjes, instappers, met een spitse neus en een kleine spitse hak. Moeders buit werd door de dochter geïnspecteerd. Ze trok haar neus op, snoof en zei misprijzend: ‘Hmmm, dat zijn sexklompen.’’

In een vlaagsverbijstering geschiedenis geschreven

Ruerd Swierstra.

Ruerd Swierstra: ‘Ik had ooit een relatie met een enthousiast meisje afkomstig uit een groot gezin. In zo’n gezin moet je niet te veel stiltes laten vallen, want die worden onherroepelijk opgevuld door gevatte grote broers en zussen. Vandaar dat enthousiasme van mijn vriendin, vooral als ze praatte. Bij vrienden struikelde ze er ooit over. In een verhaal over een verkeerde keuze die ze had gemaakt, begon ze een zin met: ‘In een vlaagsverbijstering...’ Hilariteit alom, maar sindsdien hebben we ‘in een vlaag van verstandsverbijstering’ niet meer nodig; vlaagsverbijstering volstaat.’

Stuur uw woord, voorzien van een toelichting van maximaal 150 woorden en het door uw hand geschreven woord, naar taal@volkskrant.nl.

Op een mooie voorjaarsochtend zit er geheid dreet in de lucht

Alice Weve.

Alice Weve: ‘In de ochtend en famille met de auto op weg naar de Nieuwkoopse Plassen. We keken uit over de prachtige weidevelden. De zon scheen voorzichtig en het leek af en toe een beetje nevelig. Mijn moeder zei stellig dat er veel dreet in de lucht zat. We beaamden het. Geen idee wat het was, maar we snapten het allemaal. Sindsdien gebruiken we het in gelijke situaties en zijn we verbaasd als anderen het niet gelijk begrijpen. Maar zij beamen dan al snel: ja, duidelijk, er zit dreet in de lucht.’

In een barthjas huizen vormeloze wezens waarvan elke persoonlijkheid is weggemoffeld

Jos Huigen

Jos Huigen: ‘Mijn vriend Barth vindt, net als ik, de zogenaamde pufferjassen die veel vrouwen tegenwoordig dragen echt afzichtelijk. Oké, over smaak valt niet te twisten, maar wij zijn van mening dat deze duffers de dragers ervan reduceren tot vormeloze wezens waarvan elke persoonlijkheid is weggemoffeld. Sinds enkele maanden duiden mijn vriendin en ik deze jassen dan ook aan als barthjassen, hetgeen binnen onze vriendenkring inmiddels een begrip is geworden.

Als liefhebber van alliteraties heb ik de volgende zin gewijd aan deze jassen. De blauwe barthjas van de bekoorlijke Bernadette behoedde haar voor de buitengewoon begerige blikken van beschonken, bronstige buurtbewoners.’

Pas op! Achter het gordijntje woont Kokkebekkie

Mathieu Prins.

Mathieu Prins: ‘Mijn grootouders van moeders kant woonden driehoog in Amsterdam-West. In het keukentje bevond zich een kleine ruimte achter een gordijntje, waar de chemische schoonmaakmiddelen stonden. Als waarschuwing voor mijn broer en mij om daar niet aan te komen zei oma dat achter het gordijntje Kokkebekkie woonde. Wij stelden ons een afzichtelijk wezen voor dat je maar beter niet kon storen – de naam alleen al joeg ons schrik aan. We lieten het dus wel uit ons hoofd om achter het gordijntje te kijken. Kokkebekkie is nooit waargenomen, maar wel opgenomen in de mythische verhalen van onze familiecanon.’

Hoe noem je dat, leuke dingen doen, als het maar in eigen land is? Tielen natuurlijk!

Sanne de Jonge.

Sanne de Jonge: ‘Vijf jaar geleden zat ik in een revalidatietraject. Wekelijks een uur op martelapparaten in een oefenzaal: er moest toch een leukere manier zijn om te herstellen. Dus trok ik eropuit. Ik ging de natuur in, bezocht bijzondere plekken en interessante tentoonstellingen. En ik gaf die activiteiten een naam: toerist in eigen land, afgekort tiel, afgeleid werkwoord tielen. Leuke dingen doen, als het maar in eigen land is.

Ik vroeg vrienden om tieltips, soms tielde ik alleen, soms met anderen. Ook zij beginnen het woord te gebruiken. Het is voor mij inmiddels zo’n normaal woord dat ik denk dat iedereen het kent en ik verwacht dat het nog eens in Van Dale komt.’

Eindelijk kunnen we niet alleen genieten van zomerse dagen, maar ook van lentense

Nika Scheelen (en Jacqueline).

Nika Scheelen (en Jacqueline): ‘Het begon allemaal met de eerste zonnestralen van dit jaar. De benaming ‘zomers’ paste nog niet helemaal, want vorige week sneeuwde het nog. Maar toch wilden wij een juiste omschrijving voor dit heerlijke weertje. Toen realiseerden we ons dat er een gat zit in onze Nederlandse taal. Wanneer het koud is, is het ‘winters’, bij veel regen en wind noemen we het al snel een ‘herfstige’ dag en we kijken allemaal uit naar ‘zomerse’ temperaturen. Maar waar is het woord voor lenteweer? Natuurlijk bestaat er het woord ‘lenteachtig’, maar dat vinden we dit prachtige seizoen geen recht doen. Onze oplossing: lentens. Vanaf nu kunnen we allemaal genieten van de mooie lentense dagen die ons te wachten staan.’

Fraai staaltje tepelathie

Carmen van Schou

Carmen van Schou: ‘Kort na de geboorte van ons eerste kind maakten we kennis met een bijzonder fenomeen: tepelathie. Daarvan is sprake als de baby aan één tepel sabbelt en er spontaan melk uit de andere tepel begint te druppelen. De eerste keer dat het gebeurde had de baby geluk: ik lag op mijn zij waardoor de melk zo in zijn drinkende mond druppelde. Dat was tepelathie voor gevorderden.’

Altijd maar kliffen, die Cliff Barnes

Jochem Rebel.

Jochem Rebel: ‘Wie het eerst met het woord kwam is onduidelijk, maar kliffen ontstond op een van de vrijdagavonden vroeg in de jaren tachtig. Toen keken we met een groepje Goudse scholieren, voor we de stad ingingen, altijd naar Dallas.

De inspiratie voor de term kwam van J.R.’s grote tegenstrever Cliff Barnes, wiens plannen altijd elke aflevering in het water vielen. De voor ons bekende betekenis van kliffen: loser-achtig gedrag vertonen in de breedste zin van het woord. Kliffen als lemma migreerde kort daarop naar Groningse en Leidse studentenkringen, waar het nog een aantal jaren rondgehangen heeft.’

Vast ritueel aan het eind van de dag: oinken

Maria Beks.

Maria Beks: ‘Toen ik vroeger mijn kinderen naar bed bracht, had ik een vast ritueel: boekje lezen, de gebeurtenissen van de dag zingen en oinken. Om te oinken was het nodig dat ik met twee handen de rand van het matras vastpakte om het zo zachtjes op en neer te bewegen. Mijn kind lag dan dicht op de rand van het matras en bewoog rustig heen en weer, liefst met de ogen dicht als voorbereiding op de slaap. Nu heb ik inmiddels zeven kleinkinderen. Als ik bij hen op bezoek ben, vragen ze me om hen naar bed te brengen en, jawel, om te oinken. Zo heerlijk om die koppies, met de oogjes gesloten, te zien genieten van de wiegbeweging. Laatst vroeg mijn dochter van 40 of ik haar ook nog een keer wilde oinken. Natuurlijk wilde ik dat, met heel veel herinnering en liefde.’

Truus? O, die is weer eens in duplimone

J. de Groot-Wenting

J. de Groot-Wenting; ‘De familie van mijn schoonzus kende de uitdrukking in duplimone zijn, oftewel in een toestand van wrokkig stilzwijgen verkeren, maar wel zo dat iedereen het opmerkte. Dat laatste was essentieel voor het in duplimone zijn. Dus je komt een kamer binnen en ziet dat Truus mokkend in een hoekje zit. Je vraagt wat er met Truus is. Als het antwoord dan luidt: ‘O, die is in duplimone’, dan was de hele zaak duidelijk. Later bleek de herkomst van de uitdrukking. De vader van mijn schoonzus liet zijn jachthonden altijd trainen door een speciale jachthondentrainer, die de uitdrukking gebruikte als een jachthond niet bereid was aan de training mee te doen. Met een blik op de onwillige sprak hij dan de raadselachtige maar kennelijk alles verklarende woorden: ‘O, maar die is in duplimone.’’

Hé, waar is ze gebleven? Ze is ’m geluukt

Joyce de Bruijn.

Joyce de Bruijn: ‘Luuk was eind jaren tachtig de hond van een buurman. Mijn vrienden waren gaan wandelen met Luuk, omdat buurman zich niet zo lekker voelde. Maar Luuk ging ervandoor. Er werd urenlang gezocht en toen men aan de buurman ging opbiechten dat Luuk kwijt was, bleek die al uren op zijn kleedje voor de haard te liggen. Vandaar: hem luken, stiekem ertussenuit knijpen. Nu zeggen wij, als een vriend of vriendin er tijdens een feestje tussenuit knijpt zonder afscheid te nemen: ‘Zij/hij is ’m geluukt.’ Ook als zelfstandig naamwoord te gebruiken. Iemand die er vaak ongemerkt vandoor gaat: een luuk.’

Wat zeg je als je het even te kwaad hebt?

M. Bon-Kleiweg.

M. Bon-Kleiweg: ‘Met plezier lees ik iedere week wie er nu weer met een verzonnen woord op de proppen komt. Het is lang geleden, ik ben van 1935, maar ik weet het nog goed. Ik ben de negende van elf kinderen. Mijn moeder kreeg eerst vijf jongens en daarna zes meisjes. Een van mijn broers had het soms te kwaad en dan vloekte hij op zijn manier: ‘Goooooodfriedbomanskeesischristhuis’! Knoerthard en snel achter elkaar. Mijn vader zei dan: ‘Ben je een haartje belazerd.’

Getver, er ligt weer grum in bed

Paul Postma.

Paul Postma: ‘Ik behoor tot dat deel van de bevolking dat vaak knoeit. Of het nu gaat om kruimels onder mijn stoel of vlekken op mijn kleding, je kunt makkelijk zien waar ik heb gezeten of wat ik heb gegeten.

Toen ik mijn vrouw pas kende en wij voor het eerst in bed ontbeten, had ik dus flink beschuitkruimels gemorst.

’s Avonds toen we weer in bed kropen, klaagde ze over het grum dat ze op de lakens aantrof.

Ik had nog nooit van dat woord gehoord, maar snapte onmiddellijk de betekenis. In haar familie was het een ingeburgerd woord, sinds ze het in haar kinderjaren een keer gebezigd had.’

Pas op voor de zeekonkoenkeljanus van een oude zeeman

Martin van der Harst.

Martin van der Harst: ‘Al sinds mijn geboorte (1948) woon ik in Scheveningen. Als klein kind was ik vaak met mijn moeder, zusje en vriendjes op het strand. We speelden eindeloos in de golven. We zwommen in dat deel van de zee waar toen nog kilometers uit de kust de Haagse stadsriolering werd gespuid.

Met regelmaat waarschuwde mijn moeder ons en de vriendjes die mee mochten voor de zeekonkoenkeljanus. ‘Jongens pas op, het is echt weer voor de zeekonkoenkeljanus.’ Op de vraag wat een zeekonkoenkeljanus was volgde het afschrikwekkende antwoord: ‘De drol van een oude zeeman.’ Het weerhield ons niet ervan te gaan zwemmen, maar toch letten we wat beter op of er niets ongewenst in het water dreef. Inmiddels gaat deze Janus al vier generaties mee.’

Helaas, de foem is eruit

Ellen Egging.

Ellen Egging: ‘Wat wil je drinken? Als kind kon ik op een feestje kiezen uit de smaken cassis, sinas en 7Up. Sinas moest het worden. Alleen op feestjes, daarna gingen de flessen, ook de aangebroken, de kast weer in. Als ze er na een aantal maanden weer uit kwamen was de foem eruit. Oftewel, geen prik, geen bubbels meer. Helaas moest de fles leeg voor er een nieuwe aangebroken werd. Als coach gebruik ik foem nu vaak als er een uitgeblust persoon tegenover me zit. ‘De foem is eruit’, zeg ik dan. ‘De wat is eruit?’ Na een toelichting spreekt het altijd tot de verbeelding en is het een mooie ingang om te onderzoeken hoe er meer bruis in iemands leven kan komen. Want foem is fijn.

Mag de goezer aan?

Wout Natter.

Wout Natter: ‘Mijn helaas overleden schoonmoeder is in de jaren vijftig vanuit de omgeving van Dedemsvaart, Overijssel, met man en zes kinderen verhuisd naar Baarn, in het midden van ons land. Het praten in dialect heeft ze nooit helemaal kunnen opgeven. Dat leverde enkele prachtige uitdrukkingen op. Zo zei ze, wanneer bij het koken de afzuigkap aangezet moest worden: ‘Zet de goezer eens aan.’ Of het een woord uit het Drents of Overijssels dialect is, weet ik niet. Wel is het zo dat de meeste mensen meteen begrijpen wat er wordt bedoeld, waarschijnlijk doordat het geluid van een afzuigkap er enigszins op lijkt. In onze familie wordt het woord goezer al heel lang gebruikt als de afzuigkap wordt bedoeld, intussen door de vierde generatie.’

Smeugi tot op de bodem

Koert de Groote

Koert de Groote: ‘Prachtig woord, dat voor het eerst gebruikt werd door onze zoon, toen 7 jaar (en naar later bleek dyslectisch). Hij was destijds dol op Calvé-pindakaas. Begin jaren negentig verscheen op het etiket van de pindakaaspotten ook de toevoeging ‘smeuïg tot op de bodem’. Smeuïg is al een bijzonder woord, door de i met trema. Die zin met ‘smeuïg’ werd door het leesbrein van de 7-jarige, toen hij het trots voorlas aan tafel, verwoord als smeugi tot op de bodem. Dat werd een klassieker. Sindsdien benoemen we alles dat een fijn zalvende samenstelling heeft bij gerechten (denk aan puree of sommige sauzen) in ons gezin als: ‘Mmm, lekker smeugi.’

Hupkeponiën is geen opruimen

Marjan Engelen

Marjan Engelen: ‘Mijn moeder hield van orde en een opgeruimd huis. Dat verwachtte ze ook van ons. Maar ze had ook zo haar ideeën over hoe je op een goede manier moest opruimen. Je mocht namelijk niet hupkeponiën. Dat betekent dat je bij het opruimen het ene hoopje (hupke op zijn Brabants) verwisselt voor het andere. Dus het verplaatsen van rommel in plaats van echt opruimen. Ik gebruik het woord nog steeds. Als ik merk dat ik aan het hupkeponiën ben, kan ik beter stoppen met opruimen. Dan is het zinloos.’

Ben je soms piepjan?

Patricia van Vliet

Patricia van Vliet: ‘Mijn moeder is geboren in 1913. Van haar schoonmoeder kreeg ze te horen dat ze als ze ongesteld was het woord piepjankanariebas moest gebruiken, afgekort piepjan. Het was een soort geheimtaal voor wanneer een vrouw zich niet lekker voelde: ‘Ben je piepjan?’ Om diezelfde reden werd een pak damesverband een ‘doos schoenen’ genoemd – in die tijd waren de pakken damesverband véél groter dan nu. Het woord piepjan wordt nog regelmatig gebruikt bij ons in de familie.’

Hoor je de cocomarist?

Heleen Visser

Heleen Visser: ‘Ik was 5 toen we met ons gezin verhuisden naar de gloednieuwe wijk Presikhaaf in Arnhem. De huizen in onze straat waren net opgeleverd, buiten werd nog druk gewerkt aan de bestrating. Daarvoor werd een luidruchtig apparaat gebruikt waarvan we de naam niet kenden. ‘Ga het maar vragen’, zei mijn moeder. Ik ging naar buiten en kort daarop vertelde ik haar wat de stratenmakers tegen me hadden gezegd: ‘Heleentje, dat is een cocomarist.’ Met een glimlach hoorde mijn moeder het antwoord aan. Natuurlijk had ik het de stratenmakers niet durven vragen, maar dat wilde ik niet toegeven. Sindsdien heet dit apparaat bij ons dus een cocomarist en weten onze vrienden ook wat daarmee wordt bedoeld. Inmiddels weten we ook dat het apparaat eigenlijk een vibratiestamper is. Ook een mooie naam, maar wie had dat geloofd?’

Hij steekt de bal lek, offeromme!

Leo van Aken: ‘Katholieke Vlissingse jongetjes vloekten eind jaren vijftig niet. Creatief lieten we daarom de eerste letter van de vloek weg. Maar ‘odverdomme’ werd evenmin gewaardeerd. Daarom schrapten we ook de harde t-klank en de d-klank. Bleef over: ‘ovveromme’, wat snel veranderde in offeromme. Te pas en te onpas schalde onze vloek door de Vlissingse straten. Mensen keken ons verbaasd aan, maar gecorrigeerd werden we niet. Bij de collecte in de kerk ging het dubbeltje dat we in het kerkenzakje moesten laten glijden toepasselijk vergezeld van een inwendig offeromme. Ook al omdat je voor 5 cent meer een hele zak patat had.

Aan offeromme kwam een eind toen een groenteman een mes stak in onze gloednieuwe Europacupbal, nadat een van ons een kistje tomaten voor zijn winkel aan gort had geschoten. Vloeken van oer-Hollandse snit vlogen hem als rijpe appelen om de oren. Dat luchtte blijkbaar zo op dat het vanaf dat moment gedaan was met offeromme.’

Dames, wil u deze ruimte niet buivelen

Alger Algra: ‘Midden jaren zestig. Mijn vriendinnetje, later mijn vrouw, en al haar zussen hadden een bijbaantje, verkoopster op de gebakafdeling van de Hema aan de Nieuwendijk in Amsterdam. Daar was op de eerste verdieping een personeelsruimte, met toiletvoorzieningen, essentieel voor al die meiden om zich waar en wanneer nodig op te kalefateren. Natuurlijk werd ook die ruimte schoongehouden. Dat was nodig. Soms erg nodig. Op zekere dag troffen de meiden de volgende tekst, met zeep op de spiegel geschreven: ‘Dames, wil u deze ruimte niet buivelen!’ De vergissing leidde tot veel hilariteit, en het woord buivelen deed bij ons zijn intrede, met vervoeging. Wij kennen tot op de dag van vandaag buivelen, en zeggen soms: dit is ernstig gebuiveld.’