Halina Reijn over haar filmhit ‘Bodies Bodies Bodies’: ‘Roem in Amerika, dat is iets demonisch’

Halina Reijn Beeld Eva Roefs

Na het openingsweekend van Bodies Bodies Bodies kreeg Halina Reijn plots allerlei cadeautjes bezorgd in haar appartement in New York: royale boeketten, flessen champagne en een ingelijst en origineel affiche van A Doll’s House, gesigneerd door Liv Ullmann. In Reijns geboortejaar, 1975, stond de Noorse actrice in New York met de opvoering van Ibsens toneelklassieker over een vrouw die zich los tracht te maken van het burgerkorset. De rol die Halina Reijn zoveel jaren later ook speelde, onder de regie van Ivo van Hove bij Toneelgroep Amsterdam.

Attent van gever A24, de studio achter de eerste Amerikaanse speelfilm van de Nederlandse regisseur. ‘Ik raakte er helemaal van in de stress’, zegt die. ‘Waarom krijg ik dit allemaal? Nou, dat was dus vanwege de cijfers. Ik ben niet helemaal naïef, maar op dat moment realiseerde ik me pas hoeveel druk er op staat. En hoezeer die allereerste cijfers tellen in Amerika: dat er vrijdagavond en zaterdag om zo en zo laat precies zoveel kaartjes werden verkocht.’

Een ideaal relletje

Reijn (46) is even over uit de Verenigde Staten en zit in de bar van het Amsterdamse hotel The Grand, de dag na de Nederlandse première van haar film. Opgetogen, rap pratend: ‘Ik was heel nerveus, kotsmisselijk. Zo raar: bij de première in Amerika had ik dat helemaal niet. Maar goed. Carice kwam naar mijn huis (Van Houten, vriendin en compagnon van hun gezamenlijke productiehuis Man Up). Haar had ik zo lang niet gezien... Ik word gewoon weer emotioneel man, heftig. Ze droeg, speciaal voor de première, een jurk die iets Annie-achtigs had. Ons gezamenlijk startpunt als kind: de film waarmee alles begon. Zo lief.’

Dat de top van A24, een relatief jonge en uiterst succesvolle Amerikaanse filmstudio (o.a. Moonlight, Midsommar), tevreden is met de oplevering verbaast niet. Bodies Bodies Bodies is een gewiekst geregisseerde slasher over een bloederig uit de hand lopende spelletjesavond van een clubje door zichzelf geobsedeerde en paranoïde Amerikaanse twintigers. Precies voldoende satirisch, prikkend in de modieuze taal- (‘you’re gaslighting me’) en gevoelsdoctrines (‘feelings are facts!’) van de telefoonverslaafde ‘generatie Z’. Maar ook adequaat beantwoordend aan de verplichte stijlfiguren van de horrorniche, inclusief de onvermijdelijke einddraai: wie vermoordt hier nou wie?

De film is gedraaid door de Nederlandse cameraman Jasper Wolf, die ook al een tandem vormde met Reijn bij haar thrillerdebuut Instinct. Met een naar Amerikaans begrip zeer bescheiden opnamebudget (rond de 6 miljoen dollar) en een nieuwe generatie sterren, onder wie Maria Bakalova (bekend van haar bijrol in Borats Subsequent Moviefilm, waarmee ze een Oscarnominatie in de wacht sleepte), komiek Pete Davidson en queerboegbeeld Amandla Stenberg. De meermaals in Time’s lijst van ‘invloedrijke tieners’ opgenomen lesbische actrice (The Hunger Games) botste vorige week met The New York Times-criticus Lena Wilson. Die noemde het verder overwegend enthousiast ontvangen Bodies Bodies Bodies een ‘95 minuten lange reclame voor decolletés’, waarop actrice (en co-producent) Stenberg een persoonlijk berichtje stuurde: ‘Als je niet zo naar mijn tieten staarde had je misschien de film kunnen zien’, dat de geschokte recensent meteen wereldkundig maakte op haar sociale media. Ergo: het ideale relletje om de aandacht voor de film nog wat verder op te voeren, nadat Bodies Bodies Bodies de toptien van best bezochte titels was binnengeschoten.

Halina Reijn op de set van Bodies Bodies Bodies, met rechts actrice Amandla Stenberg en links actrice Maria Bakalova. Beeld Eric Chakeen

Het was Paul Verhoeven die Halina Reijn ooit een gouden tip gaf toen ze hem tijdens de opnamen van Zwartboek vertelde over haar regiewens. Een goede film vereist een goede vraag, doceerde Nederlands bekendste cineast. Haar vraag – waarom word ik aangetrokken door wat slecht voor me is? – leidde tot Instinct, waarin een tbs-psycholoog (Carice van Houten) valt voor een gedetineerde verkrachter. De thriller won een prijs van het filmblad Variety en werd gekozen tot de Nederlandse Oscarinzending, wat Reijn in beeld bracht bij Amerikaanse studio’s. Ook Bodies Bodies Bodies kwam met een vraag.

Huist het beest...

‘Binnen of buiten ons? Ja, dat was de vraag. En ook wel: waarom ben ik zo verslaafd aan mijn telefoon? Een subvraag, ha. Maar dat dierlijke in ons, dat interesseert me. Wat is er voor nodig om over te gaan tot geweld? Of seksualiteit die je eigenlijk niet wilt? Mijn eigen gebrek aan moraal speelt daarbij een rol, denk ik. Dat ik eigenlijk op zoek ben naar die moraal. Ik ben opgevoed door hippies. Radicale hippies, zeg ik in Amerika steeds.’

Dan denken ze daar al snel dat je ouders bij de Manson Family zaten.

‘Klopt, moet ik misschien toch anders formuleren, haha. Maar het grenzeloze trekt mij wel aan.’

De koffie arriveert, in een lang glas met opgeklopte melkkraag.

De serveerster van The Grand: ‘Is dit perfect zo?’

‘Ja, dit is helemaal perfect.’

‘Wou je er suiker in?’

‘Nee schat, dit is prrrfect. Ik wil het helemaal zo laten.’

Serveerster af, met giechellach.

Dit soort onderonsjes miste Reijn toen ze op verzoek van de studio op stel en sprong naar het zwaar door het virus getroffen en nog goeddeels gesloten New York vloog om het filmplan te ontwikkelen. ‘Ik vond het verschrikkelijk eenzaam, echt verschrikkelijk. Wil ik nooit meer meemaken. Gá ik misschien wel weer meemaken. Maar er was niemand die ik kende. En ik mocht ook niemand fysiek ontmoeten, vanwege de protocollen. Tussendoor kon ik ook niet meer naar huis, het land was dicht. Daniel (De Ridder, haar vriend) wilde wel mee, maar dat mocht niet: je had een speciaal werkvisum nodig. Of de film wel van de grond zou komen was op dat moment ook nog onzeker. Ik zat in het huis van een vriend in New York. Op zich heel fijn, maar na een poosje kwamen de muren op me af. Toen wandelde ik langs het Bowery-hotel, dat soort van dicht was. Maar toen ik een praatje maakte en vertelde wat ik in New York deed, zeiden ze: kom maar bij ons wonen, wij hebben hier wel vaker filmmakers. Ze boden een heel goeie deal. En het personeel werd me echt zo dierbaar: weer mensen om me heen.’

Vaak hoor je tijdenlang niks meer van Nederlandse regisseurs als ze worden ingevlogen om een film te ontwikkelen voor een Hollywoodstudio.

‘Ja, daar was ik dus heel bang voor: ik ken de verhalen van regisseurs die best succesvol zijn in Hollywood, maar dan met dingen ontwikkelen, niet met máken. Dus toen ik voor mijn gevoel niet snel genoeg groen licht kreeg, werd ik een beetje kwaad en sprak ik A24 aan: zit ik soms in development hell? (een lauw geraakt filmproject, dat om allerlei redenen maar niet van de grond komt, red.) Moesten ze enorm om lachen. Halina, zeiden ze, je bent hier pas net een paar weken!’

Was je meteen enthousiast over het script dat je kreeg toegestuurd?

‘Nee, ik zag ik het niet zitten. Niet uit arrogantie, maar uit angst: alles wat ik tot dan toe had gedaan, Instinct en Red Light (haar tv-serie), kwam uit mijn eigen koker. Dat is wat ik moet doen, dacht ik: zelf iets bedenken en dat dan in elkaar proberen te kleien. Nu legde de studio, waarvoor ik echt heel graag wilde werken, ineens iets op mijn bord. Vond ik verwarrend, hoe kon dat voor mij zijn? Het kwaad was ook te duidelijk: goeieriken en slechteriken, terwijl ik geïnteresseerd ben in wat daartussen zit.

‘Maar het spel dat de jongeren spelen, Bodies Bodies Bodies (een variatie op Moordenaartje of Weerwolven, waarbij spelers moeten raden wie de moordenaar in het gezelschap is, red.), dat speelde ik weleens met mijn vriendengroep. Allemaal acteurs, ja, dus dat werd dan heel geestig bij het bluffen. Ik was er niet goed in, vooral de jongens waren bloedfanatiek. Ik ben een conflictvermijder, heel erg het middelste kind. Maar in een film kon ik wel wat met die psychologische oorlogsvoering die erbij komt kijken. En dat Bodies Bodies Bodies zich op één locatie afspeelde voelde als bekend terrein; ik heb al die Kammerspielen gedaan met Ivo. Ik dacht: eigenlijk heb ik best een interessant Amerikaans fenomeen te pakken, met zo’n slasher.’

De Amerikaanse toneelschrijver Sarah Delappe werd ingehuurd om het script grondig te herschrijven, in overleg met Reijn. Ook had ze een voorwaarde: cameraman Jasper Wolf. ‘Ik heb meteen gezegd: zonder hem doe ik het niet.’

Over die twintigers in je film: het voelt niet per se als een verlies als er weer een wordt opengereten.

‘Ik wil niet pretentieus doen, maar op school voerden wij Oom Wanja op, en die mensen uit het stuk zijn ook allemaal gemeen, of verslaafd aan de drank, of druk met vreemdgaan. Allemaal ijdel ook. De twintigers in Bodies Bodies Bodies zijn misschien extreem, maar ik voel toch, eh, liefde voor ze. Als groep ogen ze misschien verleidelijk, knap, cool én onaardig, maar binnen vijf minuten heb je al door: ieder van hen is eenzaam en op zoek naar de ander, die ze niet kunnen bereiken. Ik kan ook helemaal geen warme personages maken, daar ben ik inmiddels wel achter, ook na Instinct en Red Light.

‘Het verbaast me soms ook wel dat ik er mee wegkom. Toen ik de eerste montage van deze film zag, dacht ik: o, daar gaan we weer, allemaal duistere en afstandelijke types. Bij de testscreenings kwam dat ook naar voren. Die zijn best wreed, zeker voor iemand die zich altijd in de gesubsidieerde kunsten heeft bewogen: rapportages van de opmerkingen van het publiek, echt van minuut tot minuut. Maar bij A24 zeiden ze dan: dit gaan wij gebruiken voor marketingdoeleinden, jij hoeft niks aan te passen. Dat is uniek. Ik was gewaarschuwd door oudere Nederlanders uit het vak: je bent je ziel aan de duivel aan het verkopen, daar in Amerika. Maar juist in Nederland kreeg ik de hele tijd te horen: er moeten wel likeable characters in, Halina.’

Hier in Nederland vragen ze om likable characters?

‘De hele tijd. Voor Red Light heb ik acht jaar moeten strijden omdat ik een personage wilde dat spijt had van haar kinderen, terwijl ik gewoon zeker wist dat het bestond.’

Dan strijd je met de omroep, het filmfonds?

Glimlach. ‘Allemaal mannen in pakken. Allemaal. Ze hebben mij ook veel geleerd hoor: Halina, als je iets lastigs wilt vertellen, moet je het wel in de structuur van een thriller plaatsen. Geloof ik ook, is zo. Maar die mensen van A24 zeggen dus tegen mij: ga maar wat verder, loop maar nóg dieper het bos is. Misschien heb ik nu een vertekend beeld van Hollywood. Het is een kleine studio, geen Marvel of Warner Bros. of zoiets.’

Halina Reijn: 'Ik wil de vrouwelijke Paul Verhoeven worden!' Beeld Eva Roefs

Acteur Pete Davidson werd tijdens het maken van Bodies Bodies Bodies de nieuwe liefde van Kim Kardashian, met alle bijbehorende paparazziheisa. Beïnvloedde dat het maken van de film?

‘Dat was na de opnamen. Maar je ziet wel wat dat doet met iemand. De ironie is dat ik het in Amerika soms wel confronterend vond dat ik er niemand kende en zelf helemaal níét bekend ben: alsof je ineens iemand zonder context bent. Ik ben het toch gewend dat de mensen je kennen als je ergens binnenkomt. Daar klaag je dan weleens over: o, wat naar. Maar roem in Amerika, dat is iets demonisch. Daar wil ik zelf niks mee te maken hebben.

‘Rachel (Sennott, een van de actrices in Bodies Bodies Bodies) gaat nu echt als een komeet. Andere krachten zijn het daar. En het is ook echt een andere generatie. Deze mensen hebben bij het ontbijt al zes paniekaanvallen achter de rug én uitgebreid besproken. Maar ze delen het wel, en ze geven er een naam aan. Terwijl ik vroeger echt vaak achter de coulissen van het toneel een paniekaanval stond te hebben, zonder te weten wat dat is. Dan ging ik naar de dokter omdat ik dacht dat ik doodging, en legde de dokter uit: nee, dit is een vorm van hyperventilatie. Ik heb ze nog wel af en toe, Pete heeft me daar ook mee geholpen.’

Hoe helpt hij je dan?

‘Door te zeggen: het is helemaal oké. Klinkt stom, maar ze zijn er daar zo open over. Het is geen taboe, voor mijn generatie was het zo’n taboe.’

‘We hadden het tijdens een diner eens over het vocabulaire van deze twintigers, alle specifieke woorden die we in de film wilden gebruiken, toen Rachel tegen me zei: je weet dat ik dat ik body dismorphia heb? Dat was een bekentenis. Ik vroeg: vind je het erg om dat in de film te zeggen? O nee hoor, prima.’

Wat is het precies, body dismorphia?

‘Afkeer van je eigen lichaam. Maar wat zij ermee bedoelt, denk ik, is de complexe relatie die bijna elke vrouw heeft met haar uiterlijk en die door het gebruik van smartphones en sociale media nog veel complexer is geworden. Meisjes zijn vaak de hele dag angstvallig bezig met hun eigen beeltenis in die telefoon. Als actrice is dat bekend terrein natuurlijk: dat je tegen je zin heel ijdel wordt, omdat je je hoofd de hele tijd terugziet. Het is gewoon angst, ijdelheid. En nu heeft iedereen dat: álle kinderen die opgroeien met dat domme apparaat. En ze haten hun lichaam soms, écht haten. Rachel ziet er niet uit als Cindy Crawford, zeg maar. Ze past niet in die symmetrische mal van de jaren negentig. Ik denk dat veel vrouwen dat herkennen. En mannen ook, inmiddels. Als je ziet hoe mannen er tegenwoordig in Hollywood uit moeten zien, dat gaat ver. En ik herken het. Ik heb mijn uiterlijk ook gehaat. En mijn uiterlijk heeft me in de weg gezeten in mijn carrière. Ik weet dat anderen zullen zeggen: wát? Jij hebt juist veel te danken aan je uiterlijk.’

Hoe heeft je uiterlijk je in de weg gezeten?

‘Zeker bij film bestond er, voor #MeToo en alles, toch een bepaald idee van hoe je er eruit moet zien. Terwijl: ik heb óók zo’n kop als Rachel. Ben ik nu best trots op. Maar ik wilde ook graag van die schoteltjesogen, zo’n goed uit te lichten hoofd. Grote, beroemde regisseurs hebben tegen mij gezegd: je bent een van de meest begaafde actrices die ik ooit heb ontmoet, maar je kunt nooit een leading lady worden in een film. Alleen maar op het toneel.’

Dat zeiden ze letterlijk zo?

‘O ja, dat is me heel vaak zo meegedeeld. Maar ook nog wel directer hoor: ze is te lelijk. In Nederland zeker. Een destijds gerenommeerde producent wilde ooit protheses laten maken om mijn gezicht symmetrischer te krijgen. Ik twijfel of je dit in je stuk moet zetten, maar toen ik in College Tour zat lieten ze een fragment zien van Voetbal International, waarin dan iets wordt gezegd als: wat een engerd is dat, ik zou mijn hond er nog niet op afsturen.’ Precies weet ik het niet meer en ik wil het niet terugkijken, maar het was zoiets.’

Vrolijk: ‘Heb ik gewoon meegemaakt. En nee, het is niet grappig. Maar het is ergens ook weer wél grappig. Of leuk om zoiets, een beetje verholen natuurlijk, in die film te stoppen.’



In interviews met de Amerikaanse pers verwijs je naar de invloed van Van Hove en Verhoeven. Hebben ze je film al gezien?

‘Ivo was er gisteren bij. Paul heb ik natuurlijk uitgenodigd, maar hij was niet in de buurt. Ik zag hem voor het laatst in Los Angeles, toen ik in het Bel Air-hotel zat te lunchen met mijn manager – te cliché voor woorden. Kwam Paul toevallig binnen met z’n advocaat, hij ging letterlijk naast me zitten. Toen moest ik wel even huilen, dat je daar dan zo samen zit.

‘Met Ivo heb ik het eerste script besproken: moet ik dit wel of niet doen? Kijk, ik ben een actrice die is gaan regisseren, dat zal ik altijd blijven. Ik ben geconditioneerd om geregisseerd te worden. Dat maakt mij ook tot de regisseur die ik nu ben, denk ik. Mijn filmschool was Ivo, ook al was het toneel. Ivo is geobsedeerd door film, doet Antonioni op toneel, Cassavetes. Door hem ben ik al die films gaan kijken. Ivo zit de hele tijd op mijn schouder, op een gezellige manier.’

Met Verhoeven deel je een liefde voor de erotische thriller, een genre dat in de Amerikaanse bioscopen op sterven na dood is. Nu ga je er daar eentje maken?

Reijn, lachend: ‘Ik wil de vrouwelijke Paul Verhoeven worden! Het is zo dat A24 graag wil dat ik zelf iets maak, from scratch. Daar ben ik mee bezig. Een erotische thriller, in opzet. Iets met toxische liefde, macht en seks. Dat voelt ook wel als een missie, in het klinische en puriteinse Amerika.

‘En over Paul: hij is een groot voorbeeld. Hoe hij zijn eigen weg vond in Hollywood, een beetje als het paard van Troje binnenkwam bij de studio’s en zijn eigen obsessies met macht, geld en seksualiteit onderzocht. De personages in Pauls films hebben dat dierlijke, ook de vrouwen. Dat past ook bij mij. En Ivo deed dat op zijn manier hetzelfde, op Broadway met A View From a Bridge: dat er 60 liter bloed uit het plafond komt. Hele zaal: huh? Ivo en Paul weten het grote publiek te omarmen, maar blijven tegelijk onbevreesd in hun thematiek. Dat hoop ik ook te bereiken, op mijn manier.’