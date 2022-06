Hadewych Minis en Jacob Derwig genomineerd voor grote toneelprijzen

In het ijzingwekkende Girls & Boys voert Hadewych Minis in regie van Daria Bukvić een schier onmogelijke acrobatenact op, waarin ze van luchtige stand-upcomedy steeds verder afdaalt naar het grootste, diepste, afgrijselijkste verdriet. Beeld Benny Stroet

Dat heeft de Nederlandse toneeljury dinsdagavond bekendgemaakt. Minis is genomineerd voor de Theo d’Or voor de indrukwekkendste vrouwelijke dragende rol voor haar solo-optreden in Girls & Boys bij Toneelgroep Oostpool. Derwig dingt mee naar de Louis d’Or voor de indrukwekkendste mannelijke dragende rol voor zijn spel in Verdriet is het ding met veren, bij Theater Rotterdam.

Minis en Derwig zijn inmiddels vooral bekend van hun bloeiende film- en tv-carrières. Zij kiezen zeer selectief hun toneelrollen, en dat betaalt zich uit. In het ijzingwekkende Girls & Boys voert Minis in regie van Daria Bukvić een schier onmogelijke acrobatenact op, waarin ze van luchtige stand-upcomedy steeds verder afdaalt naar het grootste, diepste, afgrijselijkste verdriet. De jury schrijft: ‘Aan het einde is het publiek net zo radeloos als zij.’

Jacob Derwig dingt mee naar de Louis d’Or voor de indrukwekkendste mannelijke dragende rol voor zijn spel in Verdriet is het ding met veren, bij Theater Rotterdam. Beeld Brunopress

In opnieuw een gelukkige samenwerking met regisseur Erik Whien speelt Derwig in Verdriet is het ding met veren een rouwende vader, in wiens hart en hoofd de gekte, pijn en chaos het soms overnemen. ‘Jacob Derwig imponeert met grillig, ongepolijst en meerduidig spel’, aldus de jury.

Andere prominente kanshebbers voor de hoofdrolprijzen zijn Charlie Chan Dagelet (voor Mamma Medea bij Theatergroep Suburbia) en Bram Suijker (voor zijn rol als Achilles in Trojan Wars bij Het Nationale Theater). Dagelet was vorig jaar ook al genomineerd voor de Theo d’Or. De nominatie voor Suijker komt in een theaterseizoen dat volgens de jury ‘met recht het seizoen van Bram Suijker genoemd mag worden.’

Naast Derwig en Suijker maakt ook Jan-Paul Buijs kans op de Louis d’Or, voor zijn rol in muziektheatervoorstelling BAAAAAA van Circus Treurdier. Naar de Theo d’Or dingen verder mee: Janni Goslinga voor haar rol in De Dokter (Robert Icke/ITA) en Sien Eggers voor haar spel in Sartre & De Beauvoir (Stefaan van Brabandt bij Het Zuidelijk Toneel).

De vier kanshebbers voor de beste vrouwelijke bijrolprijs Colombina zijn Denise Aznam, Helen Kamperveen, Ilke Paddenburg en Wendell Jaspers. Dries Vanhegen, Majd Mardo en Mark Kraan strijden om de Arlecchino voor beste mannelijke bijrol. De toneelprijzen worden op 11 september uitgereikt op het Gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.