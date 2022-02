Had Tom Hanks acteur Connor Ratliff echt afgewezen omdat die ‘dode ogen’ had?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Er is een reden dat Robert Pattinson een wereldster is geworden, en die reden is valium. Hij kon, vertelde Pattinson deze week, zo bang zijn voor castings dat zijn zelfvertrouwen op de dag van de auditie volledig verdampte. Dus toen hij auditie moest doen voor Twilight, de vampierfilmserie die hem tot tieneridool maakte, mailde hij in paniek zijn agent, bij wie hij op dat moment op de bank sliep. Die verwees hem door naar het medicijnkastje.

‘Ik had nog nooit valium genomen’, aldus Pattinson. ‘Ik weet alleen nog hoe geweldig ik me voelde in de taxi, met het raam open. (…) Ik denk dat ik tijdens de auditie stoned en afstandelijk was, wat blijkbaar goed was voor het personage.’

Soms valt het kwartje de ene kant op tijdens castings, soms de andere. Gwyneth Paltrow had Rose kunnen zijn in Titanic. Michelle Pfeiffer Clarice in The Silence of the Lambs. Jack Nicholson Michael Corleone in The Godfather. John Travolta Forrest Gump.

In de podcast Dead Eyes vergelijkt acteur Zach Braff casten met een loterij. Was hij geselecteerd om mee te spelen in de serie Band of Brothers of had hij als beginnend acteur in opperste wanhoop een of ander kunstzinnig theaterstuk in New York aangenomen, dan had hij nooit tijd gehad voor Scrubs, de ziekenhuisserie die hem beroemd maakte.

Het is een sowieso een heerlijke podcast. Het begon als traumaverwerking voor acteur en komiek Connor Ratliff, die Private Zielinski zou spelen in Band of Brothers, maar op de opnamedag werd afgebeld omdat producent Tom Hanks zou vinden dat hij ‘dode ogen’ had. Had hij dat écht gezegd? Wat ís dat voor reden? Het zijn vragen die hij twintig jaar later probeert te beantwoorden in de podcast.

Maar Dead Eyes, inmiddels in het derde seizoen, groeide uit tot een reeks openhartige interviews met steeds bekendere acteurs, over al die momenten dat het níét lukte. Lag het aan stommiteiten, een samenloop van omstandigheden of waren ze gewoon niet goed genoeg? Omdat Ratliff de ervaring kent, gaat het verder dan lollige anekdotes: zijn geïnterviewden vertellen uitgebreid over hun onzekerheden, over obsessief nadenken over kleine details en over de littekens die onbenullige opmerkingen kunnen veroorzaken. Tegelijkertijd: elke afwijzing blijkt ook weer nieuwe deuren te openen.

Wat zou het fraai zijn als hij Tom Hanks zelf zou kunnen ondervragen over diens carrièretrauma’s. Ondertussen is het ook te hopen dat dat (voorlopig) ‘mislukt’. Stiekem schetst Ratliff immers heerlijke, ongeschreven Hollywoodgeschiedenis. Hopelijk schuift Robert Pattinson snel aan.