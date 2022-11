Had Julie Powell het nou maar bij ‘Julie & Julia’ gelaten

Afgelopen week kwam het bericht van Julie Powells dood. Ze was nog maar 49. Zo’n twintig jaar geleden werd ze bekend als blogster: om afleiding te zoeken van haar uitzichtloze baantje als secretaresse kookte ze een jaar lang in haar piepkleine New Yorkse keukentje alle recepten na uit Julia Childs wereldberoemde klassieker De kunst van het koken. ‘The Project’ noemde Powell deze culinaire odyssee.

The Project is leuk om te lezen. Powell is geen ervaren kok en aanvankelijk is bijna alles een uitdaging voor haar. (‘De weg naar de hel is geplaveid met prei en aardappelen.’) Ze worstelt met ingrediënten als beenmerg (moeilijk te krijgen in een New Yorkse buitenwijk) en een levende kreeft, ze overwint haar afkeer van eieren en blijft, ondanks al haar pogingen, begrijpelijkerwijs walgen van aspic.

Tussen de bedrijven door maakt ze voortdurend ruzie met haar echtgenoot Eric, die een goeierd is en alles slikt wat ze hem voorzet (‘I love my husband like a pig loves shit’), ze kijkt een heleboel afleveringen van Buffy the Vampire Slayer, drinkt te veel en schrijft haar alledaagse, herkenbare wederwaardigheden pakkend en geestig op.

Het blog wordt een succes, het daaruit voortvloeiende boek Julie & Julia wordt een bestseller, al gauw verfilmd door de geweldige Nora Ephron, met een al even geweldige Meryl Streep als Julia Child.

Ook de film wordt een hit, en de ooit zo onbeduidende Powell is opeens rijk en beroemd. ‘Twee jaar geleden was ik een secretaresse van 29. Nu ben ik een schrijfster van 31. Ik hang rond in mijn pyjama en tik stukjes op mijn luxe iMac. Daar word ik heel goed voor betaald, behalve op momenten dat ik liever een dutje doe. Je mag gerust de pest aan me hebben, dat zou ik bij jou ook doen.’

Ja, daar had het sprookje mee moeten eindigen, maar het loopt anders. Powell schrijft nóg een boek, Cleaving (klieven, splijten), in het Nederlands vertaald als Huwelijk, vlees en andere obsessies. Ze beschrijft hoe ze na het grote succes met haar ziel onder haar arm loopt. Om de leegte te vullen gaat ze in de leer bij een slagerij.

Vegetariërs zullen het boek al gauw dichtslaan, want de levers, pezen en botten vliegen je bloederig om de oren. Maar ook voor de minder kleinzerigen is het een afstotelijk boek. Powell beschrijft tot in detail hoe ze zich totaal overgeeft aan een overspelige verhouding met een griezel van een man, zonder enig medelijden met haar brave Eric, die handenwringend zit te hopen dat alles weer goedkomt.

De seksscènes zijn niet alleen onsmakelijk, maar ook, en dat is veel erger, saai. Het hele boek is saai: eindeloos genavelstaar van een door en door zelfzuchtige vrouw. ‘Eerlijk’, ja, dat wel. Een eerlijk dagboek, dat, zoals de meeste eerlijke dagboeken, maar beter in het nachtkastje van de schrijfster had kunnen blijven liggen.

Cleaving (2009) kreeg vernietigende recensies, waarna het stil werd rond Powell. Wat deed ze? Wat is er gebeurd tussen toen en het moment van haar vroege dood? Ik keek op haar twitteraccount, dat nog online blijkt te staan. Haar tweets van de afgelopen maanden lijken, zoals dat heet, een schreeuw om hulp. ‘Ik ben verslaafd.’ ‘Ik val de hele tijd om, ook als ik nuchter ben. Zit onder de blauwe plekken.’ ‘Kun je sterven aan zelfmedelijden?’ ‘Ik heb buikpijn en ik wil alleen maar huilen.’ ‘Ik ben al dagen misselijk en moet kokhalzen als ik eten zie.’ ‘Mijn man wil dat ik naar de dokter ga, maar stel dat ik daar te horen krijg dat ik doodga?’

Had ze het nou maar bij dat éne boek gelaten.