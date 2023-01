Haat, nog meer haat en een klein beetje liefde: waarom wordt Hollywood vaak zo verdorven neergezet in films?

De film ‘Babylon’ van regisseur Damien Chazelle.

Noem het een spiegelbeeld. Dezelfde Amerikaanse filmmaker die ons in 2016 de vrolijke Hollywoodmusical La La Land met zijn zuurstokkleurtjes gaf, komt nu met een ironisch getint schandaalstuk over datzelfde Hollywood. Zelden dekte een titel zo de lading: Babylon, naar de stad die in bijbelse tijden werd gezien als de bron van alle kwaad.

Regisseur Damien Chazelle (38), opgegroeid in Princeton, New Jersey, schreef andermaal zelf het scenario en daarin toont hij ons een filmwereld die in 1927 op een breukvlak staat. Er zal afscheid genomen worden van de zwijgende film, omdat de geluidsfilm met de musical The Jazz Singer binnenkort wordt geïntroduceerd.

Geluid heeft de toekomst. Maar voor veel acteurs en actrices hebben die ontwikkelingen nogal nare consequenties. Toon en timbre van je stemgeluid spelen nu plotseling een rol. Ingevlogen Europese acteurs zullen hun zware accent niet meer kunnen verhullen. We kennen dit thema al uit Singin’ in the Rain (1952, regie: Gene Kelly en Stanley Donen) en The Artist (2011, Michel Hazanavicius) en ook in Babylon is het weer naar waarheid opgetekend.

Lees de recensie ‘Babylon’ is een betoverende en opmerkelijk cynische deconstructie van de gouden jaren van Hollywood ★★★★☆

Babylon, lofzang op en afrekening met de filmindustrie ineen, bewijst dat die Amerikaanse droomfabriek nog altijd tegendraadse, kleurrijke films aflevert.

Denk alleen maar even aan Lou Tellegen, de Nederlandse Rudolph Valentino uit Sint-Oedenrode. Omringd door de fraaiste recensies van zijn 41 Amerikaanse filmrollen werd de voormalige matinee-ster op 29 oktober 1934 zwaar verwond aangetroffen in de badkamer van een appartement in Los Angeles. Bij zijn zelfdoding gebruikte hij dezelfde gouden schaar als waarmee hij de stukjes uit de krant had geknipt.

Seks, drugs en heel veel jazz

Lou Tellegen realiseerde zich: als 50-jarige kom ik binnen de geluidsfilm nooit meer aan de bak. Het is mooi geweest. Dit dramatische verhaal van de gevallen Nederlandse acteur zit niet in Babylon. Wel overkomt Brad Pitt als de populaire zwijgende filmster Jack Conrad uiteindelijk iets vergelijkbaars.

Maar tot die tijd viert de vrijgevochten Hollywoodenclave feest, alsof ze hun eigen ondergang al wel voorvoelen. Wilde party’s zijn het, vol seks en drugs en heel veel jazz – het decadente Berlijn uit de jaren twintig is er niets bij. Grote scènes die door Damien Chazelle overduidelijk met alle soorten van plezier in elkaar zijn gezet. Zo van: dit is óók La La Land, maar dan van de achterkant bezien.

Margot Robbie in ‘Babylon’.

Toch kan die boodschap ons nauwelijks verbazen. Sterker: als Hollywood weer eens een film over Hollywood maakt, pakt die doorgaans uit als een amusante maar gitzwarte mentaliteitsstudie. Dat loopt van het nachtmerrieachtige The Day of the Locust (1975, John Schlesinger) tot aan de al even onrustbarende Barton Fink (1991, gebroeders Coen) en van het satirische The Player (1992, Robert Altman) – waarin producer Tim Robbins gewoon maar wegkomt met een moord – tot aan het duistere Mulholland Drive (2001, David Lynch).

Kort gezegd is het gekozen perspectief de manier waarop de rest van Amerika naar Hollywood kijkt, New York in het bijzonder. Daar zagen ze met lede ogen aan hoe er vanaf 1909 aan de westkust een heel nieuw imperium werd opgebouwd. De grond in Californië was goedkoper en het weer was er beter, dus streek de filmindustrie daar neer. En in New York, tot dan toe Amerika’s culturele hoofdstad met zijn toneelwereld, musea, het literaire leven en de journalistiek, vonden ze dat niet leuk, of zeg maar gerust: ze vonden Hollywood nogal ordinair.

Geld verdienen boven kunst scheppen. Licht amusement. Een amorele industrie gebouwd op nep, corruptie, vriendjespolitiek, leeghoofdigheid en halfbakken talenten – je hoort die bezwaren over Hollywood vandaag ook nog weleens. Maar het grappige is: die zijn dus al ruim honderd jaar oud.

Schriftelijke cursus acteren

Talloze snobistische schrijvers hebben zich gewaagd aan een satire over Hollywood, als een botsing tussen de zelfverklaarde hoge en de vermeende lage cultuur. De allereerste poging daartoe is ook bekend. Die kwam van de in New York gevestigde auteur Harry Leon Wilson, een grootheid in zijn tijd.

Na een bezoek aan de westkust begon hij in 1919 in de Saturday Evening Post een feuilleton over de lotgevallen van Merton Gill, een provinciale jongeman van eenvoudige komaf die over een leven als ster in de vele Hollywoodcowboyfilms droomt. Met dat oogmerk heeft hij een schriftelijke cursus (!) acteren gevolgd, en hij vertrekt met zijn diploma van de General Film Production Company uit Stebbinsville, Arkansas onder zijn arm op goed geluk naar Tinseltown, een van de vele bijnamen voor Hollywood, naar tinsel, klatergoud.

Van het feuilleton kwam in 1922 een roman: Merton of the Movies – Broadway pikte hem op, het boek werd drie keer verfilmd, hoorspelen en musicals volgden. Nog steeds geldt het als de eerste klassieker over Hollywood en juist daarom is Merton of the Movies in diverse edities gewoon nog leverbaar.

Verrassend leuk leesvoer. Je kunt alleen maar sympathie voelen voor de volhardende Merton Gill die eerst een dag of tien voor de ingang van de filmstudio staat voordat hij naar binnen weet te glippen. Eenmaal op de set wordt hij aangezien voor figurant, en ondanks zijn certificaat ‘competent filmacteur’ lachen zijn nieuwbakken collega’s hem in het gezicht uit. Voor Merton Gill is Hollywood dan even de eenzaamste plek op aarde.

Dat is het verhaaltje, gelardeerd met vele scherpe observaties. Zoals de uitspraken van de fictieve filmdiva Beulah Baxter die wordt geïnterviewd door het blad Silver Screenings. ‘Ik ben zo gefascineerd door mijn werk. Zullen we het alleen daar over hebben? En dan de rest – mijn villa in Beverly Hills, mijn uitgebreide wagenpark, mijn juwelen, mijn gewaden van Parijse snit, mijn honden, mijn bedienden en mijn opwindende uitgaansleven – maar gewoon laten zitten? Het werk, en alleen het werk is wat telt, vind je ook niet?’

Karen Black in ‘The Day of the Locust’ (1975).

Nothing changes, really. Dit had ook een uitspraak van Norma Desmond (Gloria Swanson) kunnen zijn in Billy Wilders meesterlijke pastiche Sunset Boulevard (1950), of van Elizabeth Taylor, of van Julia Roberts, of van noem ze maar op. Dit is de manier waarop schrijvers dus naar Hollywood kijken, met een licht geamuseerd dedain. Zo stuurde de vooraanstaande scenarist Herman J. Mankiewicz in 1925 aan zijn goede vriend en gewaardeerde collega Ben Hecht (in wiens autobiografie uit 1954 dit staat) een telegram: ‘Je kunt hier miljoenen verdienen, de enige competitie bestaat uit volslagen idioten. Maar hou het wel onder ons, wil je?’

Goed geld, en ze kwamen ook, de schrijvers, maar of het nu om F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Aldous Huxley, Dashiell Hammett of Raymond Chandler ging, erg fijn vonden ze het niet in Hollywood. Dat zie je ook in die films, want daarin is een dolende schrijver – al dan niet beneveld – nooit ver weg.

Een heus vuistgevecht

Raymond Chandler mopperde: ‘Ik heb ook eens voor MGM (filmstudio, red.) geschreven in dat kille pakhuis daar dat ze het Thalberg-gebouw noemen, ter ere van producent Irving Thalberg. Rond die tijd, het zal 1945 geweest zijn, had een of ander aardappelhoofd bedacht dat schrijvers meer werk zouden leveren als ze niet langer een sofa op hun kantoor hadden. Voortaan nam ik een kleed mee om op te grond te leggen, om zo mijn verhalen bij elkaar te fantaseren.’ Je vindt het fragment terug in Raymond Chandler: A Biography van Tom Hiney uit 1997, met nog veel meer verbijsterende Hollywood verhalen.

Geen wonder dus dat Jack Nicholson in The Last Tycoon (1976, Elia Kazan) opduikt als Brimmer, de woordvoerder van de schrijversvakbond. Hij komt studiobaas Monroe Stahr van MGM onder druk zetten voor betere werkvoorwaarden, een baas in wie we moeiteloos Robert De Niro herkennen. Diens personage is losjes gebaseerd op de legendarische Irving Thalberg. Het verhaal komt uit de gelijknamige onvoltooide roman van F. Scott Fitzgerald en werd voor het scenario bewerkt door Harold Pinter. Hij laat die ontmoeting tussen Nicholson en De Niro uitlopen op een heus vuistgevecht.

Haat, haat en een klein beetje liefde. Schrijvers houden wel van film, maar ze hebben het gevoel binnen de hiërarchie in de wereld ergens helemaal onderaan te bungelen. Dus geven ze in hun scenario’s Hollywood een vaak niet eens zo subtiele trap na. En wij zien die films en baseren ons eigen cynische beeld van Hollywood erop. Of, nou ja: we beschouwen Hollywood als het volgende hoofdstuk in de misleidende sage van de Amerikaanse droom. Je kunt er echt van alles op projecteren, tot een poel des verderfs aan toe.

Een algemeen geaccepteerd beeld, zoals nu maar weer blijkt uit Babylon. Hoeren en snoeren, ach ja, dat doen ze daar. Goed voor de mythe, maar als je tien van die Hollywoodfilms over Hollywood achter elkaar ziet valt toch ook op hoe de schrijvers – oostkustman Damien Chazelle incluis – de zaken graag wat mogen aandikken en opblazen. Het blijft natuurlijk wel gewoon entertainment, Hollywood zo eigen.

5 x Hollywood over Hollywood

The Day of the Locust (1975, John Schlesinger)

Decorbouwer Tod (William Atherton) komt in de jaren dertig naar Hollywood. Daar ontmoet hij Faye (Karen Black), een eeuwige aspirant-actrice. Langzaamaan wordt hem duidelijk dat half Hollywood in een gemankeerde wensdroom leeft. Naar de bittere roman van Nathanael West.

Barton Fink (1991, Ethan en Joel Coen)

De succesvolle New Yorkse toneelschrijver Barton Fink (John Turturro) wordt in Hollywood op een platte worstelfilm gezet. Op zijn morsige hotelkamer loopt hij volkomen vast. Hollywood, niets voor hem.

Bamboozled (2000, Spike Lee)

De zwarte producer Pierre Delacroix (Damon Wayans) vat het plan op om weer minstrel shows te gaan uitzenden, politiek incorrect, met blackface en alles. Zijn doel is om ontslagen te worden, want Delacroix wil af van zijn wurgcontract. Tegen alle verwachting in wordt de show een pijnlijk groot succes.

Nicolas Cage in ‘Adaptation’ (2002).

Adaptation (2002, Spike Jonze)

Komedie op metaniveau. We verkeren in het hoofd van de neurotische scenarist Charlie Kaufman (Nicolas Cage) die worstelt met een writer’s block. Ondertussen fileert hij scherpzinnig alle clichés die in Hollywoodscenario’s worden gebezigd.

Somewhere (2010, Sofia Coppola)

De verveelde filmster Johnny Marco (Stephen Dorff) heeft het wel even gehad met glamour. Hij trekt zich terug in het Chateau Marmont-hotel. Zuipen, snuiven, strippers op zijn hotelkamer – hij knapt er niet echt van op. Dan wordt zijn 11-jarige dochter Cleo gedropt door zijn ex-vrouw. Hij verruilt zijn lege bestaan voor het vaderschap.