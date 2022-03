Haar souplesse, haar bereik, haar presentatie: Cécile McLorin Salvant wordt steeds imposanter ★★★★☆

De Amerikaanse Cécile McLorin Salvant (32)is de afgelopen jaren uitgegroeid tot misschien wel de meest gelauwerde jazzvocaliste van haar generatie. De souplesse van haar stembanden, het enorme bereik en vooral de natuurlijkheid in haar presentatie: het wordt allemaal ieder jaar imposanter. Op haar nieuwe album Ghost Song gaat ze nog een stapje verder met het integreren van klassieke songs uit het American Songbook, popliedjes en eigen werk. Heel fraai is de wijze waarop ze een liedje uit de The Wizard of Oz koppelt aan No Love Dying van Gregory Porter. Ook Stings Until krijgt door haar behandeling een nieuw, zelfs beter leven. Maar ook de zeven eigen liedjes mogen er zijn. McLorin Salvant is meer in haar eigen kwaliteiten als songschrijver gaan geloven en leunt minder op de liedjes van anderen.

Ook de arrangementen getuigen van meer durf. Alles draait natuurlijk om haar bijzondere stem, maar de spanning die het aanzwellende orgel in I Lost My Mind geeft is een facet dat we nog niet kennen in McLorin Salvants werk. Waarna ze weemoedig weg zwijmelt achter de brushes in Moon Song, een van haar betere nieuwe liedjes.

Cécile McLorin Salvant Ghost Song Jazz ★★★★☆ Nonesuch/Warner