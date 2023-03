‘Haal gewoon even diep adem’, moedigt een jonge klimaatactivist haar kijkers aan op TikTok

Wie kan nou weerstand bieden tegen een ‘oh my god zo schattig!’-baby-ijsbeertje die op de rug van zijn moeder klimt? Of een kolonie vrolijk waggelende pinguïns? Of ontspannen duttende walrussen? Niemand, toch?

Dierenfilmpjes op sociale media zijn onweerstaanbaar, zeker met wat sentimentele muziek eronder. En dat weten tiktokkende milieuactivisten maar al te goed. Zij gebruiken de pooldieren veelvuldig in schattige en tegelijk verontrustende filmpjes die de afgelopen dagen viraal gingen onder de hastag #stopthewillowproject. Daarin komen ze in het geweer tegen plannen van energiebedrijf ConocoPhillips voor een groot olieboorproject in Alaska, ook wel bekend als het Willow-project.

Het Jeugdjournaal besteedt aandacht aan TikTok-protesten. Beeld NOS

Een petitie tegen de boorplannen die op TikTok wordt gepromoot werd al miljoenen keren ondertekend, vertelde het Jeugdjournaal maandagavond. Het programma besteedde aandacht aan de TikTok-protesten, omdat veel kijkers vragen hadden over de filmpjes. De Amerikaanse president staat voor een moeilijke beslissing, aldus het Jeugdjournaal. Biden beloofde eerder om als president geen nieuwe olie- en gaswinning toe te staan, maar lijkt inmiddels in dubio door grote politieke en maatschappelijke druk van zowel voor- als tegenstanders van de plannen.

Peptalks worden er onder de hastag #stopthewillowproject ook gedeeld. Zoals van Alaina Wood, een jonge klimaatactivist uit de Appalachen. ‘Haal gewoon even diep adem’, moedigt ze haar kijkers aan. ‘Zelfs als het plan wordt goedgekeurd, is het nog niet game over voor onze planeet.’ Ze weet dat het doodeng is om over je toekomst na te denken met deze klimaatverandering, zegt ze. Ze wordt er zelf ook angstig en boos van. Maar weet dat het niet te laat is, drukt ze kijkers op het hart. ‘Je moet het zien als een oorlog: soms verlies je een strijd, maar soms win je.’

De klimaatactivisten in een online gretig besproken Nieuwsuur-reportage zaten er stukken minder strijdlustig bij. ‘Ik huil, omdat we waarschijnlijk nooit meer de Elfstedentocht in Nederland kunnen schaatsen, omdat het zo het zo warm wordt dat de gletsjers verdwijnen’, zegt een man tijdens iets wat op een ritueel lijkt – hij schept water met zijn handen, laat het door zijn vingers ontsnappen. Een vrouw in een zwarte capuchontrui: ‘Ik huil, om de planeet, en om alles wat daar groeit en bloeit; om alle dieren, alle om planten en om alle mensen die daar wonen.’

De man en vrouw van middelbare leeftijd zijn deelnemers van een cursus voor klimaatactivisten met een dreigende burn-out. De bijeenkomsten moeten hen helpen mentaal weerbaarder te worden, zodat ze energie houden om de strijd tegen klimaatverandering te blijven voeren, vertelt een woordvoerder van het Humanistisch Verbond. Het zijn mensen die zich al lange tijd inzetten, maar bij een gebrek aan (voldoende) succes lopen ze kans op een ecodepressie.

Bij Media Inside werd zondag ook een fragment van de reportage getoond. Niemand aan tafel vond het nodig dat van commentaar te voorzien. Online wel. Twitteraar @vankleurs reageerde met: ‘OK doomer’.