Haagse kunstacademie schorst twee docenten wegens beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

Beeld Hollandse Hoogte

De zaak was aan het rollen gekomen na een publicatie in NRC Handelsblad over een kunstenaar en oud-student van de academie, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan verkrachting, aanranding en ander geweld.

Naar aanleiding van het artikel werd afgelopen weekend een anoniem Instagram-account opgericht, waarop eveneens anoniem verhalen worden gedeeld van racistisch en seksistisch gedrag binnen de Nederlandse kunstwereld.

Op het account werden ook enkele keren de namen genoemd van de twee nu geschorste docenten. De Haagse kunstacademie zegt hen nu tijdelijk van hun functie te hebben ontheven om zo ruimte te maken voor het onafhankelijke onderzoek dat de instelling eerder had aangekondigd.

‘Het besluit is genomen vanuit het uitgangspunt dat de academie een plaats moet zijn voor studenten waar ze zich veilig voelen’, schrijft directeur Marieke Schoenmakers van KABK in een verklaring die op de site van de opleiding staat. ‘Door deze docenten tijdelijk van hun taken te ontheffen ontstaat rust en ruimte om het eerder aangekondigde onafhankelijk externe onderzoek zorgvuldig uit te kunnen voeren.’ Volgens Schoenmakers hebben de nu geschorste docenten begrip voor de maatregel.

De KABK besloot dinsdag, een dag voor de schorsing van de docenten, twee externe onderzoeken te laten uitvoeren naar de veiligheid binnen het opleidingsinstituut. Het geweld van de oud-student zou dateren van zowel zijn tijd aan de kunstacademie als daarna, aan de Rijksakademie in Amsterdam. De KABK zou niet op de hoogte zijn geweest van dit ‘seksueel overschrijdende’ gedrag.

Wel had de Haagse academie maatregelen genomen tegen zijn intimidaties: zo werd een houten schot in een atelierruimte gebouwd om medestudenten te beschermen. De kunstenaar kreeg bovendien na zijn academietijd een ‘gebiedsverbod’.

Dinsdag kondigde de KABK aan onafhankelijke onderzoekers in te schakelen om te reconstrueren of ‘destijds signalen zijn gemist’. Een tweede onderzoek moet uitwijzen of de kunstacademie op dit moment een veilige leeromgeving biedt aan studenten. ‘De cultuur waarin het beeld van de onaangepaste kunstenaar wordt verheerlijkt, verwerpen wij nadrukkelijk. Wij nemen dit zeer serieus’, stelt de academie in een verklaring.