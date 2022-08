György Kurtágs briljante liedcyclus op basis van werk van Kafka wordt verbluffend goed vertolkt ★★★★★

Kafka-Fragmente van György Kurtág.

Wat de Hongaarse componist György Kurtág bescheiden bestempelt als Kafka-Fragmente, is in werkelijkheid een briljante liedcyclus voor sopraan en viool. Kurtág (inmiddels 96) schreef tussen 1985 en 1987 veertig korte tot ultrakorte stukken rond flarden uit brieven en dagboeken van Franz Kafka. De helft blijft onder de minuut, het langste fragment gaat richting de zeven. Samen vullen ze een verbijsterend origineel uurtje.

Van deze liedcyclus, die nog maar 35 jaar oud is, bestaat er al een verheugend aantal opnamen. Stuk voor stuk goed, maar wat sopraan Anna Prohaska en violist Isabelle Faust ervan maken, stijgt boven alles uit. Met als vertrekpunt strakke, vibratoloze tonen verkennen ze het gevoelige, licht troosteloze, vaak absurde universum waarin zowel Kurtág als Kafka gedijt.

Komen zoal voorbij: een oorschelp sappig als een blad; een paard dat zijn hoofd door het dak steekt; een gedroomd leven dat in een flits voorbij trekt (‘Ik keek een meisje in de ogen en het werd een zeer lange liefdesgeschiedenis met donder en kussen en bliksem. Ik leef snel’).

Prohaska zingt de flarden verbluffend trefzeker. Ze kan een kille, klinische stem opzetten, maar ook een vriendelijke, cynische, schalkse of striemende. De viool van Isabelle Faust levert er een superieur kleurgevoel en perfecte timing bij. Grappig trouwens hoe vaak Kurtág de viool het laatste woord geeft. Als je in gedachten al doorbladert, strooit hij nog gauw een plukje noten.

Noem de Kafka-Fragmente de 20ste-eeuwse pendant van Schuberts Winterreise. Beide liedcycli trappen af in wandeltempo en in beide speelt de metafoor van de weg een rol. Net als Schuberts tekstdichter Wilhelm Müller hunkert Kafka in een vijandige wereld naar een flintertje liefde. Vindt Schubert de dood, Kurtág koerst af op vervulling. ‘De maannacht verblindde ons’, zo wordt gezongen in het slotlied. ‘Vogels riepen van boom tot boom. In de velden ruiste het. We kropen door het stof, een slangenpaar.’

György Kurtág Kafka-Fragmente Klassiek ★★★★★ Harmonia mundi