Guy Ritchies wannabe-spionagefilm ‘Operation Fortune’ is gemaakt op de automatische piloot ★★☆☆☆

‘Operation Fortune: Ruse de Guerre’ met Aubrey Plaza en Hugh Grant.

Gewezen enfant terrible van de Engelse filmwereld Guy Ritchie leek na een handvol dure miskleunen (King Arthur, Aladdin) recent de weg naar boven te hebben gevonden. In de geestige gangsterfilm The Gentlemen (2019) liet hij grote acteurs excelleren als sappig scheldende typetjes en leken de tijden van Lock, Stock and Two Smoking Barrels en Snatch te herleven. En in politiethriller Cash Truck (2021, hier niet in de bioscoop) gaf Jason Statham zijn doorgaans zo lege archetypische actieheld zowaar inhoud.

Niets van dit in wannabe-spionagefilm Operation Fortune, helaas. We krijgen wel weer Statham (Ritchies persoonlijke ontdekking uit zijn vroege doorbraakfilms, tenslotte), maar als probleemoplosser voor de Engelse overheid schiet die onmiddellijk in zijn generieke actiemodus. Aubrey Plaza is nog wel aanstekelijk tegendraads als zijn compagnon, en Hugh Grant als steenrijke wapenhandelaar is weer net zo grappig anti-typisch gecast als in The Gentlemen, maar verder komt dit op de automatische piloot opererende James Bond-residu nauwelijks tot leven.