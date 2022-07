Guus Luijters schreef een ontwapenende coming-of-ageroman over de kracht van fantasie

Beeld Nieuw Amsterdam

‘De tijd stond nog stil, maar niet meer zo stil als eerst.’ Zo omschrijft Guus Luijters het ouder worden van Tom, van pakweg zijn 6de tot zijn 10de jaar. Hij groeit op in een warm gezin in Amsterdam-West, kort na de Tweede Wereldoorlog. De sfeer van die tijd is in de mooie kleine roman Hoe Tarzan de Tour de France won voelbaar, van de melkboer die aan de deur komt tot een oom die ‘fout’ was in de oorlog.

Tom is een actief én dromerig jongetje. Hij speelt graag buiten en richt clubjes op. Zijn fantasie richt zich op de naderende Olympische Spelen (1952) en de Tour de France. De Amsterdamse wielergrootheid Hein van Breenen – bijgenaamd Tarzan – vereert hij met de dweepzucht die bij zijn leeftijd past. In Toms fantasie vermag zijn held meer dan hij in werkelijkheid presteert.

Deze pre-puberale coming-of-ageroman vertelt subtiel over kinderlijke onbevangenheid, de groeiende ontnuchtering bij het ouder worden en verbeelding die het leven zin en kleur geeft. Tom lijkt soms een achterneefje van Kees de jongen, met zijn dromen en verbeeldingskracht.

Een flonkerend diamantje, dit verhaal over groeivreugd en groeipijn en vooral over de waarde van fantasie. Een ontwapenend, lief boek dat verzoent met het bestaan en toch nergens klef wordt.