Guus Kuijer over zijn favoriete klassiekers: ‘Die droevige ezel van Winnie the Pooh: wat een schitterend beest!’

Guus Kuijer: ‘In De avonden lijkt het of Frits van Egters zijn vader wil bespotten, maar dat is het niet, hij spreekt zijn verbazing uit. Volgens mij doet hij een liefdevolle poging om de verschillen tussen hen met kleine voorbeeldjes vast te leggen.’ Beeld Erik Smits

Winnie the Pooh: ‘Hoe gaat het met je?’

‘Niet erg hoe’, zei Eeyore. ‘Ik schijn me al heel lang niet hoe te hebben gevoeld.’

1. Het boek Job

Het prachtige bijbelboek over de vrome Job beschrijft hartstochtelijk de onrechtvaardigheid van het ongeluk dat ook de goede mens kan treffen. Het beschrijft hoe de vrienden van Job zijn ongeluk helemaal niet onrechtvaardig vinden, maar een terechte straf omdat hij schuldig is. Het zullen je vrienden maar zijn!

Het boek laat dus zien dat jij niet hetzelfde bent als je vrienden, want iedereen is anders en Jobs vrienden zijn verschrikkelijk anders.



De schrijver van het boek Job heeft zich afgevraagd hoe het mogelijk is dat een rechtvaardige en almachtige God onrechtvaardigheid toelaat. Job verloor al zijn kinderen door een vreselijk ongeluk en zelf werd hij van ‘voetzool tot kruin overdekt met kwaadaardige zweren’. En hij maar krabben. Zijn vrouw vond dat hij maar beter dood kon gaan en ik kan daarin komen. Zijn ellende was niet om aan te zien.



‘Ook al ben ik onschuldig, hij (God) zal mij schuldig verklaren’, zegt Job.

Je krijgt bijvoorbeeld kanker terwijl je gezond hebt geleefd. Wat wij een gezond leven noemen, heette vroeger een vroom leven. Je leefde zoals het hoorde. Als je dan niettemin je geluk verloor en doodziek werd, was dat natuurlijk hoogst onrechtvaardig. Je werd boos en daar kon de schrijver van het boek Job goed in komen.

Maar er zullen vrienden zijn die je ziekte proberen te verklaren. Misschien durven ze het niet meteen hardop te zeggen, maar je ziet ze bijvoorbeeld denken: je hebt gevaarlijk werk gedaan en iedereen heeft je daarvoor gewaarschuwd. Het is je eigen schuld.

Dat deden de vrienden van Job ook en zij zeiden het hardop, maar Job is het niet met ze eens en dus zegt een van zijn vrienden: ‘Een leeghoofd komt niet tot inzicht.’ Hij scheldt Job uit, hij probeert zijn vriend te vernederen en sommige vrienden vinden dat blijkbaar vriendschappelijk en noemen hun gedrag ‘eerlijk’ of ‘vrijmoedig’.

‘Ik ben je vriend, dus ik moet eerlijk zeggen hoe ik over je denk.’

Misschien denken vrienden van deze tijd stiekem op dezelfde manier over de oorzaken van andermans ongeluk, maar de schrijver van het boek Job laat zien dat Jobs zwerende lichaam is veroorzaakt door een weddenschap tussen het Kwade en het Goede, tussen Satan en God. God doet in dit verhaal mee aan het kwaad. Hij laat Job martelen en zegt ongeveer dit tegen Satan: ‘Wedden dat hij mij ondanks zijn ellende trouw blijft?’

God is dus in dit verhaal geen schepper maar een opschepper die zijn gelijk wil halen bij zijn tegenstander. Dit bijbelverhaal is dus een sprookje, het is geen beschrijving van de werkelijkheid.

De schrijver van het boek Job stelde de vraag of het ongeluk je eigen schuld is en hij maakt duidelijk dat Job gelijk had. Het was niet zijn eigen schuld. Hij was een goede man die geen kwaad had gedaan en hij had niet gerookt.

Ik werd christelijk opgevoed, maar dit verhaal is mij als kind nooit verteld. Nu ik het te weten ben gekomen, vind ik dit het mooiste verhaal uit de Bijbel, ook al werd het in zijn laatste hoofdstukken vervalst.

Beeld Martyn F. Overweel

Eeyore bekeek zichzelf in het water. ‘Erbarmelijk’, zei hij. ‘Zo is het. Erbarmelijk.’

2. Woutertje Pieterse van Multatuli

Toen ik voor het eerst Woutertje Pieterse las, in 1966, werd ik me bewust van het grote verschil tussen de gebruikelijke opvattingen over het kind en de werkelijke kinderlijke geest. Dik van der Meulen, die een indrukwekkende biografie schreef over Eduard Douwes Dekker, meende dat Multatuli met Woutertje Pieterse zijn eigen kindertijd had beschreven. Dat lijkt me gedeeltelijk waar. Multatuli heeft duidelijk gemaakt hoezeer het kind wordt onderschat.

Ik denk dat ik behoorlijk door hem werd beïnvloed en dat liet zien toen ik Het geminachte kind schreef. Multatuli herinnerde zich hoe pijnlijk zijn kindertijd was geweest, hoezeer hij had verlangd naar liefde en avontuur, terwijl hij voortdurend door bemoeizuchtige truttigheid werd omringd. Ik herkende dat. Mijn kindertijd leek op de zijne, maar ik was me daar niet van bewust tot ik door Woutertje Pieterse werd wakker geschud.

Ik heb lang gezocht naar het citaat dat mij het meest heeft verrast. Ik koos tenslotte voor deze paar regels:

Bij elke gelegenheid dat Wouter verschil opmerkte tussen mening en uiting, was hij verwonderd, en bijna verbaasd. Toch kwam ’t denkbeeld, dat zij die zich hieraan schuldig maakten, blijk gaven van valsheid, niet in hem op. (…) Hij meende dat het slenteren en draaien en ’t schipperen met halve waarheden, tot de attributen van volwassenheid behoorde en wanneer-i zich rekenschap had kunnen geven van z’n indrukken, zoud-i zich misschien betrapt hebben op de hoogst-onzedelijke wens:

Och, wanneer toch zal ik ‘groot’ zijn, en bekwaam zijn om zó te liegen!

Je mocht van Multatuli het boek Woutertje Pieterse niet zien als autobiografie. Hij schreef: ‘De door sommigen geopperde mening dat de Wouter-geschiedenis mijn biografie wezen zou, is bespottelijk van ongerymdheid.’

Daar had hij natuurlijk gelijk in. Hij beschrijft het leven van een kind zoals ik dat ook in een aantal boeken heb gedaan. Herinneringen aan gevoelens uit de eigen kindertijd duiken onvermijdelijk op en dragen bij aan de beschrijving van een werkelijkheid, maar dat wil niet zeggen dat het beschrijven van een kinderleven altijd het beschrijven van het eigen leven is. Integendeel. De schrijver heeft beelden nodig die het kinderleven verhelderen en dat zijn vaak noodzakelijke verzinsels.

Toch is gemeenschappelijkheid tussen schrijver en personage niet geheel te vermijden. Ik denk dat Multatuli weinig gemeen had met het milieu waarin hij opgroeide en dat was ook het lot van Woutertje, want die had bijvoorbeeld niks met zijn moeder. Dat is een schokkend feit, maar het komt voor. Dat je verschilt van je ouders en dat het verschil niet door de volwassenen wordt opgemerkt, merkte ik toen ik 10 was. Hetzelfde verschijnsel kun je meemaken bij Kees de jongen van Theo Thijssen, maar Wouter was de eerste. Hij maakte mij duidelijk dat het kind een interessant wezen is dat inspirerend kan werken op het suffige leven van de volwassene.

Beeld Martyn F. Overweel

‘Sommigen kunnen niks’, zei Eeyore.

‘Kunnen niks van wat?’, vroeg Pooh.

‘Vrolijkheid. Zingen en dansen.’

3. Het taaie ongerief van Theo Thijssen

Het taaie ongerief van Theo Thijssen lijkt een boek dat uitsluitend over kleding gaat. Heel merkwaardig. Maar na verloop van tijd drong tot mij door dat kleding niet alleen het uiterlijk bekleedt, maar ook iets van het innerlijk laat zien. Ik vond een mooi voorbeeld toen twee jonge broertjes, Henk en Jopie, die altijd rondliepen met een pet, plotseling door hun ouders een hoed werd opgedrongen. Het was volgens de schrijver Jopie ‘een zwart boerenhoedje’ voor kinderen die nog op de basisschool zaten!

‘Ik kan nog net bijtijds achteruit springen’, schrijft Jopie. Maar zijn jongere broer Henk lukt dat niet. ‘Eén sekonde [later] staat mijn arme broer daar werkelijk met een hoedje op, als een onwezenlijke verschijning; als een wrede bespotting van al wat jongen is. Is dát mijn broer Henk, deze etalage-pop, deze schrikbarende idioot?’

Wat is de bedoeling van de ouders? Dit: zij denken dat jongens er beschaafder uitzien met een hoed dan met een pet. Dus moet er een hoed op, ook al proberen de jongens zich te verzetten.

‘Die schooierige petten hingen me allang de keel uit’, bekent moeder valselijk.

Wat een raar verleden is dit! Dit belachelijke geneuzel bestaat nergens meer, zelfs niet tijdens mijn jeugd. Of vergis ik me? Ja, het ging in mijn jeugd niet over hoeden of petten, maar het ging wel over broeken. Ik mocht geen spijkerbroek aan, want dat was een broek voor arbeiders en mijn vader was een deftige belastingconsulent. Ik mocht ook geen lang haar hebben, ik moest regelmatig naar een kapper die mij keurig tot aan de kruin kaal schoor. Van de Beatles werd later stevig geschrokken. Jongens met lang haar!

Het petten-en-hoedenprobleem blijft in het boek van Theo Thijssen een flink gedoe. Wanneer de jongens ouder zijn, bijna volwassen, gaan ze gretig hoeden dragen. Maar daar komt het: ‘Moeders geestdrift voor m’n nieuwe hoed is maar matig. Hij is zo opzichtig, beweert ze.’

Je mag natuurlijk niet opvallen, ook niet met een hoed, dat spreekt vanzelf, dat is geen bescheidenheid en bescheiden moet je zijn.

Voor mij was dit een hartverscheurend boek. Het gedrag van de mens werd voortdurend beschreven als een pijnlijke zoektocht naar het juiste gedrag, het juiste uiterlijk, de volmaakte kledingtocht en alles mislukte zo goed als altijd. Ik heb denk ik een jaar of dertig met lang haar in spijkerbroeken gelopen. Ik dacht waarschijnlijk dat dat een protest was tegen de nettemensencultuur, maar het was natuurlijk gewoon aanpassing aan wat in de mode was. Ik heb van Theo Thijssen geleerd dat het volgen van de mode het taaie ongerief is van onze cultuur.

Beeld Martyn F. Overweel

Pooh: ‘Je kijkt zo droevig, Eeyore.’

‘Droevig? Waarom zou ik droevig zijn? Dit is mijn verjaardag.’

4. De avonden van Gerard Reve

In De avonden van Gerard Reve heet de hoofdpersoon Frits, maar volgens mij is deze Frits Gerard. Hij laat met deze Frits zien dat hij anders is dan alle andere mensen, want dat is een geweldige ontdekking. Er bestaan nog steeds mensen die denken dat je niet anders bent dan je ouders, je broers en zusters, misschien ben je zelfs niet anders dan je vrienden en vriendinnen.

Luister hoe Frits zijn vader beschrijft. ‘Hij hoort weinig, het is niet de moeite van het noemen waard. Schiet voor de grap een kanon bij zijn oor af. Dan vraagt hij of er gebeld wordt. Hij schept suiker met de dessertlepel. Hij slurpt bij het drinken. Hij laat winden, zonder dat iemand er een nodig heeft.’

Het lijkt of hij zijn vader wil bespotten, maar dat is het niet, hij spreekt zijn verbazing uit. ‘Hij veegt zijn vingers af aan zijn kleren. Maar groot is zijn goedheid.’

Guus Kuijer Beeld Erik Smits

Nu over zijn moeder. ‘Ze bakt oliebollen met verkeerde stukjes appel. Ze maakt de kachel aan met een heleboel rook. Ze dacht dat ze wijn kocht, maar het was vruchtensap. Ze is mijn moeder. Zie haar onmetelijke goedheid.’

Het lijkt nogal kinderachtige kritiek, maar het is volgens mij een liefdevolle poging om de verschillen met kleine voorbeeldjes te bespotten en vast te leggen. Misschien probeerde Reve te beschrijven dat de verschillen voor hem pijnlijk waren of absurd. Dat het zijn liefde dreigde aan te tasten en dat hij dat probeerde te bestrijden door de verschillen met humor te verzachten. Het lijken onbelangrijke verschillen.

Dit gebeurde er ook. Bij Frits kwam de jazz aan de orde. Zijn ouders en hij luisterden naar de radio. ‘Je moet jazzmuziek proberen te volgen’, zei Frits. Hij zat op een stoel dicht bij het toestel. ‘Kan dat gemier niet af?’, vroeg zijn vader en richtte zich op. ‘Nee’, zei Frits, ‘je moet eens luisteren, dan zal je horen dat het geen onsamenhangend lawaai is.’

Ik heb het idee dat de jazz na de oorlog een groot verschil liet merken tussen de ouderen en de jongeren. Of laat ik het zo zeggen: de jazz verloste ons van nogal benauwde opvattingen over van alles en nog wat. Mijn moeder vond zwarte mensen veel te hard schreeuwen en veel te hard toeteren en toen ik in De avonden las dat de ouders van Frits ook niets voor jazz voelden, luchtte mij dat op. Het verschil was blijkbaar gewoon en ik begon te veronderstellen dat ouders het ook gewoon vinden om van hun kinderen te verschillen.

Beeld Martyn F. Overweel

5. Winnie the Pooh van A.A. Milne

De droefgeestigheid van Eeyore de ezel ontroerde mij toen ik het prachtboek Winnie the Pooh voor het eerst las en ik begreep niet waarom. Herkende ik in de ezel misschien het verdriet dat ik in mezelf onderdrukte omdat ik vrolijk wilde zijn? Ik kon het niet geloven, ik was pas een jaar of 24 en droefgeestigheid had ik volgens mij nog nooit gevoeld, dus waarom ontroerde Eeyore mij? Ik wist het niet, maar mijn ontroering kon ik niet ontkennen, ook al was ik een heel andere ezel dan Eeyore.

Het was een ontdekking. Ik ontdekte dat ik in de literatuur ontroerd raakte door begrip te krijgen voor personages die heel anders waren dan ik. Ik ontdekte dat wij allemaal anders zijn, niemand is hetzelfde en dat is wat de literatuur laat zien. De literatuur is dus leerzaam.

Ik was een jaar of 25 toen mijn vader zijn jubileum vierde. We dineerden met honderd mensen in een zaal waar jubelende toespraken werden gehouden, want mijn vader was een gewichtige belastingconsulent.

Ik moest ook iets zeggen, maar ik had geen verstand van zijn vak, dus ik vertelde dat zijn kinderen, wij dus, stuk voor stuk anders waren.

Toen mijn vader aan het woord kwam, vertelde hij nogal driftig dat zijn zes kinderen precies hetzelfde waren als hij.

Ik was een lezer. Hij niet. Hij las alleen de Bijbel.

De literatuur leert ons dat niemand hetzelfde is en dat bijna iedereen de moeite waard is. Neem bijvoorbeeld die droevige ezel van Winnie the Pooh. Wat een schitterend beest! Wat een opzienbarende droefheid!

Beeld Martyn F. Overweel

6. Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez

Dit boek las ik veel later, ik was denk ik een jaar of 60. Ik ontdekte voor het eerst dat er in de literatuur wonderen kunnen gebeuren waar je misschien niet in gelooft, maar die toch een rol kunnen spelen die een bevrijdende werking heeft. Er gebeuren in dat boek allerlei onmogelijke gebeurtenissen, er bestond bijvoorbeeld een man van 200 jaar, maar ik zal een wonder beschrijven dat op mij de meeste indruk heeft gemaakt en dat ervoor heeft gezorgd dat ik zelf ook meer durfde te laten gebeuren in een boek van mij: Het boek van alle dingen.

Het gaat over Remedios de Schone, een vrouw die blijkbaar in staat was om ‘iedereen voor gek te zetten’. Maar dat was niet haar enige kunde. Door haar ongelooflijke schoonheid was ze onbereikbaar, want ‘mannen eisen veel meer dan je denkt’ en zij wilde blijkbaar niet aan hun eisen voldoen, wat mij wel verstandig leek.

Met haar veel te verrukkelijke schoonheid viel blijkbaar moeilijk te leven, dus wat was haar oplossing? Op een dag stond ze samen met twee andere vrouwen ‘een zwaar linnen laken’ te vouwen in de tuin. Het laken vertoonde vreemde krachten waarmee het zich uit de handen van de vrouwen trok, het laken liet hen dus los, maar Remedios de Schone begon met behulp van het laken op te stijgen. Zij wuifde naar de vrouwen terwijl zij wegwaaide door het klapwieken van het laken. Ze steeg op naar ‘de hoge luchten waar zelfs de hoogste vogels (…) haar niet meer konden bereiken.’

Remedios was blijkbaar veel te mooi om op de aarde te blijven rondtollen, voortdurend begeerd door mannen met wie ze niks te maken wilde hebben. Ze ging ervandoor. Ze verloste zichzelf door vrolijk ten hemel te varen.

Als je zoiets leest, geloof je dat dan? Natuurlijk niet. Het beschrijft een ontsnapping. Een heerlijke ontsnapping.