Gummbah wint cultuurprijs Noord-Brabant

Gummbah (Gertjan van Leeuwen). Beeld Julia de Boer

Gummbah maakt sinds 1995 cartoons voor de Volkskrant. Daarnaast werkt hij voor andere bladen zoals Humo. ‘Gummbah schetst de mens zonder cultivering, in al zijn hilarische onbeholpenheid’, aldus juryvoorzitter Verily Klaassen, hoofd kunstzaken van Rabobank Nederland.

‘Humor komt in veel soorten en maten’, aldus de jury. ‘Gummbah weet ons steeds te treffen met observaties en situeringen die alleen uit zíjn pen kunnen vloeien. Die zijn soms behoorlijk oncomfortabel en urgent relativerend. Toch is zijn ontregelende humor precies wat we nodig hebben in ons absurde bestaan.’

Gertjan van Leeuwen woont en werkt in Tilburg, een plaats die hij ooit bestempelde als ‘de Aldi onder de Nederlandse steden’. De Cultuurprijs wordt binnenkort uitgereikt door commissaris van de koning, Ida Adema. Aan de prijs is een bedrag van 10 duizend euro verbonden.

Beeld Gummbah

Beeld Gummbah