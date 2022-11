Guillermo del Toro’s ‘Pinocchio’ is een compromisloze, ontroerende en dolle traktatie ★★★★☆

Pinocchio van Guillermo del Toro.

Alleen al het feit dat-ie er eindelijk is maakt van Guillermo del Toro’s Pinocchio een feest van een film. Reeds in 2008 kondigde Del Toro zijn bewerking aan van Carlo Collodi’s fantasyklassieker uit 1883 over het poppenjongetje met de lange neus. Toen al beoogde hij een grimmig stop-motionavontuur dat het verhaal verhuist naar het Italië van de jaren dertig: het opstandige marionettenjoch dat zonder touwtjes rondspringt tegenover de massa die zich laat bespelen door Mussolini en zijn fascistenbende. Het filmproject was Del Toro bijzonder dierbaar, maar dat hielp de maker van Pan’s Labyrinth en The Shape of Water jarenlang niet verder. Geldtekort haalde telkens de adem uit zijn Pinocchio.

Dankzij streamingplatform Netflix, dat de film eerst in de bioscopen uitbrengt en later online, kun je nu toch zien wat Del Toro al die tijd voor ogen stond. Hij en zijn co-regisseur, stop-motionexpert Mark Gustafson, geven een hoogstpersoonlijke draai aan Pinocchio. De spectaculaire maar ook vreselijk charmante poppenanimaties passen perfect bij de thematiek: liefde, dood en bezieling, daar gaat deze Pinocchio immers over.

Het script, geschreven door Del Toro en Patrick McHale, kiest een nieuw en aangrijpend vertrekpunt. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog verliest timmerman Gepetto (ingesproken door David Bradley) zijn zoontje (kindacteur Gregory Mann). Gek van verdriet schept Gepetto een surrogaat uit dennenhout, waarna een sfinxachtige bosgeest (Tilda Swinton) de pop uit medelijden leven inblaast.

Zelden kwam Pinocchio (eveneens Mann) zo vervreemdend ter wereld: een ademend hoopje snijwerk, wiebelend en wankelend met zijn knokelige ledematen. Een eenzaam wezen ook – er is niemand zoals hij – dat nauwelijks verwant lijkt aan de iconische, veel menselijkere Disneyvariant.

Niettemin palmt het ventje je meteen in, ook met dans, zang en zelfs gejodel. Pinocchio is Del Toro’s eerste animatiefilm én zijn eerste musical, die zwiert op de geïnspireerde muziek van Alexandre Desplat. Alleen Pinocchio’s krekel-kompaan (Ewan McGregor) mag telkens net niet zingen. Ook voor zulke grappen (en Cate Blanchett als circusaap) is ruimte in dit vaak nachtmerrieachtige, in aardse tinten gegoten universum.

De film leunt sterk op de illustraties die Gris Grimly in 2002 voor Collodi’s roman tekende. Sommige kinderen zullen Pinnochio’s omzwervingen soms te eng vinden – het fascisteninternaat op het eiland, het zeemonster dat Pinocchio verzwelgt – terwijl andere ongetwijfeld meteen wegdromen.

Hoe dan ook is deze Pinocchio precies de compromisloze, ontroerende en dolle traktatie geworden die hij wil zijn. Gelukkig maar dat Del Toro het houten poppenkind nooit voorgoed in de kast heeft gezet.

Guillermo del Toro’s Pinocchio Fantasy ★★★★☆ Regie Guillermo del Toro Met (de stemmen van) Gregory Mann, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ron Perlman, Cate Blanchett 117 min., in 34 zalen.