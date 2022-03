Gruwelijke getuigenissen, maar ook een verzoenende toon

Na de uitkomsten van het grote dekolonisatieonderzoek en de kortstondige, maar hevige discussie over het gebruik van de term ‘Bersiap’ deed Moesson (‘hét Indisch maandblad’) precies wat het moest doen: een special maken over de bloedige jacht van Indonesische nationalisten op Nederlanders, Indische Nederlanders en Chinezen in het najaar van 1945.

Wat vooraf ging: naar aanleiding van de tentoonstelling Revolusi! in het Rijksmuseum in Amsterdam pleitte een van de gastconservatoren, de Indonesische historicus Bonnie Triyana, ervoor het woord Bersiap niet meer te gebruiken. De term zou een racistische lading hebben gekregen omdat het een beeld oproept van wat hij omschreef als ‘primitieve, ongeciviliseerde Indonesiërs als daders’ – waarna de Indonesische gemeenschap in Nederland in grote woede ontstak.

Niemand verwachtte iets anders, maar voor de zekerheid schrijft Moesson-hoofdredacteur Vivian Boon het toch maar even op in het voorwoord van de special: ‘Ja, wij noemen die gruwelijke periode uit onze geschiedenis de Bersiap-periode en zullen dat ook altijd blijven doen’.

Het perspectief van Triyana en de woordenstrijd komen aan bod in een genuanceerd stuk van Peter van Dongen. In 2005 voltooide hij een tweedelig historisch (en hooggewaardeerd) beeldverhaal, Rampokan, dat zich afspeelt tijdens de koloniale oorlog die Nederland tussen 1945 en 1949 in Indonesië voerde. Net zoals elders in het blad gebeurt, stelt Van Dongen vast dat het woord in Indonesië amper bekend is.

Optimistisch komt hij hierop uit: ‘Je kunt stellen dat Bonnie Triyana ook iets goeds heeft gedaan. Dankzij zijn inspanning hebben de term én de expositie alleen maar aan betekenis en bekendheid gewonnen, nu het overal in de media is besproken’.

Elders worden de gruwelijkheden van de Indonesische nationalisten uitgebreid en soms gedetailleerd beschreven – en zonder effectbejag. Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers komen aan het woord, bijvoorbeeld in een historisch overzicht dat Moesson-redacteur Ricci Scheldwacht maakte van oude getuigenissen.

Een willekeurig citaat: ‘Een familielid van ons was ook omgekomen, door pelopors (antikoloniale strijders) met kapmessen afgemaakt nadat zijn dochter voor zijn ogen verkracht en vermoord was.’

De toon is ook verzoenend, bijvoorbeeld in een herinnering van politicus Mei Li Vos, die in 2006 met haar moeder naar Indonesië ging en bij haar oude angsten zag oplaaien. Toen Vos een taxichauffeur duidelijk maakte dat hij ze niet moest afzetten, raakte haar moeder in paniek. ‘Zo meteen gaat ie rampokken, wordt ie mataglap en snijdt ie je hoofd af.’

Het kwam goed, samen (her)ontdekten ze het land. ‘Ze heeft daar nu allemaal nieuwe vrienden. Ze voelt zich daar thuis.’