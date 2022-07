‘Grutto!’ volgt met majestueuze luchtopnamen de reis van onze nationale vogel

Grutto! De reis van onze nationale vogel (2022), door Ruben Smit.

De gruttokuikens piepen verontrust in de vanuit het nest gefilmde openingsscène van Grutto! De reis van onze nationale vogel. Logisch: even verderop op de weide trekt een kolossale maaimachine z’n baantjes. Het dreigende gegrom van het gevaarte, almaar dichterbij en luider, overstemt de kuikens. En dan maait de machine nét langs het nest. Ontsnapt aan de horror. Gijs Scholten van Aschat, de aangename vertelstem van de nieuwe natuurfilm van ecoloog en filmmaker Ruben Smit (o.a. De nieuwe wildernis), trakteert de kijker op de benodigde Grutto-kennis, kalm en vaderlijk.

Onze vogel is het: ruim driekwart van de Noord- en West-Europese populatie broedt hier, in de Hollandse polder. De steltloper bewoog mee in de vaart der volkeren: toen het veenmoeras werd ontgonnen, zag de grutto zijn kans. Want waarom zou je moerasvogel blijven als je ook weidevogel kunt zijn? De soort piekte in de jaren zestig en zeventig. Nu is er nog maar een kwart van over; het leefgebied wordt bedreigd door klimaatopwarming, droogte en intensivering van de landbouw.

Het in zeven landen gefilmde Grutto! volgt de jaarlijkse reis van de vogel met de lange snavel, die in 2015 bij een verkiezing van de vogelbescherming werd uitgeroepen tot de nationale vogelsoort, vóór de merel en de huismus. We zien majestueuze luchtopnamen van de trek: de grutto’s vertrekken vanaf de vaste winterbestemming in Senegal, waar de rijstzaadjes pikkende vogels als een plaag worden beschouwd door boeren. Ze vliegen kilometers hoog boven West-Afrika, om dan bij de Portugese Taag-delta een eerste Europese stop te maken.

De documentaire herhaalt zich hier en daar wat: weer een boven de grutto’s cirkelende roofvogel, met weer die standaard muzikale omlijsting, de dreigende drums. Maar filmmaker Smit slaat ook een origineel vertelspoor in, door zijn gruttoportret te doorrijgen met beelden van het Nederlandse boerenbedrijf. Grutto! is een alarmerende film, met de schaalvergroting van de landbouw als groot kwaad; nergens gaat de biodiversiteit zo achteruit als op het boerenland. Daarnaast heeft de film ook oog voor de wat kleinere, sympathieke veehouders, zoals boer Piet en boer Wim, die er juist alles aan doen om de vogels te ontzien. Desnoods spuiten ze slootwater op om hun graslanden voldoende vochtig te houden tijdens de broedtijd. Ook toont zijn film hoe de grutto zich meer en meer senang voelt in het opwarmende en almaar groenere IJsland: onze nationale vogelsoort hecht niet al te zeer aan landsgrenzen.

Ruben Smit blies de Nederlandse natuurfilm in 2013 nieuw (bioscoop)leven in met de publiekshit De nieuwe wildernis, waarin de Oostvaarderplassen op BBC Earth-waardige wijze in beeld werden gebracht. Hij maakte de film met collega-regisseur Mark Verkerk, waarna hun wegen zich na wat frictie scheidden. De twee vormen nu twee enigszins concurrerende zuilen binnen het natuurgenre, dat zich (wereldwijd) verhief met de entree van grotere televisies en kleinere camera’s, en ook in Nederland al jaren een hausse beleeft. Smit regisseerde onder meer Wad: overleven op de grens van water en land, Verkerk tekende voor Holland: natuur in de delta plus de stedelijke natuurfilm De wilde stad. Hij werkt nu aan een bioscoopfilm over de natuur van Aruba, Bonaire en Curaçao.

Inmiddels lijkt alle natuur van Nederland wel ongeveer vastgelegd, zeker als na de zomer ook het vanwege covid uitgestelde Wolf in de bioscopen zal draaien, de documentaire van Cees van Kempen over de terugkeer van ons grootste roofdier, met de vertelstem van Matthijs van Nieuwkerk.

Nee, zegt ecoloog en filmmaker Smit ferm, over de telefoon. ‘Er is juist nog ontzettend veel te doen voor natuurfilmers in Nederland. Er verdwijnen soorten. Ik zou heel graag een film maken over de microkosmos, zoiets hebben we nog nooit gemaakt in Nederland: een grootse bioscoopfilm over insecten.’ Daarbij denkt Smit niet automatisch aan de bedreigde honingbij. ‘Die bij wordt altijd genoemd. Maar wat dacht je potdomme van mijten? Of springstaarten, dat zijn een soort kleine kevertjes. Of de regenworm? En in die film wil ik dan ook tonen wat de mens aanricht: het effect van gif. Gruwelijk!’

Smit (51) moest het filmen enkele jaren drastisch beperken nadat hij zwaar was getroffen door de ziekte van Lyme, na een vermoedelijk tijdens zijn werk opgelopen tekenbeet. Hij is opgelucht, nu Grutto! eindelijk in de bioscoop draait, in meer dan zeventig zalen. En ook wat gefrustreerd. ‘Een natuurfilm uitbrengen in Nederland is bijna ondoenlijk. Ik krijg geen steun van het Filmfonds, nooit gehad ook. Bij het Filmfonds beschouwen ze natuurfilms niet als volwaardige producties (het Filmfonds zegt open te staan voor alle soorten en genres, ‘ook natuurdocumentaires’). Dus ik heb me hopeloos diep in de schulden gestoken, wéér een tweede hypotheek op mijn huis. Grutto! zou best weleens mijn laatste film kunnen zijn.’

De wilde haven Ook Wild Port of Europe: de nieuwe wildernis 2.0, een documentaire over de natuur in het Rotterdamse havengebied, gaat later dit jaar uit in de Nederlandse bioscopen. Producent is Ignas van Schaick, tevens bekend van De nieuwe wildernis en de solofilms van natuurfilmer Mark Verkerk. ‘Het is een film tegen de achtergrond van de industrie. Tussen die enorme infrastructuur is er ook een overvloed aan leven, voor sommige soorten is het havengebied een ideale biotoop.’